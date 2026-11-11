César Cernuda, presidente mundial de NetApp, desgrana la alianza tecnológica con la competición estadounidense, que va mucho más allá del patrocinio y abarca desde el almacenamiento de información hasta la experiencia de los aficionados. La liga estadounidense, por su parte, busca consolidar su expansión en España durante todo el año tras un nuevo lleno en el Bernabéu.

La NFL se apoya en los datos y la inteligencia artificial de NetApp para conquistar nuevos mercados desde Madrid

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LO ESENCIAL Las claves La NFL consolida su estrategia de expansión internacional con la celebración de su segundo partido oficial en el estadio Santiago Bernabéu ante más de 78.000 espectadores. NetApp actúa como socio tecnológico clave, aportando infraestructura inteligente de datos e inteligencia artificial para optimizar las operaciones de la liga y la experiencia de los aficionados. La competición deportiva afronta retos en la gestión multicloud, la interoperabilidad y la ciberseguridad para proteger la información que procesan sus aplicaciones. La NFL impulsa el 'flag football' de cara a los Juegos Olímpicos de 2028 y confirma que Madrid albergará un tercer encuentro internacional en 2027. Preguntas ¿Por qué NetApp se convirtió en socio oficial de infraestructura de datos de la NFL? NetApp firmó el acuerdo en abril de 2025 para proporcionar la plataforma que almacena, protege y facilita el acceso a grandes volúmenes de información de la liga, habilitando la integración de plataformas y el uso de IA para analizar partidos y la relación con los aficionados. ¿Qué papel tuvo César Cernuda en la alianza entre NetApp y la NFL? César Cernuda, presidente de NetApp, lidera la relación comercial y explica que la compañía ofrece el back‑end técnico que permite a la NFL crear y controlar sus propias aplicaciones de ticketing, retransmisión y experiencia de aficionado. ¿Qué consecuencias tiene para la NFL y los aficionados que NetApp gestione su infraestructura de datos? Ya ocurrido: la infraestructura facilita disponibilidad y continuidad operativa en partidos internacionales y permite análisis en tiempo real de la audiencia; podría ocurrir: mayor personalización de contenidos y servicios si la liga amplía modelos de IA y soluciona retos de gobernanza y ciberseguridad. ¿Qué desafíos tecnológicos identifica NetApp para explotar la IA en la NFL? NetApp señala tres retos: gobernanza y protección de datos, interoperabilidad entre entornos locales y nubes públicas, y la brecha entre la capacidad de cómputo (aceleradores) y la velocidad del almacenamiento para suministrar datos a modelos de IA. Cómo beneficia a Madrid y al mercado español acoger partidos de la NFL como el del Bernabéu. La llegada de la NFL genera impacto turístico y de exposición internacional, atrae patrocinadores locales y mejora la proyección de la ciudad en retransmisiones globales, además de servir como plataforma para promover modalidades como el flag football.

El Santiago Bernabéu volvió a vestirse de fútbol americano el pasado domingo, con 78.660 espectadores en sus gradas y una exhibición de los Cincinnati Bengals ante los Atlanta Falcons (34-17) que confirmó el atractivo de la NFL en nuestro país. La segunda visita de la competición estadounidense a Madrid, con estrellas de la talla de Joe Burrow o Ja'Marr Chase sobre el terreno de juego, representa un nuevo capítulo en la estrategia de expansión internacional de una organización cuyo negocio trasciende ampliamente los acontecimientos deportivos. Detrás de cada partido existe una compleja infraestructura tecnológica encargada de gestionar ingentes volúmenes de información, garantizar las operaciones de la competición y alimentar una relación cada vez más personalizada con millones de aficionados repartidos por todo el planeta.

Una de las compañías que sostiene esa infraestructura es NetApp, multinacional tecnológica presidida por el español César Cernuda, que ha convertido su relación con la NFL en una de las principales referencias comerciales de su apuesta por los datos y la inteligencia artificial. Ambas organizaciones llevan años trabajando juntas, pero su colaboración adquirió una nueva dimensión en abril de 2025, cuando la compañía fue designada socio oficial de infraestructura inteligente de datos de la liga. Un acuerdo que también se ha traducido en una destacada presencia publicitaria en los encuentros internacionales, incluido el celebrado en Madrid, del que NetApp ha sido patrocinador principal.

"Nosotros estamos ayudando, pues imagínate en algo tan importante para ellos como es su expansión internacional en utilizar los datos para llegar a los fans de una forma distinta, ayudándoles a utilizar la inteligencia artificial de una forma que les permita analizar la información desde un partido como el que vamos a ver hoy, como como la relación de los aficionados y los seguidores en tiempo real o preparando el partido o después del partido", explica Cernuda a DISRUPTORES durante una conversación mantenida con motivo de la cita deportiva en el estadio madridista.

