Mark Hura (Oracle): "Ya no somos solo la empresa de las bases de datos"

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LO ESENCIAL Las claves Mark Hura, presidente de Oracle Global Field Operations, destaca que la compañía busca expandir su negocio más allá de las bases de datos integrando la inteligencia artificial en su infraestructura y aplicaciones. La sanidad se consolida como una sector estratégico prioritario para Oracle mediante el despliegue de su asistente clínico digital y el uso de modelos con datos de registros sanitarios anonimizados. Oracle impulsa alianzas estratégicas con grandes proveedores en la nube como AWS, Microsoft y Google para que sus clientes elijan la tecnología que mejor se adapte a sus necesidades. La compañía se enfoca en la transición de clientes a la nube en España y Latinoamérica, combinando ajustes de plantilla con la formación e incorporación de nuevo talento especializado en IA. Preguntas ¿Por qué Oracle está impulsando un asistente clínico digital basado en inteligencia artificial? Oracle busca reducir la carga administrativa de médicos y enfermeras para que recuperen tiempo asistencial, apoyándose en su conjunto masivo de datos anonimizados de registros sanitarios y herramientas integradas de IA. ¿Qué ventajas dice Mark Hura que aporta la combinación de infraestructura, plataforma y aplicaciones de Oracle? Hura sostiene que la integración de infraestructura, datos y aplicaciones ofrece trazabilidad, controles de seguridad y gobernanza incorporados, lo que facilita inferencia próxima a los datos y ejecución de agentes con reglas comparables a empleados. ¿Qué papel juegan las grandes nubes como AWS, Microsoft y Google en la nueva estrategia comercial de Oracle? Oracle prioriza alianzas con esas nubes para permitir a los clientes ejecutar capacidades donde prefieran, derribando "jardines amurallados" y ofreciendo interoperabilidad entre su nube, instalaciones propias y otras nubes. ¿Cómo afectará la estrategia de Oracle a empresas y pymes en España y Latinoamérica? Oracle plantea acompañar la migración de sistemas locales a la nube y potenciar mercados como México, Brasil y Chile, mientras ofrece formación y programas de talento para cubrir nuevos perfiles ligados a la IA. ¿Quién es Mark Hura y qué experiencia aporta a la dirección comercial global de Oracle? Mark Hura es presidente de Oracle Global Field Operations, dirige la estrategia comercial global y llegó a Oracle en 2013 tras liderar ventas en la división digital de energía de GE.

Oracle quiere ampliar su papel más allá del negocio de las bases de datos y ganar terreno en la transformación empresarial apoyada en inteligencia artificial. Mark Hura, presidente de Oracle Global Field Operations, explica a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL cómo la compañía articula esa ambición a través de una oferta que abarca infraestructura, plataformas de datos, aplicaciones y soluciones especializadas por sectores. En esa estrategia, la sanidad ocupa un lugar destacado, mientras que las alianzas con proveedores tecnológicos y el desarrollo de los mercados hispanohablantes adquieren un peso relevante.

La conversación tiene lugar durante Oracle AI World, la conferencia anual que se celebra en Las Vegas y reúne a más de 25.000 profesionales vinculados al uso, la construcción, la comercialización y la promoción de sus servicios. Hura muestra su entusiasmo por el alcance de la inteligencia artificial: "Es un cambio sísmico. No solo afecta a las grandes empresas, afecta a las pequeñas, a las startups y a la actividad cotidiana de todos".

El directivo lidera la estrategia comercial global de Oracle en todos los sectores. Antes fue vicepresidente ejecutivo de la compañía en Norteamérica y se incorporó a Oracle en 2013, después de dirigir las ventas de la división digital de energía de GE.

Infraestructura y aplicaciones

La ventaja competitiva de Oracle, sostiene Hura, reside en la integración de capacidades que la compañía considera difícil de replicar. "Somos la empresa original de datos", afirma, antes de desgranar una propuesta que combina infraestructura, plataforma de datos, aplicaciones y soluciones específicas para distintas industrias. "Nadie más tiene todos esos elementos juntos", subraya.

En su explicación alude también a las operaciones de venta minorista, los almacenes y los puntos de venta, y a la información que permite comprender mejor el inventario y la logística.

Durante la conferencia, Oracle insistió en que la inteligencia artificial está incorporada a todas esas capas, desde la inferencia próxima a los datos del cliente hasta los agentes que ejecutan tareas dentro de las aplicaciones.

Para Hura, estos sistemas deben funcionar con unas reglas comparables a las que se aplican a los empleados, con accesos definidos, controles de seguridad y gobernanza y autorización para ejecutar acciones. La trazabilidad adquiere especial importancia en este planteamiento: "Es necesario saber qué ocurrió y dónde se tomó cada decisión", señala, aludiendo a la relevancia de ese control para los reguladores y los gobiernos de todo el mundo.

La sanidad, prioridad

La sanidad es uno de los ámbitos a los que Hura dedica más atención. Según explica, Oracle ya ha desplegado su asistente clínico digital basado en inteligencia artificial con numerosos proveedores sanitarios de todo el mundo. La compañía también destaca un modelo específico para el sector, desarrollado a partir de lo que describe como "el mayor conjunto de datos anonimizados de registros sanitarios del mundo".

Hura asegura que el impacto de estas herramientas se refleja en el tiempo que pueden recuperar los profesionales de la salud. Reproduce así el mensaje que, según afirma, les han trasladado médicos y enfermeras: "Me habéis devuelto tiempo para mi vida, para mi familia, para el agotamiento que estaba sufriendo". El directivo insiste en el alcance universal de esta actividad: "No todo el mundo es consumidor de construcción o de ingeniería. Todo el mundo es consumidor de sanidad".

Alianzas para ampliar negocio

El modelo comercial también está cambiando. Hura describe una apuesta por las alianzas, frente al predominio de la venta directa, en la que participan grandes proveedores como AWS, Microsoft y Google. "Ese fue un momento de cambio. Larry Ellison pidió derribar los jardines amurallados para que los clientes puedan usar esas capacidades donde estén, en sus instalaciones, en la nube de Oracle o en otras nubes", relata.

Esa política de socios se extiende a los proveedores de modelos de inteligencia artificial, tanto de frontera como de código abierto, con el propósito de que cada cliente pueda escoger la tecnología que mejor se ajuste a sus necesidades.

Latinoamérica y España

Hura define Latinoamérica como "una región de crecimiento increíble en todos los sectores". Identifica México, Brasil y Chile entre sus principales mercados y menciona la presencia de un gran campus en Guadalajara. Para España y el resto de Europa occidental, recuerda que Oracle acumula décadas de inversión y sitúa ahora el foco en acompañar a los clientes en su transición de los sistemas instalados en sus propias instalaciones hacia la nube.

Nuevos perfiles en el sector

Los ajustes de plantilla atraviesan el sector tecnológico y Oracle tampoco es ajena a ese fenómeno. Al mismo tiempo, la compañía mantiene la contratación para perfiles diferentes, algunos asociados a funciones cuyos títulos profesionales todavía no están plenamente definidos. Hura destaca un programa de incorporación temprana de talento que Oracle desarrolla en distintas regiones, con becas, formación y prácticas que, en muchos casos, desembocan en contratos.

La inteligencia artificial, sostiene, está modificando las capacidades con las que los nuevos profesionales llegan a las empresas. "La habilidad de quienes salen con capacidad avanzada para utilizar la IA es increíble. Muchos de los miembros del programa acaban siendo de los empleados más productivos", asegura.