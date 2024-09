Impacto de la tecnología e IA en la función de RRHH

En los últimos años el mundo de los profesionales de los recursos humanos (RRHH) ha experimentado muchos cambios en los que la tecnología se ha convertido en aliada inestimable en una función que, ciertamente, había quedado algo obsoleta y fuera de los circuitos de inversión tecnológica de la mayoría de las empresas. Pero, sin duda, es en los últimos meses cuando se está apreciando un cambio paradigmático en la incorporación de la inteligencia artificial y la tecnología a los principales procesos de las compañías y obviamente también de RRHH

Se atisba, y en algunos casos, ya se toca, cómo va a cambiar nuestro trabajo como profesionales de Recursos Humanos y algunos desafíos y retos a los que no podemos cerrar los ojos, si no queremos que el cambio de paradigma que se va a producir, con o sin nuestra participación, nos arrolle por completo.

Algunos impactos de la digitalización ya son evidentes (disminución de tareas administrativas, uso de la información con herramientas de análisis de datos, preselección de candidatos en los procesos de selección, etc.) pero creo que nos tenemos que centrar en aquellos que realmente van a cambiar nuestra forma de trabajar dentro de la empresa y el camino para llevar a cabo ese cambio con éxito. Aquí algunas ideas.

Convierte la inteligencia artificial (IA) en un aliado estratégico. La IA está desempeñando un papel crucial en la evolución de las empresas. No podemos dejar que, de nuevo, RRHH siga como el hermano menor de las inversiones tecnológicas. La mayoría de las empresas dependen de las personas que las componen, mucho más que de los productos o servicios que comercializan. Incluye a RRHH en el proceso de evolución y adaptación tecnológica, incluso liderando los proyectos.

Fuera miedos. La IA está aquí, deja que te acompañe y tómale cariño. Y no hay mejor forma de saber cómo es algo y en qué te puede ayudar que conociéndolo a fondo. Los equipos de RRHH deberían estar ya en todas sus funciones conociendo, abrazando, incluso enamorándose de las soluciones de IA y ver cómo pueden ayudarles en su día a día para conocer a los empleados y que ellos te conozcan a ti y a la empresa a la que unen sus caminos. La formación es parte de ese proceso, pero sobre todo se necesita un liderazgo que transmita al propio equipo esa necesidad y ese apoyo para explorar incluso fuera de los momentos de trabajo. Juega, fascínate y trastea con las herramientas de IA a disposición de todo el mundo. Todo lo demás surgirá después de forma natural (¿Quién se va a negar a que mejore su trabajo o los resultados del mismo?).

¿Ya has visto en qué te puede ayudar? Persigue y haz que el cambio se produzca. Después de unos días lógicos de fascinación, toca poner orden en tus ideas y en lo que quieres hacer con tanta información que habrás obtenido de tus pruebas con la IA. Y se te van a ocurrir cosas que tienes que compartir, tenéis que compartir el equipo. Cierto que vais a recibir muchos impactos de las grandes compañías de software de RRHH que están haciendo desarrollos muy interesantes con aplicaciones de IA, pero mi consejo es que no vuelvas al redil de las aplicaciones estándar de personal. Experimenta, cuenta tus ideas a las startups que seguro también se te acercarán con soluciones más modestas. Mi experiencia me dice que la colaboración con las mentes abiertas y creativas de los pequeños emprendedores ofrecen soluciones más adaptadas a la realidad de tu trabajo, de tu empresa y de tus compañeros.

Algunos desafíos que vas a encontrar en el camino y para los que tienes que estar preparado. Ahora que ya te vas enamorando de la IA y la acoges en tu casa de mil amores, te das cuenta que la IA no deja de ser una adolescente muy preguntona que depende muchísimo para crecer de la información que le vas dando. Así que ten en cuenta estos temas siempre que trabajes con ella.

La IA va a trabajar muchísimo más rápido que cualquiera de nosotros con toda la información histórica y comercial que le des. Se la traga y emite resultados basados en esa información. Tienes que evitar, y es tu responsabilidad como profesional de RRHH que la IA repita sesgos o malas prácticas anteriores que pueden estar en esa información. La diferencia de salario entre mujeres y hombres es el más evidente de los sesgos indeseables, pero hay otros muchos (procesos obsoletos, comportamientos discriminatorios, etc…) Tendrás que poner cortafuegos a esos resultados y revisar que los mismos se ajustan a los valores de tu compañía.

Es posible que con las soluciones de IA suceda lo mismo que con la información en la red: van a ser muchísimas y no siempre se ofrecerán usos legítimos. Somos nosotros los que, con unos mínimos valores éticos y sociales, tenemos que moderar hasta dónde queremos llegar con la IA, despreciando obviamente los malos usos o no acordes con esos valores.

Y una última recomendación que, aunque obvia, es mejor no perderla de vista: no lleves los resultados a la frontera de cualquier legalidad. Sitúate en la zona confortable del cumplimiento de las normativas aplicables, respeta los datos individuales de las personas, no utilices información sin su consentimiento o conocimiento y, sobre todo, piensa en cómo hacerlo como te gustaría que lo hiciesen contigo.

En conclusión, el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la función de Recursos Humanos es innegable y somos los profesionales de RRHH los que tenemos que impulsar y ser partícipes de los cambios como estrategas clave en el éxito organizacional y empresarial. Con un enfoque ético y práctico, el futuro de los recursos humanos promete ser emocionante y lleno de diversión y oportunidades.

*** Francisco Yago Galván es director de Recursos Humanos y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH).