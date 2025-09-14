La IA, clave para impulsar la productividad sanitaria

El reciente “Estudio de opinión pública sobre la reforma de la sanidad”, publicado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, revela datos cruciales que debemos tener en cuenta. Es fundamental abordar cómo la transformación digital puede mejorar significativamente la productividad del sistema sanitario.

Los resultados del estudio son significativos: el 57,5% de los españoles ya ha utilizado servicios de salud digitales, lo que demuestra una creciente aceptación de la tecnología en el ámbito sanitario. El paciente nacional no es ajeno a las innovaciones del sector. Sin embargo, aún queda camino por recorrer para aprovechar plenamente el potencial de la digitalización en la mejora de la eficiencia y la calidad asistencial.

La encuesta señala que los diagnósticos, tratamientos y seguimientos adecuados son considerados como la principal prioridad para garantizar una atención sanitaria de calidad. Es precisamente en la fase de diagnóstico por imagen donde la inteligencia artificial juega un papel crucial al permitir detecciones más rápidas y precisas de patologías y facilitar un seguimiento más eficaz de los pacientes.

No obstante, la inteligencia artificial en imagen médica no solo aporta productividad: también impulsa un mejor diagnóstico, mayor calidad asistencial y una estandarización de los procesos. Estas capacidades contribuyen a reducir la variabilidad clínica y a garantizar que todos los pacientes reciban una atención homogénea y de máxima calidad, independientemente del centro donde sean atendidos.

El estudio también indica que la transparencia emerge como un factor clave: nueve de cada 10 españoles considera necesario que se publique información sobre la actividad asistencial y los resultados sanitarios de centros y especialistas. Para este propósito, las soluciones de IA contribuyen a mejorar la productividad en los servicios de radiología, lo que repercute en una mejor experiencia para los pacientes y permite dotar de mayor competitividad a los centros. Esto entronca directamente con que el 82,4% de los españoles considera necesario medir y publicar indicadores de productividad en el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, el 91,4% de los encuestados considera importante ampliar los horarios para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Este dato pone de manifiesto una carencia en la disponibilidad de pruebas diagnósticas, probablemente ligada a tiempos de espera elevados tanto para la obtención de citas como de resultados. La implementación de sistemas de IA puede permitir una lectura más eficiente de las imágenes. De esta manera se agiliza el servicio sin un aumento proporcional en los costes de personal.

Es alentador ver que ocho de cada 10 españoles estarían dispuestos a compartir sus datos sanitarios de forma anónima con fines de investigación. Esto abre enormes posibilidades para el desarrollo de soluciones de IA cada vez más precisas que mejoren significativamente la práctica clínica y los resultados de los tratamientos.

La transformación digital, y en particular la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico por imagen, no es solo una opción, sino una necesidad imperativa para abordar los desafíos de productividad en nuestro sistema sanitario.

Con la percepción del paciente en sintonía, la IA en imagen médica es una realidad. En este momento ya hay soluciones disponibles que funcionan y cuentan con marcado CE. Además, el modelo de negocio permite la implementación a un coste muy bajo para las organizaciones. Dadas las ventajas de la IA, su universalización en centros y hospitales no puede demorarse más.

***Alfonso Martínez, director general de Incepto Medical para Iberia y Latam