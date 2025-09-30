Europa digital: soberanía, elección y resiliencia como pilares del futuro

En una Europa que avanza a gran velocidad en su transformación digital, la pregunta ya no es si debemos adaptarnos al nuevo paradigma tecnológico, sino cómo hacerlo de forma que proteja nuestros valores, refuerce nuestra autonomía y garantice que nadie se queda atrás. Desde Cisco, creemos que la respuesta pasa por empoderar a los países, empresas e instituciones europeas con soluciones tecnológicas que combinen innovación, control y confianza.

La digitalización constituye una condición indispensable para la competitividad, la inclusión y la seguridad de nuestras sociedades. Pero no basta con digitalizar: debemos hacerlo de manera responsable. En este sentido, la soberanía digital se ha convertido en una prioridad estratégica para Europa.

Y eso implica tener la capacidad de decidir cómo, dónde y con quién gestionamos nuestros datos y nuestras infraestructuras digitales.

Autonomía con confianza

En Cisco llevamos más de tres décadas trabajando con clientes y partners en Europa. Desde la apertura de nuestra primera oficina en España en 1992, hemos acompañado a empresas, gobiernos y proveedores de servicios en su camino hacia un futuro más conectado. Este recorrido nos ha enseñado que la clave del progreso tecnológico no reside sólo en la innovación, sino también en la confianza.

Por eso apostamos por un modelo que garantice a nuestros clientes europeos el control sobre sus datos, sistemas y procesos. Hablamos de soberanía digital por diseño. Y para que esa soberanía sea real y efectiva, ofrecemos soluciones híbridas que combinan lo mejor de ambos mundos: la solidez y seguridad del entorno on-premise con la agilidad e innovación de los servicios en la nube.

Tecnología con propósito: elección, control y resiliencia

No existe una única manera de abordar la transformación digital. Cada organización tiene sus propios retos, riesgos y oportunidades. En Cisco lo entendemos bien, y por eso proporcionamos herramientas que permiten a nuestros clientes elegir la arquitectura tecnológica que mejor se adapte a sus necesidades, sin renunciar a la seguridad, la resiliencia y la innovación.

Por ejemplo, para sectores críticos como el gobierno o las infraestructuras esenciales, el control total sobre los datos y los sistemas es innegociable. Para otros, la prioridad puede ser la escalabilidad o la rapidez de implementación que ofrecen las soluciones SaaS. Y, cada vez más, las organizaciones optan por un enfoque mixto que integra servicios en la nube con infraestructuras locales para lograr lo mejor de ambos entornos

Nuestra propuesta se basa en facilitar esa libertad de elección con garantías de seguridad, privacidad, cumplimiento normativo y continuidad operativa. Y, con independencia del modelo elegido, nuestros clientes tendrán siempre el control sobre su infraestructura digital.

Innovar con valores europeos

Uno de los ejemplos más significativos de nuestro compromiso con la soberanía digital es Webex, nuestra plataforma de colaboración. Permite a los clientes gestionar y alojar sus propias claves de cifrado dentro de la Unión Europea, separadas del resto de nuestra infraestructura global, cumpliendo así con los requisitos más estrictos en materia de privacidad y protección de datos.

Además, diseñamos nuestras soluciones cloud con capacidades específicas para asegurar que los datos de los usuarios europeos se almacenen y procesen dentro del territorio europeo. Porque entendemos que la soberanía digital no es sólo un objetivo político o estratégico, sino también una necesidad concreta que afecta a la operativa diaria de muchas organizaciones.

Coinnovación colaborativa

Europa tiene el talento, la capacidad tecnológica y la visión para liderar la nueva era digital. Pero este liderazgo sólo será posible si lo construimos sobre una base de colaboración sólida entre el sector público y el privado, entre proveedores y clientes, entre innovación y regulación.

En Cisco aplicamos ese modelo colaborativo en nuestros Centros de Innovación como el de Barcelona, sede también del primer centro de Diseño de Semiconductores de Cisco en la UE, y a través de la iniciativa Country Digital Acceleration (denominada Digitaliza en España). Sin olvidar la sostenibilidad: todas nuestras sedes en Europa funcionan con energía 100% renovable, adquirida de la planta solar de IGNIS en Teruel.

Estamos en un momento decisivo. El boom de la inteligencia artificial, la evolución de las infraestructuras de red, la creciente complejidad de los ciberataques y la presión regulatoria configuran un escenario que exige respuestas ágiles pero también responsables.

Cisco es un socio estratégico para construir una Europa más fuerte, segura y conectada. Invertimos en capacidades locales, colaboramos con universidades, partners tecnológicos y administraciones públicas, y diseñamos nuestras soluciones con el foco puesto en los valores europeos.

*** Andreu Vilamitjana es director general de Cisco para España y Portugal.