El reto de medir el impacto medioambiental de la IA más allá de los centros de datos

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LO ESENCIAL Las claves El proyecto nacional SUSTAIN-AI, dotado con tres millones de euros de fondos Next Generation EU, busca medir el impacto medioambiental completo de la inteligencia artificial desde su implantaci%C3%B3n hasta su puesta en producci%C3%B3n. Liderado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) en colaboraci%C3%B3n con la UPM, el plan busca ir m%C3%A1s all%C3%A1 del mero consumo energ%C3%A9tico de los centros de datos. La iniciativa cuenta con 40 profesionales y un plazo de tres a%C3%B1os para desarrollar una metodolog%C3%ADa abierta, auditable y transferible a nivel europeo dentro del Plan Nacional de Algoritmos Verdes. David Lizcano, director del proyecto, aboga por avanzar hacia algoritmos de IA m%C3%A1s eficientes y espec%C3%ADficos, tratando la sostenibilidad como un reto t%C3%A9cnico necesario para el avance tecnol%C3%B3gico. Preguntas ¿Qué es SUSTAIN-AI y quién lo lidera? SUSTAIN-AI es un proyecto nacional para crear una metodología abierta y auditable que mida la huella de carbono del ciclo de vida de la inteligencia artificial. Lo lidera David Lizcano, vicerrector de Investigación y Doctorado de CEF-UDIMA, con participación de la UPM y financiación Next Generation EU. ¿Cuánto dinero y equipo tiene SUSTAIN-AI y en qué marco se enmarca? El proyecto cuenta con aproximadamente tres millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU, dispone de 40 profesionales y está enmarcado en el Plan Nacional de Algoritmos Verdes. ¿Qué diferencia propone SUSTAIN-AI respecto a medir solo el consumo de centros de datos? SUSTAIN-AI busca analizar todo el impacto ambiental de la IA: desde la implantación del algoritmo en la organización hasta su despliegue y su interacción con sistemas corporativos, no limitarse al consumo eléctrico de data centers. ¿Qué resultados y plazos prevé SUSTAIN-AI? Ya se ha realizado un estudio preliminar y se espera una primera propuesta metodológica para finales del próximo año; la iniciativa tiene una duración prevista de tres años y pretende ser estable y ampliable más allá de ese periodo. ¿Por qué, según David Lizcano, es urgente medir la sostenibilidad de la IA ahora? Lizcano argumenta que la IA es imparable y que sin métricas comparables las empresas presentarán datos no comparables; medir el balance entre recursos consumidos y valor aportado permite tomar decisiones sobre alternativas funcionales más sostenibles.

El científico norirlandés del siglo XIX William Thomson, más conocido como Lord Kelvin por crear la escala de temperatura que acuña su sobrenombre, nos legó, amén de numerosas contribuciones en el apartado científico, una serie de citas célebres que hoy en día todavía cuentan con absoluta vigencia.

“Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se degrada siempre”. Así reza una de sus grandes reflexiones y que recupera David Lizcano, vicerrector de Investigación y Doctorado de CEF-UDIMA, para sintetizar la importancia -y complejidad- del proyecto nacional que lidera: SUSTAIN-AI.

Este busca el desarrollo de una metodología transversal que analice todo el impacto medioambiental de la inteligencia artificial: desde que se implanta un algoritmo para resolver un problema en una empresa o administración pública hasta su despliegue y puesta en producción.

Hasta ahora, la propuesta más sencilla y superficial pasa por analizar el consumo eléctrico de los centros de datos, motores de las cargas de trabajo relacionadas con tecnología. Sin embargo, el análisis de estos parámetros no ofrece nunca una fotografía completa de la huella medioambiental de la IA.

Bien es cierto que estas instalaciones se han convertido en el blanco fácil de las críticas hacia la sostenibilidad de la actividad digital de empresas y sociedad. Allende decretazos como el que el Ejecutivo aprobaba hace escasas semanas con el rechazo prácticamente unánime del sector, la realidad actual es que la transparencia de la industria tecnológica, y la lucha contra el cambio climático, debe introducir más piezas en el puzle.

No valdría de nada, defiende en conversación con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, quedarnos en el gasto energético de un data center y no observar, por ejemplo, cómo interactúa un modelo de IA con los CRM y otras herramientas corporativas.

Además, apostilla: “Ahora mismo hay mucho marketing en el sector. Muchas empresas y proveedores aseguran tener un sello de ‘IA verde’ o que están alineados con distintas certificaciones. Pero, ¿hasta qué punto? Sin herramientas comparativas no sabes cómo mide cada compañía o tecnología”.

