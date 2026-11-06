Madrid Tech Show llena IFEMA de público y pymes, pero se queda corto en todo lo demás

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LO ESENCIAL Las claves Madrid Tech Show celebra su sexta edici#243;n en IFEMA con gran afluencia de p#250;blico y pymes, pero con atascos kil#243;metros en los accesos al recinto. El evento muestra una fuerte presencia del sector de centros de datos y servicios convencionales, aunque escasean las grandes multinacionales de la industria. La inteligencia artificial omnipresente ofrece pocas novedades reales y los contenidos de las ponencias adolecen de escasa profundidad t#233;cnica. El encuentro cont#243; con apoyo institucional de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, adem#225;s de la visita del ministro #211;scar L#243;pez sin declaraciones. Preguntas ¿Por qué Madrid Tech Show dedica casi un pabellón entero a los centros de datos? Porque el sector de centros de datos atraviesa una fase de expansión en España y concentra gran parte de la oferta comercial del certamen; la organización reservó espacio para operadores y proveedores de infraestructura. ¿Qué problemas logísticos tuvieron los asistentes al llegar a IFEMA en la semana del Madrid Tech Show 2026? Los visitantes afrontaron atascos kilométricos en los accesos provocados por dos ferias coincidentes, restricciones de seguridad y obras del circuito de Fórmula 1, lo que complicó el acceso y el aparcamiento. ¿En qué falla Madrid Tech Show para ser un escaparate de innovación tecnológica? Falla en la profundidad: predomina una oferta comercial generalista, escasean grandes nombres internacionales y las presentaciones y conferencias son breves o ruidosas, lo que limita anuncios tecnológicos diferenciales. ¿Cómo se ha presentado la inteligencia artificial en los stands y conferencias del Madrid Tech Show? La IA apareció omnipresente en carteles y demos, pero muchas soluciones eran integraciones de modelos generalistas, automatizaciones sencillas o "vibe coding", lo que genera dudas sobre su robustez e integración. ¿Qué representó la visita de Óscar López al Madrid Tech Show y por qué generó críticas? Su presencia sirvió al trámite institucional de apoyo a la industria regional, pero no hubo oportunidad de preguntas sobre asuntos clave como la dimisión de Óscar Puente, por lo que la visita resultó protocolaria y poco informativa.

Hace frío en Madrid. Bastante para los primeros días de noviembre y, por momentos, incluso dentro de los pabellones de IFEMA, donde Madrid Tech Show celebró esta semana su sexta edición con una notable afluencia de público y una oferta comercial tan abundante como heterogénea, abstracta e inconsistente.

Llegar hasta allí, empero, constituye el primero de los desafíos de una cita que ha coincidido con otras dos ferias profesionales, las restricciones de seguridad y los problemas de aparcamiento derivados de las obras del circuito de Fórmula 1. Los atascos kilométricos en los accesos al recinto han puesto a prueba la paciencia de los visitantes antes incluso de que entrar a los dos pabellones de esta cita.

Una vez superado semejante trance, Madrid Tech Show ofrece una imagen indiscutible de éxito comercial... y hasta ahí. Pasillos abarrotados, stands con abundante público, conversaciones entre proveedores y potenciales clientes y una actividad constante alrededor de los stands. Eso sí, sin perder de vista un detalle bastante relevante: esta feria todavía está por detrás de su vecina Advanced Manufacturing Madrid, que se extiende por tres pabellones al otro lado de IFEMA.

El 'hasta ahí' no es una figura metafórica: es que hay poco más que rascar de este evento, muy lejos de ser una propuesta tecnológica a la altura de las expectativas que despierta un certamen consagrado, al menos nominalmente, a las grandes transformaciones de la economía digital.

La distribución física del encuentro resulta ilustrativa de sus prioridades. Uno de los dos pabellones está dedicado prácticamente en exclusiva al negocio de los centros de datos, un sector que atraviesa una fase de extraordinaria expansión en nuestro país (a falta de saber cómo acaba el culebrón del 'decretazo' del Gobierno). El otro pabellón concentra, con una organización bastante menos afortunada, el resto de congresos que integran Madrid Tech Show: desde la ciberseguridad hasta el big data, pasando por el cloud, las tecnologías de recursos humanos, el comercio electrónico y el marketing digital.

Pasillos de Madrid Tech Show 2026. A.I.

La convivencia de tantas disciplinas bajo una misma cubierta permite reunir audiencias diversas, pero también diluye la personalidad de cada una de ellas. Y, sobre todo, deja al descubierto la particular naturaleza de un evento en el que escasean los grandes nombres de la industria tecnológica internacional y abundan, por el contrario, los proveedores de servicios relativamente convencionales. Oracle figura entre las excepciones más reconocibles, junto a compañías como Factorial, mientras que firmas como IONOS o Sarenet representan una parte sustancial de esa oferta de conectividad, alojamiento, servicios cloud y soluciones dirigidas al tejido de pequeñas y medianas empresas.

Hay, además, bastante de aquella herencia del E-SHOW sobre la que se construyó buena parte de la identidad original del encuentro. Agencias de marketing, plataformas de comercio electrónico, herramientas de gestión, servicios para negocios digitales y propuestas orientadas a autónomos y emprendedores siguen ocupando un espacio destacado entre los expositores.

