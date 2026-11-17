Los ataques automatizados están dejando obsoletos los tiempos de reacción de los equipos humanos de ciberseguridad, incapaces de procesar cientos de intentos de acceso simultáneos. Accenture apuesta por centros de defensa semiautónomos, con agentes capaces de detectar amenazas y contener incidentes en segundos, mientras el 69% de los directivos españoles reclama más inversión en 'cyber'.

Ejércitos de agentes autónomos: la última línea de defensa ante los ciberataques impulsados por inteligencia artificial

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La ciberseguridad enfrenta una nueva era donde los ciberataques son automatizados y ejecutados mediante agentes de inteligencia artificial como ARTEX o Claude Code. Accenture ha renovado su Cybersecurity Reinvention Center en Madrid para incorporar centros de operaciones semiautónomos que responden a incidentes en cuestión de segundos. La implementación de agentes de IA en tareas de ciberdefensa ha demostrado mejoras de hasta un 80% en la eficiencia de procesos como la detección del phishing. El 69% de los directivos españoles considera prioritario aumentar la inversión en ciberseguridad ante el avance de las amenazas impulsadas por IA y la 'Shadow AI'. Preguntas ¿Por qué Accenture está apostando por agentes autónomos en su Cybersecurity Reinvention Center de Madrid? Accenture busca igualar la velocidad de los atacantes automatizados y reducir tiempos de respuesta a segundos mediante agentes que investiguen y actúen en paralelo, aligerando tareas repetitivas de los SOC. ¿Qué riesgos plantea delegar decisiones técnicas a agentes autónomos en los SOC? Delegar puede provocar acciones que afecten la continuidad operativa si un agente aísla servidores o modifica código sin supervisión; por eso se exige trazabilidad, validación en shadow SOC y límites según el grado de confianza. ¿Cómo afecta a bancos y empresas eléctricas la adopción de agentes inteligentes según Accenture? En esos sectores, la automatización ya ha mejorado la gestión de alertas críticas; Accenture reporta hasta un ochenta por ciento de eficiencia en detección y prevención de phishing en una gran entidad bancaria. ¿Qué papel juega la plataforma Cyber.AI en la coordinación de esos agentes? Cyber.AI centraliza contexto, conecta modelos y herramientas de seguridad, organiza agentes especializados por misiones y prioriza remediaciones para que las actuaciones consideren la configuración real de cada cliente. ¿Por qué los directivos españoles piden más inversión en ciberseguridad para cubrir riesgos de IA? Según el estudio Pulse of Change de Accenture, 69% de directivos españoles reclama más inversión porque identifican malware asistido por IA, phishing y manipulación de modelos entre los principales riesgos y perciben lagunas en detección.

En el siempre turbulento mundo de la ciberseguridad actual estamos viviendo momentos de incertidumbre y cambio acelerado. La causa no les sorprenderá: la inteligencia artificial, una tecnología capaz de multiplicar nuestras facultades intelectuales para, acto seguido, usarla para desvalijar los sistemas digitales a una velocidad que deja al pobre mortal poco menos que en paños menores.

Y en el enésimo enredo de este vodevil, ahora, para protegernos de semejante criatura, nos disponemos a recurrir a la misma tecnología que ha contribuido a agravar el problema.

Combatir la inteligencia artificial con más inteligencia artificial. Una suerte de carrera armamentística digital en la que los contendientes comparten herramientas, aunque difieran sobremanera en sus intenciones.

No es un escenario imaginario, ni mucho menos. El pasado septiembre, la Agencia Española de Protección de Datos comunicó que había recibido la notificación de una brecha de seguridad presuntamente ejecutada por un agente de IA que, tras acceder con credenciales válidas, había identificado vulnerabilidades, modificado datos personales y consultado facturas.

Unas semanas después, Google Threat Intelligence y Mandiant advirtieron de la utilización real de plataformas agénticas como ARTEX, Hexstrike y CAIRN en operaciones maliciosas, capaces de automatizar diferentes fases de las intrusiones y explorar múltiples vías de ataque en cuestión de segundos o minutos.

El precedente más sonado se había conocido en noviembre de 2025, cuando Anthropic denunció una campaña de ciberespionaje atribuida con alta confianza a un grupo patrocinado por el Estado chino, en la que sus herramientas Claude Code habían sido manipuladas para ejecutar de forma prácticamente autónoma entre el 80% y el 90% de las operaciones tácticas.

La ofensiva había apuntado a unas 30 organizaciones y logrado penetrar en varias de ellas.

En otras palabras: lo que antaño requería equipos de especialistas dedicados durante días a identificar vulnerabilidades, encadenar accesos y extraer información puede delegarse ahora, en buena medida, en agentes informáticos que trabajan sin descanso y a una cadencia inalcanzable para sus operadores humanos.

