Una nueva herramienta para visibilizar el ecosistema chip español

En los últimos años, hemos venido percibiendo cómo los semiconductores han dejado de verse como un mero componente técnico en segundo plano para consolidarse como un elemento estratégico de la economía global. La crisis de suministros, la digitalización acelerada, la movilidad eléctrica y el despliegue del 5G nos seguirán recordando algo esencial: sin chips, no habrá futuro industrial.

En este contexto, Europa sigue avanzando con el desarrollo de la Ley Europea de Chips y España con el despliegue del PERTE Chip, con miles de millones en inversión pública. Pero la financiación, por sí sola, no garantizará resultados. El verdadero reto será construir un ecosistema sólido y visible, capaz de cooperar internamente y competir externamente.

Desde AESEMI somos conscientes de ello, y por eso hoy anunciamos el lanzamiento de SemiConecta, una iniciativa que llevamos tiempo preparando, con el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, para que España cuente con un mecanismo de visibilización del sector como no lo ha tenido hasta ahora.

Una iniciativa innovadora y abierta

SemiConecta nace como una Plataforma Tecnológica, pero nuestra ambición nos hace querer impulsarla más allá: será una infraestructura de colaboración y conocimiento. Nacerá con la misión de conectar a todos los actores del ecosistema nacional —startups, pymes, grandes empresas, universidades y centros de investigación— y de proyectarlos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Su carácter innovador residirá en el modelo abierto y transversal. En lugar de generar compartimentos estancos, SemiConecta impulsará una red común donde se compartirá información, se detectarán sinergias y se abrirá el acceso a servicios de gran valor. Será, en definitiva, el catalizador que permitirá transformar iniciativas innovadoras dispersas en una industria reconocible, cohesionada y competitiva.

Servicios para las empresas

SemiConecta nacerá con un claro foco en las necesidades reales de las empresas y entidades. El objetivo será que cada participante encuentre en ella un espacio para crecer y multiplicar oportunidades de innovación y negocio.

Algunos de los servicios clave que esperamos impulsar serán:

Una red sectorial de confianza, donde startups, pymes y grandes compañías podrán encontrarse, formar consorcios y compartir recursos. Cada entidad podrá mostrar sus capacidades y aumentar su visibilidad en el ecosistema.

Un Observatorio Chip permanente, que permitirá monitorizar la evolución del sector en España, desarrollar la agenda estratégica de innovación sectorial, que guíe a las administraciones sobre las prioridades del sector a la hora de construir incentivos, y generar informes estratégicos para empresas y administraciones.

Internacionalización activa, con acompañamiento en la preparación de propuestas para programas europeos como Horizonte Europa o Chips Act, y presencia coordinada en ferias internacionales de referencia.

Visibilidad estratégica, newsletters, generación de contenidos y presencia en medios que pondrán en valor los logros de las entidades participantes.

Un escaparate nacional e internacional

Uno de los grandes objetivos de SemiConecta será dar visibilidad al ecosistema español de semiconductores. Dentro de España, servirá para que las empresas se reconozcan entre sí y aprovechen nuevas oportunidades de colaboración. Fuera de ella, permitirá que el país aparezca como un referente con capacidades propias, con proyectos de vanguardia y con talento preparado para competir en el escenario global.

No se tratará solo de crear un directorio, sino de construir una marca colectiva. Mostrar al mundo que en España se diseñan chips para automoción, se desarrolla fotónica integrada de nivel internacional o se avanza en arquitecturas abiertas como RISC-V. SemiConecta será el escaparate desde el que comunicar de forma cohesionada estas fortalezas.

Alineados con Europa, pensados para España

La plataforma estará alineada con los grandes programas estratégicos europeos y nacionales. Coincidirá con el PERTE Chip en áreas prioritarias como los chips cuánticos, la fotónica integrada o el RISC-V. Y estará en sintonía con la Ley Europea de Chips, que busca reforzar la autonomía tecnológica de la UE.

Pero, sobre todo, SemiConecta responderá a una necesidad muy concreta: la de convertir la capacidad científica española en capacidad industrial real. Es decir, transformar conocimiento en producto, en negocio y en empleo de calidad.

Conectar para liderar

En AESEMI estamos convencidos de que el futuro de la industria de semiconductores en España será conectado o no será. SemiConecta será nuestra herramienta para que nuestro país pase a ser un referente visible, competitivo y atractivo para la inversión internacional.

Más que una plataforma, SemiConecta será un proyecto de país. Una invitación a cooperar, a compartir y a crecer juntos. Porque solo cuando mostremos de forma clara lo que somos capaces de hacer, podremos abrir las puertas de lo que aún está por venir.

***Alfonso Gabarrón es gerente de AESEMI.