La alianza entre ambas entidades comprende el desarrollo de una arquitectura capaz de almacenar, proteger y facilitar el acceso a grandes cantidades de información procedente de las operaciones de la competición, incluyendo los contenidos audiovisuales que genera cada encuentro. NetApp proporciona la infraestructura sobre la que la NFL puede desarrollar sus propias aplicaciones y servicios, con especial atención a la integración de distintas plataformas tecnológicas y a la posibilidad de aprovechar los datos mediante herramientas de inteligencia artificial.

La propia organización deportiva conserva el control de esas aplicaciones, desde los sistemas de venta de entradas hasta las herramientas relacionadas con las retransmisiones o la experiencia de los aficionados. "Ellos llegan a crear su modelo y desde el ticketing, que es su propio sistema de ticketing, su modelo de retransmisión, la toma de datos aquí, la experiencia del fan, todo eso lo hacen ellos, con lo cual y todo eso pues el back-end que hay es el nuestro", detalla el presidente de NetApp.

El acuerdo responde asimismo a las necesidades de una competición que está multiplicando su presencia fuera de Estados Unidos. La temporada de 2026 contempla nueve partidos internacionales repartidos entre mercados como Australia, Brasil, Reino Unido, Francia, España, Alemania y México, una dispersión geográfica que obliga a mantener la disponibilidad de la información y la continuidad de determinadas operaciones tecnológicas con independencia del estadio donde se celebre cada encuentro.

La gobernanza y la seguridad

La experiencia de la NFL también ofrece, a juicio de Cernuda, algunas enseñanzas extrapolables a otros sectores empresariales. La adopción de herramientas de inteligencia artificial está incrementando las posibilidades de aprovechar la información acumulada por las organizaciones, aunque también plantea dificultades relacionadas con la gobernanza, la protección de los datos y su integración en infraestructuras que pueden estar distribuidas entre diferentes proveedores tecnológicos.

"Cómo puedes utilizar los datos para mejorar tu productividad, mejorar tu relación con tus seguidores, con tus clientes, con tus proveedores, etcétera, etcétera. Eso lo que realmente se puede sacar de un partido así. Y fíjate que el gran reto que tenemos los presidentes de compañías, los consejos de administración eh es el miedo que nos da que nuestros datos estén expuestos", sostiene el ejecutivo, que considera la ciberseguridad uno de los principales obstáculos que deben resolver las empresas antes de avanzar hacia modelos más sofisticados de explotación de información.

La interoperabilidad adquiere una importancia particular cuando los datos se encuentran repartidos entre plataformas de almacenamiento locales, servicios de nube pública y aplicaciones corporativas. El desafío consiste en garantizar que esos sistemas puedan trabajar conjuntamente, manteniendo las condiciones de seguridad y acceso exigidas por cada organización. NetApp sitúa precisamente en ese ámbito buena parte de su propuesta tecnológica, especialmente ante el crecimiento de las arquitecturas híbridas y multicloud.

El aumento de las inversiones en inteligencia artificial está elevando también la presión sobre las cadenas de suministro de componentes tecnológicos. La elevada demanda de semiconductores, memoria y sistemas de almacenamiento obliga a los fabricantes a planificar sus necesidades con una anticipación considerable, mientras numerosos clientes reclaman capacidades cada vez mayores para procesar y conservar información. Cernuda reconoce estas tensiones y asegura que la compañía ha tratado de mitigarlas mediante la planificación y sus acuerdos con proveedores.

"Nosotros nos sentimos orgullosos de forma eh con precaución siempre, de haber tenido una buena planificación, tener grandes acuerdos con nuestros proveedores, porque llevamos 35 años en la industria, de tal forma que tenemos que hacer muy transparentes también con nuestros clientes para que entiendan el tiempo que puede haber de de entrega, cuando hay algo crítico o no hay algo crítico", afirma.

Estas necesidades coinciden con las dudas que rodean a las elevadas valoraciones bursátiles de algunas compañías vinculadas con la inteligencia artificial. Cernuda evita pronunciarse sobre el comportamiento financiero del sector, aunque sostiene que la demanda efectiva que percibe entre los clientes de NetApp continúa aumentando. La compañía considera que el desarrollo de nuevos modelos y aplicaciones intensivas en datos exigirá mayores inversiones en almacenamiento, una parte de la infraestructura tecnológica que debe evolucionar al mismo ritmo que los sistemas de computación.