La defensa se reinventa

Ante semejante panorama, los tradicionales centros de operaciones de seguridad, conocidos por sus siglas en inglés -SOC-, afrontan una transformación de calado. Agustín Muñoz-Grandes, managing director de Ciberseguridad de Accenture en España y Portugal, ha abordado esta nueva realidad durante la inauguración del renovado Cybersecurity Reinvention Center de la consultora en Madrid, situado en su sede del Paseo de la Castellana.

La instalación, uno de los seis centros de estas características que Accenture mantiene a escala mundial, ha incorporado nuevas capacidades y recursos adaptados a los riesgos que introduce la IA, con especial atención a la respuesta automatizada ante incidentes y a la incorporación de agentes inteligentes a las tareas cotidianas de defensa.

Muñoz-Grandes cree que, cuando los atacantes automatizan sus operaciones, los defensores pierden buena parte de sus posibilidades si continúan trabajando exclusivamente a velocidad humana.

Y es que, durante décadas, los SOC han funcionado mediante estructuras jerarquizadas, con operadores de primer nivel dedicados a recibir y clasificar las alertas, analistas más experimentados encargados de investigar los casos complejos y especialistas que intervenían cuando la gravedad del incidente requería conocimientos adicionales.

Un modelo capaz de prestar servicio las 24 horas del día, pero condicionado por el número de profesionales disponibles, los tiempos de escalado y la capacidad humana para interpretar cantidades crecientes de información.

La incorporación de asistentes inteligentes ha permitido agilizar parte de esas operaciones, aunque su dependencia de las instrucciones humanas sigue representando una limitación cuando se enfrentan a ataques automatizados. De ahí que Accenture esté trabajando en una segunda fase de evolución, en la que los agentes puedan asumir directamente determinadas tareas de investigación y respuesta.

"El siguiente paso en la madurez de los SOC agénticos es pasar de asistentes a agentes que, con los niveles de supervisión adecuados para control de alucinaciones, control de consumo de tokens, control de calidad de la respuesta, etc., puedan empezar a actuar de forma autónoma", ha explicado Muñoz-Grandes.

Autonomía bajo control

El directivo de Accenture apela a centros de ciberseguridad semiautónomos, en los que distintos agentes especializados puedan ejecutar actuaciones en paralelo y los expertos humanos concentren sus esfuerzos en las decisiones más delicadas. La posibilidad de automatizar parte de la respuesta permitiría reducir determinados tiempos de intervención a segundos.

"Siempre va a haber un nivel de supervisión y, por supuesto, trazabilidad y control de todo lo que hacen. Primero debemos probar estos sistemas autónomos, tenerlos trabajando como un Shadow SOC durante un tiempo para ver que no se equivocan y que consigues un nivel de fiabilidad mayor que los humanos, que también se equivocaban antes y era un problema. A partir de ahí ya puedes empezar a hacer parte de la respuesta de forma totalmente automatizada y reducir el tiempo de respuesta a segundos", ha defendido.

La cuestión adquiere una importancia particular cuando la amenaza afecta a sistemas de producción, servicios financieros o infraestructuras críticas. Automatizar una alerta inocua entraña riesgos relativamente contenidos; permitir que un agente aísle un servidor, bloquee determinadas conexiones o proponga modificaciones del código de una aplicación exige conocer las consecuencias que tales decisiones pueden tener para el funcionamiento de la organización.

Por ello, la autonomía de estas soluciones debe ajustarse a las funciones concretas que desempeñan y al grado de confianza alcanzado durante su validación.

Un 80% más de eficiencia

El cambio, además, ya está ofreciendo resultados concretos, aunque todavía circunscritos a determinadas funciones.

Muñoz-Grandes ha explicado que Accenture ha conseguido mejoras de los ratios de eficiencia medidos del 80% de los procesos de detección y prevención del phishing en una gran entidad bancaria española, donde anteriormente cinco profesionales realizaban tareas manuales para gestionar los correos sospechosos que saturaban los sistemas de protección.

Ante este éxito, la compañía está extendiendo progresivamente esta aproximación a otras actividades de los SOC, especialmente en grandes bancos y empresas eléctricas, sectores en los que la continuidad del servicio convierte cada minuto de respuesta en un factor especialmente relevante.

La cadena bajo amenaza

La creciente sofisticación de los ataques plantea otro problema a los responsables de ciberseguridad: el perímetro que deben proteger se ha ampliado considerablemente. Una empresa puede mantener controles rigurosos sobre sus propios sistemas y, pese a ello, quedar expuesta a través de proveedores externos, aplicaciones compartidas o componentes de software desarrollados por terceros.