Metodología de impacto

Precisamente, el objetivo de la iniciativa SUSTAIN-AI que lidera Lizano es crear el estándar nacional que ponga fin, en el ámbito de la IA, a los augurios de Lord Kelvin: para que las emisiones de esta tecnología no se descontrolen en el futuro hay que empezar a analizar y recoger todos los parámetros pertinentes desde este momento.

Se trata de un proyecto dotado con unos tres millones de euros procedentes de los fondos Next Generation EU, encabezado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que aspira a poner en marcha una metodología “abierta, auditable” y transferible a escala europea que permita medir la huella de carbono de todo el ciclo de vida de la IA.

David Lizcano, vicerrector de Investigación y Doctorado de CEF.- UDIMA. DISRUPTORES

Enmarcado, a su vez, en el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, cuenta con 40 profesionales para una duración prevista de tres años. “El planteamiento no es determinar si la IA es sostenible o no. Estamos ante una tecnología imparable, y lo que buscamos es medir el balance entre los recursos que consume y el valor que aporta”.

“Queremos que cuando una organización tenga que tomar una decisión pueda disponer de una métrica estandarizada que le permita saber alternativas funcionales sostenibles”, apunta. “No sirve que cada uno haga la guerra por su cuenta y presente datos que después no se puedan comparar”. Y es que, como dice el refrán, “no podemos mezclar churras con merinas”.

Por el momento, ya se ha cerrado un estudio preliminar dedicado a revisar el estado de la cuestión y a identificar socios estratégicos que puedan realizar pruebas. Y se espera tener una primera propuesta metodológica para finales del año que viene.

Hacia una IA más eficiente

Lizcano no resta complejidades a la tarea. Pero entiende que estamos ante una iniciativa esencial. “No tiene sentido pensar que el desarrollo de la IA vaya a detenerse, tal y como han propuesto en algunas ocasiones varios grandes ejecutivos de Silicon Valley. Son mensajes bastante condicionados por el marketing”.

El experto, en cambio, apuesta por derribar obstáculos y limitaciones para dar un salto cualitativo. “Como ocurre con cualquier otra tecnología, tenemos que decidir hacia dónde queremos orientar su potencial. Estoy seguro de que en poco tiempo dejaremos de ver un incremento exponencial en los modelos de lenguaje grandes (LLM, de sus siglas inglesas) para ir a algoritmos más eficientes y acotados a tareas específicas”.

Teniendo en cuenta este contexto, la visión de SUSTAIN-AI pasa por crear un proyecto estable en el tiempo que sobrepase los tres años exigidos. “No vamos a esperar a su finalización para pedir más fondos a Europa. Vamos a dar más pasos”, argumenta.

“Y queremos hacerlo de una manera abierta. No tenemos ninguna intención de que esto se convierta en un negocio cerrado en el que una empresa te venda un sello, te cobre una cantidad importante y se marche con el trabajo hecho. Conseguiremos implementar una vara de medir transparente, auditable y pública”.

Transferencia de conocimiento

Ingeniero informático de formación, Lizcano ha realizado buena parte de su carrera en Estados Unidos. Gracias a esa experiencia ha podido analizar y comprobar otro de los grandes cuellos de botella que tiene Europa a la hora de lanzar estrategias de este calado: la transferencia real de conocimiento.

“En Estados Unidos se considera que la financiación privada y la cooperación público-privada es la mejor vía para conseguir que la inversión en investigación tenga un impacto en el PIB”, asegura. “En Europa no terminamos de conseguirlo. Entiendo que influye la regulación, porque no siempre se prioriza la transferencia”

De este modo, expresa: “Lo importante es que los impuestos destinados a iniciativas públicas como SUSTAIN-AI tengan una repercusión real en el bienestar de la sociedad, más allá incluso de lo que pesen en el propio PIB”.

En cualquier caso, el vicerrector se muestra convencido de que planes como este pueden derribar todo tipo de obstáculos debido a su importancia. “Más tarde o más temprano nos encontraremos con la sostenibilidad como una limitación que tendremos que acotar, medir y superar para seguir avanzando tecnológicamente”.

“Por eso, cuanto antes incorporemos esta dimensión, mejor. No debemos verla solo como una cuestión de responsabilidad social corporativa o de compromiso medioambiental, sino también como un reto técnico que debemos resolver”.