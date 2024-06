La gira 'tech' de Milei: su reunión con líderes de Silicon Valley

El mejor cronista del viaje del presidente Javier Milei ha sido Martín Varsavsky, español y argentino, emprendedor por encima de todo. En varias olas tecnológicas y sectores, siempre rompedor en sus planteamientos.

Milei se vió con los super poderosos. Dejó algunas imágenes carne de meme, como la de Mark Zuckerberg tomando su teléfono móvil/celular en actitud de enseñarle algo. O la foto en el Campus de Apple junto a Tim Cook.

No es la primera ni la última vez que un mandatario pisa estos despachos con toque de parque de atracciones para geeks. En la época en que Colombia dio un gran paso en emprendimiento, con Platzi y Rappi recién graduadas en Y Combinator, Iván Duque hizo lo propio.

En los peores momentos de cambio migratorio durante el primer mandato de Trump, Jalisco, uno de los estados de México con más inversión en tecnología, con Guadalajara como ciudad emblemática y vivero de startups, dio un paso al frente. Crearon un programa para que los empleados de Silicon Valley que debían dejar el país, pudieran trabajar en remoto desde la capital tapatía. Esta vez, claramente, es distinto.

Argentina tiene un largo historial en creación y exportación de valor tecnológico. Desde Patagon, como primer banco digital, pasando por Mercado Libre, que es la gran fintech para comercio electrónico, con su marketplace con Mercado Pago, como sistema para hacer transacciones de todo tipo, pasando por Globant, gigante de la consultoría, y sin olvidarnos de Auth0, adquirida por Okta por 6.500 millones de dólares.

Y pasando por una de las grandes startups de inclusión financiera, Ualá de Pierpaolo Barbieri, que ya funciona en los grandes mercados de América Latina como primer banco para perfiles que hasta ese momento no tenían acceso a crédito.

Lo peculiar de esta visita es el momento y la forma. Milei visitó el corazón de la innovación justo después de su choque con la diplomacia española. Un tema hace que el siguiente pase a ser secundario. Sin margen para digerirlo, cada día una nueva historia para alimentar las redes y los diarios.

¿Qué sentido tiene el viaje?

Varsavsky, con un ancla real y fiable en Silicon Valley y el mundo del venture capital, ha dado algunas claves en su Instagram. Milei estuvo en los cuarteles generales de Apple -que, por cierto, no opera de manera oficial en su país-, Google, Meta y OpenAI.

No faltaron las fotos estilo 'turismo de startup'. No se saben los planes concretos para convertir este viaje en algo más que un álbum, pero sí que Varsavsky ha contado bastante, con gran naturalidad, de la forma de ejercer el liderazgo. Para empezar, porque detalla que el presidente actúa como un empresario y no tanto como un político al uso. Indica que fuera de las cámaras, escucha a los expertos, y procesa los datos. También, que le gusta dar líneas maestras y delegar, supervisa la ejecución, pero no entra al detalle.

Al mismo tiempo, desde Argentina, la oposición teme que esta acción, además de una distracción, abra la puerta a vender recursos de gran valor, como las reservas de litio, agua y gas. A su favor sí hay que destacar el talento en remoto que sigue trabajando desde Argentina para compañías de primer nivel.

Es una gran masa laboral la que, bien formada, prefiere seguir allí y cobrar en dólares, con frecuentes viajes a la matriz en Estados Unidos. No son plantilla, pero tampoco externos. Son algo así como 'contractors de alto nivel, especialistas con cierta libertad que le salen muy rentables a las tech.