"Yo lo que veo todos los días es que la demanda cada vez es mayor, que nuestros clientes cada vez nos exigen más y y que nosotros cada vez invertimos más para dar mejor servicio", señala el ejecutivo, que también advierte de la cantidad de información empresarial que permanece infrautilizada. Según la estimación que maneja, las organizaciones dejan sin aprovechar alrededor del 30% de sus datos, una circunstancia que limita las posibilidades de generar valor mediante la inteligencia artificial.

El directivo apunta además a una dificultad que empieza a adquirir relevancia con el despliegue masivo de aceleradores gráficos para entrenar y ejecutar modelos avanzados. La capacidad de procesamiento pierde parte de su utilidad cuando los sistemas de almacenamiento no suministran información a suficiente velocidad, una limitación que NetApp pretende combatir con nuevas arquitecturas de alto rendimiento. Cernuda menciona, entre los recientes avances de la compañía, un anuncio tecnológico relacionado con una capacidad de 100 terabytes por segundo, aunque la transcripción de sus declaraciones no permite precisar las condiciones de rendimiento a las que se refiere esa cifra.

Más presencia en España

La dimensión tecnológica del encuentro discurre en paralelo a una estrategia comercial y deportiva que aspira a consolidar la NFL en el mercado español. La competición ha encontrado en Madrid un escenario de proyección internacional, con capacidad para atraer tanto a aficionados nacionales como a visitantes extranjeros que aprovechan los partidos para prolongar su estancia en la ciudad. El retorno al Bernabéu, un año después de la primera edición protagonizada por los Miami Dolphins y los Washington Commanders, ha permitido superar ligeramente la asistencia de 2025.

Rafael de los Santos, country manager de la NFL en España, destaca que los beneficios asociados a estos acontecimientos abarcan desde la actividad turística hasta la exposición internacional que proporcionan las retransmisiones. La organización busca aprovechar esas repercusiones para reforzar el interés de las empresas patrocinadoras y ampliar su implantación comercial en un mercado donde el fútbol americano todavía cuenta con una presencia reducida respecto a otros deportes.

"Date cuenta que hay cuando nosotros hacemos estos partidos, siempre tienen un impacto a nivel de lo que es el el el partido en sí, luego tiene un impacto a nivel de ciudad que tiene que ver con la gente, los hoteles, los restaurantes, la gente que viene a estos partidos que cada vez más los que vienen de Estados Unidos pues es gente que que viene más días, que están más días en la ciudad", explica el responsable de la competición en nuestro país.

De los Santos añade que el retorno de estas citas también debe medirse por su capacidad para proyectar Madrid entre las audiencias internacionales. Según las cifras que maneja la organización, la primera edición tuvo presencia en más de 150 televisiones en directo y alcanzó una distribución superior a los 200 países, una difusión que constituye uno de los principales argumentos para atraer colaboradores institucionales y comerciales.

La estrategia de implantación contempla igualmente un calendario de actividades que se extiende a lo largo del año y que pretende fomentar el conocimiento y la práctica del fútbol americano. Entre sus prioridades figura el flag football, una modalidad sin placajes que se estrenará como deporte olímpico en los Juegos de Los Ángeles de 2028 y cuya menor exigencia de equipamiento facilita su incorporación a centros educativos y programas de deporte base.

"Nosotros tenemos este partido como un punto de partida, un escaparate para muchas más actividades que nosotros hacemos durante todo el año, que tienen que ver con el fútbol americano, pero que también tienen que ver con el flag fútbol, que es la versión más soft de no tackle, donde 2028 va a ser olímpica y en donde es muy fácil de practicar, además hasta los 15 años es muy inclusivo, juegan niños y niñas en el mismo equipo", detalla De los Santos.

La competición trabaja así en diferentes ámbitos de crecimiento, desde la captación de seguidores y el desarrollo de nuevas generaciones de practicantes hasta la búsqueda de socios comerciales interesados en asociarse con una de las mayores organizaciones deportivas del mundo. La llegada de nuevas marcas españolas constituye, según el responsable de la NFL, uno de los avances experimentados desde la primera edición del partido madrileño.

"En cuanto a patrocinio, habéis visto que han crecido en relación con el año pasado, hemos visto que han crecido, de hecho nosotros hemos mejorado nuestros números del año pasado, el interés ha sido grande, incluso no solamente las marcas que a nivel internacional quieren activar aquí, sino marcas de aquí que se han visto atraídas por por el evento y por la presencia de todo esto", asegura De los Santos.

La continuidad del espectáculo deportivo en Madrid forma parte asimismo de los acuerdos institucionales alcanzados con la ciudad y la Comunidad de Madrid, que ha anunciado la celebración de un tercer encuentro en 2027. La organización tendrá que compat