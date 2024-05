Me acaba de llegar un email promocionando un producto donde indicaba que me regalan una botella gratis si lo adquiero ya. Todos somos anuncios andantes, pero ese tema lo dejamos para otra columna. Lo que realmente me preocupa es que desde que se puso de moda regalar botellas reutilizables hemos llegado a una situación bastante aberrante. De hecho, el otro día la persona más cercana que tengo en mi vida me decía que hay quien cree que estas botellas necesitan reutilizarse tantas veces que su beneficio ambiental es cuanto menos dudoso.

Por otro lado, hace unos días ví un video de Forética (la organización referente en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial en España) en el que explicaban que las 3Rs han evolucionado y que ahora hablamos de las 10Rs. Es bueno recordar que el fin último de las mismas es ayudarnos a ser más conscientes y a contribuir a un mundo más equilibrado y saludable. Como intuyo que no todas las personas que leen Transición Verde y Digital están familiarizadas con el concepto, las enumero aunque no me detengo a profundizar en todas ellas. Las 10Rs son: Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reparar, Refabricar, Reciclar, Redistribuir, Replantear, Reeducar y Recompensar.

En este caso aplica muy especialmente lo de rechazar productos innecesarios. Sé que puede parecer un poco borde, incluso una falta de educación, pero creo que es preferible decir "no, gracias" que acumular botellas y más botellas. A lo mejor así conseguimos que los departamentos de marketing se den cuenta de que hay que racionalizar. Lo cual no quita que aquel que piense que replantearnos nuestros hábitos esté en lo cierto y que uno de ellos puede ser redistribuir, donar, compartir esos objetos de merchandising que ya tenemos más que tripitidos (si es que existe la palabra).

Leyendo el Circularity Gap Report 2024, que realiza la Circle Economy Foundation, me he empezado a preguntar qué podemos hacer para aumentar la circularidad y qué impacto tiene el uso de botellas reutilizables en la misma. Según dicho informe la tasa de circularidad global cae constantemente cada año, algo preocupante sin duda. El informe nos indica que la economía circular ha ganado popularidad como una megatendencia, pero que ese ruido no está teniendo el impacto deseado, ya que la circularidad global sigue disminuyendo. La proporción de materiales secundarios consumidos por la economía mundial ha disminuido del 9,1% en 2018 al 7,2% en 2023, lo que representa una caída del 21% en cinco años. Otro punto que destaca el documento es que el consumo de materiales sigue acelerándose, con más de 500 gigatoneladas consumidas en el mismo período, lo que equivale al 28% de todos los materiales consumidos por la humanidad desde el año 1.900.

El documento también propone fórmulas para implementar soluciones circulares en los alimentos, el entorno construido y los bienes manufacturados. Para lograr un cambio sistémico exitoso se requiere la colaboración de gobiernos, actores financieros y ciudadanos. Al mismo tiempo, nos indican que es básico introducir políticas y marcos legales que incentiven prácticas circulares y penalicen las perjudiciales; crear precios verdaderos mediante políticas fiscales y garantizando la financiación de soluciones circulares; y empoderar a los trabajadores clave y distribuir oportunidades circulares de manera justa en la sociedad.

También, reconocen que en el mundo hay varias realidades y varias velocidades, por ello hablan de un enfoque teniendo en cuenta las diferencias de ingresos entre los países. El informe clasifica los países en tres categorías: Build (bajos ingresos), Grow (ingresos medios) y Shift (altos ingresos). Estoy seguro de que lo sabemos todos, pero no por eso debemos de destacar que los países Shift tenemos estilos de vida cómodos y un buen desempeño en indicadores sociales, pero consumimos mucho más de nuestra parte justa de materiales.

En resumen, la economía circular es esencial para maximizar los beneficios para las personas y minimizar la presión sobre los sistemas de soporte vital del planeta; y las 10Rs tienen un papel crucial aunque aplicadas de la manera correcta en función del tipo de país en el que vivas (Build, Grow o Shift).