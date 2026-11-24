La nube privada no es soberana: Europa busca proteger sus datos sin perder el control de su inteligencia artificial

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Diferencia entre privacidad y soberanía digital: la nube privada aísla los datos pero puede depender de proveedores extranjeros, mientras que la soberanía exige control legal, operativo y continuidad de negocio ante cambios geopolíticos o comerciales. Confusion en el mercado europeo: expertos de Cloudera advierten de que la mera ubicación física de los datos en un centro europeo no garantiza la soberanía digital si están sometidos a leyes o accesos de otras jurisdicciones. Lanzamiento de 'Cloudera for Digital Sovereignty': la compañía presenta una solución para permitir a las empresas ejecutar sus cargas de trabajo e inteligencia artificial en nubes soberanas o entornos privados sin perder el control ni duplicar datos. Revisión de las migraciones masivas a la nube pública: muchas organizaciones apuestan ahora por modelos híbridos para reducir costes y mantener el control sobre sus datos y la automatización mediante agentes de inteligencia artificial. Preguntas ¿Por qué Cloudera dice que una nube privada “no es soberana”? Porque el aislamiento técnico no evita que decisiones comerciales o legales de proveedores externos afecten al servicio y al acceso a los datos. El artículo de El Español señala ejemplos con proveedores como Palantir y la distinción entre residencia física y jurisdicción legal. ¿Qué consecuencias tiene para las empresas depender de proveedores extranjeros como Palantir? Ya ocurrido: pueden quedar expuestas a cambios unilaterales en condiciones de servicio y a riesgos operativos; en el futuro podría limitarse su capacidad de continuidad si hay sanciones o restricciones geopolíticas. ¿Qué es exactamente la "soberanía digital" según Marenza Altieri‑Douglas en Cloudera? Es un conjunto de garantías sobre gobierno, jurisdicción y control operativo, distinto de la mera residencia física de los servidores; implica control legal y técnico sobre quién puede acceder y procesar los datos. ¿Cómo pretende Cloudera facilitar la soberanía con "Cloudera for Digital Sovereignty"? Ofrece una plataforma híbrida (Anywhere Cloud, Open Data Lakehouse, Unified Data Fabric) que permite ejecutar y mover procesamiento entre infraestructuras sin duplicar datos y aplicar políticas comunes de seguridad y gobierno. ¿Cómo afecta la IA agéntica y los agentes autónomos al gobierno de datos en las empresas? Exigirá extender catálogos, metadatos y capas semánticas para que los agentes identifiquen fuentes, interpreten variables con significado empresarial y respeten permisos; cambiará el rol del ingeniero de datos hacia extracción de valor.

Una empresa puede mantener sus datos más sensibles dentro de sus propias instalaciones, ejecutar modelos de inteligencia artificial completamente aislados de Internet y, pese a todas esas precauciones, continuar expuesta a las decisiones de un proveedor tecnológico extranjero. También puede confiar su infraestructura a compañías europeas, cumplir los requisitos de residencia de la información y descubrir que carece de suficientes garantías sobre el tratamiento que reciben sus datos. Son dos situaciones perfectamente posibles que ilustran las diferencias entre privacidad y soberanía digital, conceptos que la industria tecnológica ha terminado entremezclando mientras Europa trata de recuperar el control sobre sus infraestructuras críticas.

La distinción ha ocupado buena parte de las conversaciones mantenidas durante Cloudera EVOLVE 2026, celebrado en Madrid, donde Sergio Gago, director de tecnología de la compañía, y Marenza Altieri-Douglas, vicepresidenta de Estrategia de Nube Soberana, han defendido la necesidad de abordar conjuntamente ambas dimensiones.

Y ello porque la resiliencia de una organización depende tanto de la protección de su información como de su capacidad para seguir operando cuando cambian las condiciones tecnológicas, comerciales o geopolíticas.

"Las dos principales preocupaciones de las instituciones públicas y las empresas son la continuidad del negocio y la privacidad de los datos. Cuando hablamos de continuidad, tenemos que asegurarnos de que todo el sistema está gestionado por una compañía que cuenta con respaldo y redundancia, que no vaya a denegarnos el servicio ni a cambiar las condiciones de la noche a la mañana. La privacidad tiene que ver con que los datos que entran, los que salen y los que permanecen dentro del modelo estén bajo control dentro de nuestro propio perímetro. La IA privada responde a esto último; la IA soberana, a lo primero", explica Gago durante un encuentro con la prensa, incluyendo DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

El CTO lleva el razonamiento a una situación hipotética en la que una organización utiliza un sistema de inteligencia artificial privado, con sus propios modelos y herramientas de orquestación en un entorno desconectado, pero depende de un proveedor como Palantir que podría modificar unilateralmente sus condiciones comerciales o de servicio. También contempla el supuesto inverso, con una infraestructura controlada por empresas europeas cuyos operadores utilizan la información del cliente para entrenar modelos.