La inteligencia artificial facilita la identificación de esas debilidades y la concatenación de vulnerabilidades que, consideradas aisladamente, podrían parecer de escasa importancia.

En ese sentido, Agustín Muñoz-Grandes considera que las organizaciones deben reconsiderar sus procedimientos tradicionales de gestión de vulnerabilidades, porque los plazos de reacción que hasta hace poco resultaban aceptables pueden convertirse en una ventaja decisiva para los atacantes.

"Tienes que utilizar modelos frontera también para la detección, tienes que contextualizar y ver cuáles son explotables o no. A partir de ahí, la propia IA te genera código para remediarlo casi en tiempo real, que tienes que evaluar a su vez", sostiene el directivo, que reivindica la necesidad de conservar el control humano sobre las modificaciones que puedan afectar al funcionamiento de los sistemas.

"Las empresas no deberían frenar la IA por miedo a sus riesgos, sino protegerla al mismo ritmo al que la adoptan. Las amenazas se propagan cada vez más rápido a través de proveedores y ecosistemas conectados, y su impacto ya no se queda en los sistemas, sino que alcanza a operaciones físicas, cadenas de suministro e infraestructuras. Por eso la capacidad de respuesta se decide antes de que llegue la crisis: en cómo se preparan los equipos, quién toma cada decisión y con qué información", añade a renglón seguido Muñoz-Grandes.

Cyber.AI coordina la defensa

Esta transformación está impulsando una nueva generación de plataformas que aspiran a conectar la información de los sistemas de seguridad, las aplicaciones corporativas, los requisitos regulatorios y las características particulares de cada empresa.

Accenture desarrolla su propuesta mediante Cyber.AI, una plataforma concebida para coordinar agentes especializados y proporcionarles el contexto necesario para investigar riesgos, priorizar actuaciones y proponer medidas de remediación.

Según ha detallado Muñoz-Grandes, la compañía dispone ya de más de 92 agentes especializados en diferentes funciones.

La arquitectura permite combinar modelos de distintos fabricantes, incluidos sistemas que pueden ejecutarse localmente, y conectarlos con las herramientas de protección ya desplegadas por los clientes, desde cortafuegos hasta sistemas de seguridad de los dispositivos y servidores.

El objetivo es evitar que los agentes interpreten las amenazas de forma aislada y conseguir que tengan en cuenta la configuración real de cada organización antes de recomendar una actuación.

Para ello, la plataforma puede organizar diferentes agentes alrededor de una misma misión, por ejemplo, identificar vulnerabilidades en una aplicación, evaluar su posible explotación, proponer cambios en el código y trasladar esas recomendaciones a los equipos de desarrollo para su validación.

Hace falta más inversión

El reto tecnológico llega, además, cuando las empresas españolas todavía presentan importantes carencias en la protección de sus propios sistemas de inteligencia artificial.

De acuerdo con la última edición del estudio Pulse of Change de Accenture, realizado entre julio y agosto de 2026, el 69% de los directivos españoles considera necesario incrementar la inversión en ciberseguridad y gestión del riesgo para mejorar los resultados de sus organizaciones en materia de IA. La proporción supera en diez puntos la media europea, situada en el 59%.

Las preocupaciones de los ejecutivos reflejan la ampliación del catálogo de amenazas. El 55% señala el malware asistido por inteligencia artificial entre los principales riesgos, mientras que el 52% menciona el phishing y la ingeniería social generados mediante esta tecnología.

También inquietan la manipulación de datos y modelos, identificada por el 46%, y los ataques mediante instrucciones maliciosas o el robo de modelos, citados por el 42%.

La adopción de herramientas defensivas avanza, aunque con desigual profundidad. El 54% de los directivos españoles afirma que su organización está reforzando sus capacidades de monitorización y detección, mientras que el 51% invierte en herramientas de seguridad impulsadas por IA.

Sin embargo, pese a que el 80% sostiene que ya utiliza inteligencia artificial en sus operaciones de ciberseguridad en un grado significativo o moderado, únicamente el 22% considera que su integración es significativa.

El riesgo de la Shadow AI

A ello se añade el fenómeno de la denominada Shadow AI, que engloba la utilización de aplicaciones de inteligencia artificial al margen de las políticas y controles establecidos por las empresas.

Los empleados pueden incorporar información confidencial, documentos internos o datos de clientes a herramientas externas con la intención de mejorar su productividad, introduciendo riesgos que las organizaciones todavía tienen dificultades para identificar.

Apenas el 47% de los ejecutivos españoles manifiesta una confianza alta o muy alta en la capacidad de su empresa para detectar cuándo se ha compartido información sensible mediante servicios públicos de IA generativa, frente al 60% de la media europea.