Una oferta perfectamente legítima y con un mercado potencial determinado, aunque bastante alejada de la sofisticación tecnológica que cabría esperar de una feria que pretende abarcar las principales fronteras de la innovación empresarial. En ese sentido, el evento parece haber encontrado una fórmula eficaz para atraer negocio a partir de una propuesta comercial generalista, aunque el resultado tenga bastante menos de gran escaparate de la industria digital de lo que proclaman sus credenciales.

Mucha IA, pocas novedades

La inteligencia artificial aparece por todas partes, como difícilmente podía ser de otra manera en 2026. Desde los carteles de los stands hasta las demostraciones comerciales, pasando por los programas de las conferencias y las conversaciones informales, prácticamente cualquier herramienta empresarial parece necesitar alguna referencia a los modelos generativos para justificar su actualidad.

El problema surge cuando se examina con algo más de detenimiento qué se está ofreciendo realmente bajo esa denominación y hasta qué punto existe un desarrollo tecnológico propio detrás de los reclamos comerciales.

Buena parte de las propuestas desplegadas en los stands más modestos consisten en pequeños desarrollos construidos sobre modelos de inteligencia artificial generalistas, automatizaciones de procesos relativamente sencillos o aplicaciones concebidas mediante técnicas de vibe coding, esa práctica que permite generar software a partir de instrucciones en lenguaje natural. Su mera presentación como soluciones empresariales maduras plantea dudas sobre su robustez, mantenimiento, seguridad e integración en los sistemas corporativos... y también del filtro (si es que existe) para participar en este evento.

Tampoco destacan durante el recorrido por la zona expositiva anuncios de nuevas tecnologías, grandes presentaciones de producto o desarrollos especialmente diferenciales. Madrid Tech Show parece sentirse mucho más cómodo facilitando contactos comerciales que ejerciendo como espacio de conocimiento, innovación o estrategia de negocio.

Algo parecido sucede en las numerosas áreas de conferencias distribuidas por los pabellones. La organización ha confeccionado un programa extenso, con centenares de intervenciones y presencia de profesionales de compañías relevantes del panorama empresarial español. Hay directivos de banca, energía, industria, seguros y otros sectores que, al menos sobre el papel, podrían aportar experiencias de interés sobre la implantación de tecnologías digitales en organizaciones complejas. El problema radica en una combinación poco favorable de formatos demasiado comprimidos, escenarios abiertos al trasiego de los visitantes y una audiencia heterogénea, con notable presencia de jóvenes profesionales, emprendedores, autónomos y dueños de pymes sin bagaje tecnológico. Ataviados, todos ellos, con bolsas para recoger los regalos que recibían en cada stand que visitaban.

El ministro Óscar López, visitando Madrid Tech Show 2026. Gobierno (RRSS)

El resultado, salvo excepciones, es una sucesión de intervenciones que apenas logra superar los lugares comunes de la transformación digital. La inteligencia artificial está llegando a todas las actividades económicas, las organizaciones deben prepararse para sus efectos, los profesionales necesitan adquirir nuevas competencias y aquellas empresas que no se adapten corren el riesgo de quedarse atrás. Afirmaciones que difícilmente encontrarán demasiados detractores, pero que tampoco añaden demasiado conocimiento a un debate que lleva años instalado en idénticos términos. Quedan bastante más desatendidos los asuntos que exigirían cierta profundidad: los costes de integración, la dependencia de proveedores, los resultados económicos efectivamente conseguidos, las limitaciones de los modelos o los cambios organizativos que requieren las implantaciones de mayor escala.

La presencia de ponentes de nivel tampoco consigue compensar las restricciones de un formato que invita a formular grandes afirmaciones y deja escaso margen para desarrollarlas, discutirlas o someterlas al contraste de experiencias concretas. No ayuda que varias conversaciones se celebren prácticamente a pie de feria, entre el ruido de los stands (eso sí, con incómodos cascos que tampoco aíslan por completo del bullicio exterior) y el movimiento constante del público. Se obtiene así una programación abundante en intervenciones, pero de limitada profundidad analítica, donde el interés de algunos participantes queda condicionado por la necesidad de ofrecer mensajes rápidos y comprensibles para una audiencia extremadamente diversa y con escasa o ninguna experiencia técnica.

Respaldo institucional

La feria también ha servido como escaparate del respaldo que las administraciones madrileñas prestan al ecosistema tecnológico regional. Tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento han tenido una presencia destacada en el encuentro, reforzando la vinculación del certamen con las políticas públicas de digitalización, atracción de inversiones y promoción de la capital como destino para empresas tecnológicas.

Más peculiar ha resultado la visita de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, cuya presencia estaba prevista durante la jornada inaugural del miércoles. El titular del departamento acudió a IFEMA y realizó el habitual recorrido institucional por la feria. Y ya está: quizás no era su mejor día para hablar en público.

Su visita le permitió cumplir con el protocolario paseíllo entre empresas y expositores, pero que dejó a los periodistas y al resto de asistentes sin la oportunidad de plantearle preguntas sobre la actualidad tecnológica, pero también política, con la dimisión de Óscar Puente como principal tema en el candelero.