Ambos ejemplos permiten comprender por qué el aislamiento técnico de la nube privada y las garantías jurídicas y operativas de una nube soberana deben coexistir en las arquitecturas empresariales.

¿Qué es la soberanía?

Marenza Altieri-Douglas, incorporada recientemente a Cloudera para liderar su estrategia de nube soberana, reconoce que la confusión conceptual se extiende por todo el mercado europeo.

La responsable distingue especialmente entre la residencia física de la información y la jurisdicción a la que está sometida, dos cuestiones que pueden tener consecuencias muy diferentes cuando una organización necesita determinar quién tiene capacidad legal para acceder a sus sistemas.

"Muchas organizaciones confunden ambas cosas. El hecho de tener los datos en un determinado centro de datos en Alemania no significa que tu solución sea soberana", advierte la directiva, que recuerda que pueden existir disposiciones legales capaces de permitir el acceso a esa información desde otras jurisdicciones. La ubicación de los servidores constituye, por tanto, una parte de una decisión mucho más amplia sobre el gobierno de los datos, los proveedores contratados y las responsabilidades de cada operador.

Esta complejidad adquiere una dimensión política particularmente significativa cuando la propia empresa que ofrece soluciones de soberanía tiene su sede en Estados Unidos. Altieri-Douglas reconoce esa circunstancia y considera que Cloudera debe participar en el debate europeo con humildad. También identifica un problema creciente de sovereignty washing, mediante el cual determinadas propuestas comerciales se presentan como soberanas sin que necesariamente exista un control suficiente sobre toda la cadena tecnológica.

"Queremos ofrecer a las organizaciones la posibilidad de mantener algunas cargas de trabajo importantes allí donde se sientan más cómodas y, al mismo tiempo, continuar experimentando e innovando con inteligencia artificial en otros lugares. Nuestra respuesta no será universalmente aceptada, pero tenemos que participar en esta conversación con mucha humildad como proveedor de software estadounidense", señala Altieri-Douglas.

Su planteamiento reconoce, además, que las exigencias varían considerablemente entre países y sectores. Las prioridades de una entidad financiera francesa pueden diferir de las de una organización turca o una multinacional con operaciones en varios continentes, especialmente cuando cada territorio establece sus propias obligaciones de residencia, tratamiento y acceso a la información.

Migrar debe ser fácil

Estas preocupaciones constituyen el punto de partida del principal anuncio realizado por Cloudera durante su encuentro madrileño: Cloudera for Digital Sovereignty, una solución que combina capacidades de gobierno de datos, infraestructura híbrida e inteligencia artificial privada para permitir a las organizaciones decidir dónde ejecutan sus cargas de trabajo y bajo qué condiciones.

La propuesta se articula alrededor de Cloudera Anywhere Cloud, su Open Data Lakehouse y Unified Data Fabric, junto con la integración de modelos de pesos abiertos de Mistral y las capacidades de Mistral Forge. La arquitectura está diseñada para funcionar en nubes soberanas, centros de datos privados y entornos completamente aislados de Internet, manteniendo políticas comunes de seguridad y gobierno. La compañía sostiene que esta aproximación permite trasladar la capacidad de procesamiento entre infraestructuras sin necesidad de migrar, duplicar o transformar los datos subyacentes cada vez que cambian las circunstancias.

La interoperabilidad representa una parte fundamental de la estrategia. Gago reconoce que las empresas acumulan arquitecturas cada vez más fragmentadas, con múltiples bases de datos, motores analíticos y aplicaciones desplegadas por departamentos diferentes.

Una complejidad que denomina arquitecturas Frankenstein y que, a su juicio, se ha convertido en uno de los problemas endémicos de la industria. Para reducir los costes de integración, Cloudera apuesta por estándares abiertos como Apache Iceberg y Polaris, junto con tecnologías como Spark y Trino, de modo que las organizaciones puedan conservar sus datos y metadatos sin quedar condicionadas por formatos propietarios.

La propuesta incorpora también controles de acceso de confianza cero, trazabilidad de los datos y políticas de gobierno aplicables a los agentes inteligentes, con capacidades orientadas a facilitar el cumplimiento de regulaciones europeas como el AI Act, DORA y NIS2. La integración con Mistral, anunciada previamente por ambas compañías, permite ejecutar modelos junto a la información empresarial y personalizarlos con datos propios dentro de los límites de seguridad establecidos por cada organización.

El despliegue europeo se completa con nuevas colaboraciones con proveedores de infraestructura e integración. Entre los socios anunciados figuran Exoscale, Aruba y Data Reply, que aportan alternativas regionales para construir y operar plataformas de datos e inteligencia artificial. Gago mencionó igualmente a StackIT entre las opciones de infraestructura europea, dentro de una estrategia que contempla utilizar diferentes proveedores sin imponer una única ubicación a todas las aplicaciones.

Recuperar el control

La estrategia soberana de Cloudera coincide con una revisión de las decisiones de infraestructura adoptadas por numerosas empresas durante la última década. Así, después de años de migraciones masivas hacia los grandes proveedores de nube pública, algunas organizaciones están reconsiderando dónde deben ejecutar sus aplicaciones más críticas, especialmente por motivos económicos, regulatorios y de continuidad operativa.

Gago admite su propia participación en aquella tendencia. "Hace ocho o nueve años yo era uno de esos CTO que decían que todos debíamos irnos a la nube pública. ¿Para qué mantener servidores propios? Muchas empresas, incluida aquella en la que trabajaba, comenzamos ese proceso de migración. Pero no funcionó como esperábamos. Trasladamos los sistemas sin cambiarlos demasiado, de modo que acabaron costando mucho más dinero. Y todavía tuvimos que mantener algunas cosas en nuestros centros de datos por motivos de gobierno, regulación y privacidad".

Sergio Gago, CTO de Cloudera. DISRUPTORES

El cambio de criterio tampoco conduce a una retirada generalizada de los servicios públicos de nube. La tendencia que describen los responsables de Cloudera apunta hacia modelos híbridos donde las organizaciones puedan seleccionar la infraestructura más adecuada para cada aplicación. En determinados casos, el coste de las GPU y la disponibilidad de capacidad de cómputo favorecen los centros de datos propios; en otros, los servicios de los hiperescalares mantienen ventajas económicas y operativas.

La libertad de cambiar de proveedor, empero, tiene un coste que puede frustrar incluso decisiones económicamente atractivas. Gago relata situaciones en las que una organización podría ahorrar entre 30 y 50 millones de dólares anuales contratando otros hiperescalares, pero renuncia a hacerlo por el esfuerzo que exigiría adaptar aplicaciones, formar equipos, trasladar información y ejecutar una migración que podría prolongarse durante dos años.

"No deberías tener que pagar un sobreprecio por la seguridad de tus clientes o ciudadanos ni por la calidad de las respuestas de tus agentes. Si tienes que hacerlo, hay algo que estamos haciendo mal. Ahora bien, mantener diferentes entornos, distintos sistemas de orquestación y varias plataformas sí cuesta tiempo y dinero. Por eso estamos intentando consolidar todos esos elementos", defiende el CTO.

La compañía sostiene que Anywhere Cloud puede reducir considerablemente el trabajo necesario para poner en funcionamiento nuevas capacidades de inteligencia artificial en instalaciones propias. Gago explica que su objetivo era pasar del hardware instalado en un servidor a ejecutar una primera inferencia sobre GPU en menos de 60 minutos. Uno de sus socios de diseño, según relató durante el encuentro, completó el proceso en una hora y cinco minutos, incluyendo la configuración del sistema, las herramientas de orquestación y el despliegue del modelo.

El gobierno de los datos

La expansión de la inteligencia artificial agéntica introduce nuevas exigencias en estas arquitecturas.

Hasta ahora, buena parte del acceso a información empresarial dependía de personas que solicitaban permisos, preparaban consultas o verificaban resultados. Pero los agentes pueden ejecutar múltiples operaciones de forma autónoma y acceder a sistemas distribuidos en diferentes ubicaciones, una capacidad que requiere extender las políticas de gobierno más allá de las aplicaciones tradicionales.

Ante este desafío, Sergio Gago considera que los catálogos, los metadatos y las capas semánticas de las organizaciones serán fundamentales para que esos sistemas comprendan la información con la que trabajan. Una misma variable, como los ingresos de una compañía, puede tener significados diferentes según el negocio y los criterios contables empleados. Para producir resultados útiles, los agentes deben conocer esas definiciones, identificar las fuentes correspondientes y respetar los permisos de acceso.

Anywhere Cloud incorpora una experiencia agéntica que, según explica el CTO, permitirá solicitar directamente informes y análisis en lenguaje natural. En una de las demostraciones descritas durante el encuentro, un directivo puede pedir una previsión comercial y el sistema localiza los datos necesarios, determina los permisos disponibles, ejecuta las consultas y construye el resultado sin obligar a un equipo a desarrollar manualmente todos los procesos intermedios.

La transformación afecta también al trabajo de los profesionales del dato. "Ningún ingeniero de datos va a seguir escribiendo procesos ETL. ¿Para qué dedicar tiempo a depurar un flujo de Airflow o un trabajo de Spark cuando los agentes van a hacerlo mejor? Dedicarás tu tiempo a extraer valor de los datos, aportar tu capacidad de reconocer patrones y aplicar el conocimiento específico de tu empresa y de tu industria", sostiene el ingeniero español.