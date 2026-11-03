La Justicia europea denuncia la "conducta hostil" de Broadcom en el sempiterno litigio por la compra de VMware

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LO ESENCIAL Las claves El Tribunal General de la Unión Europea ha denegado a Broadcom la petición de conocer la identidad de los proveedores de nube europeos que respaldan el recurso contra la compra de VMware. La Justicia europea argumenta que revelar los nombres expone a las compañías a posibles represalias, aludiendo a la "conducta hostil" y la posición dominante de Broadcom en el mercado. El recurso de la patronal CISPE busca anular la autorización de la adquisición otorgada por la Comisión Europea, denunciando que las nuevas condiciones comerciales perjudican al sector. CISPE alerta de que los cambios en licencias y precios han reducido el canal europeo de VMware de unos 1.000 proveedores a menos de 20 autorizados. Preguntas ¿Por qué el Tribunal General de la UE habla de “conducta hostil” de Broadcom en el litigio por la compra de VMware? El tribunal cita la propia evaluación de la Comisión y entiende que Broadcom ha mostrado prácticas agresivas en sus relaciones comerciales, lo que aumenta el riesgo de represalias contra los proveedores que apoyan la demanda. (Apoya la protección de confidencialidad requerida por CISPE.) ¿Qué efectos ya ha tenido la compra de VMware por Broadcom sobre los proveedores europeos de nube? Desde la adquisición Broadcom ha subido precios, cambiado licencias y restringido su programa de socios, lo que ha expulsado del negocio a centenares de proveedores europeos y reducido drásticamente la red de socios. (Datos del artículo: cambios de precios, licencias y programa de socios.) ¿Qué riesgo concreto corrían los miembros de CISPE si Broadcom conociera su identidad? El tribunal entiende que revelar nombres podría exponerlos a represalias comerciales y perder contratos, incluso si ya no son clientes de VMware, por la posición dominante de Broadcom. (Basado en la argumentación judicial que amplía la protección a exclientes.) ¿Cómo influye esta resolución en el recurso que CISPE interpuso contra la autorización de la compra? La decisión mantiene la confidencialidad solicitada y permite que el recurso T-503/25 siga su tramitación ante el Tribunal General, sin que Broadcom pueda impugnar por esa vía la admisibilidad al conocer miembros. (Explica efecto procesal inmediato.) Quién es CISPE y por qué presenta este recurso contra la autorización de la compra de VMware por Broadcom? CISPE es la patronal que agrupa a proveedores europeos de infraestructura en la nube y alega que la Comisión cometió errores al autorizar la operación, en particular por no valorar suficientemente la dependencia de esos proveedores de tecnologías esenciales y los riesgos sobre licencias y relaciones comerciales. (Contexto y motivo del recurso.)

Nuevo revés judicial para Broadcom por su polémica adquisición de VMware. El Tribunal General de la Unión Europea ha rechazado la petición del gigante estadounidense de conocer la identidad de los proveedores europeos de servicios en la nube que respaldan el histórico recurso contra la autorización de la compra de esta firma, al considerar que revelar sus nombres podría exponerlos a represalias por parte de la multinacional.

La resolución, fechada el pasado 23 de octubre, va incluso más allá al aludir expresamente a la "conducta hostil" de Broadcom y a su posición dominante en el mercado como circunstancias que agravan los riesgos para las compañías denunciantes.

El pronunciamiento del presidente de la Sala Sexta del Tribunal General responde a una petición de Broadcom para levantar la confidencialidad de determinadas partes de la demanda presentada por Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), la patronal que agrupa a proveedores europeos de infraestructura en la nube. La compañía alegaba que necesitaba conocer la identidad de los miembros que respaldaban el procedimiento para poder cuestionar su admisibilidad, una pretensión que los jueces han rechazado en su totalidad, dando la razón tanto a la asociación como a la propia Comisión Europea.

En su argumentación, el tribunal recoge las advertencias realizadas por las autoridades comunitarias sobre las prácticas comerciales del fabricante estadounidense, al que Bruselas había llegado a calificar como un operador agresivo en sus relaciones con otras empresas. "El riesgo se ve agravado por la conducta hostil de Broadcom, de la que la Comisión tomó nota, al señalar que es un 'operador agresivo' en el mercado, entre otras cosas en sus relaciones con sus socios comerciales", señalan desde CISPE.

Los magistrados extienden además esa protección a las empresas que ya han dejado de mantener relaciones comerciales con VMware, al entender que su antigua vinculación con el fabricante tampoco elimina la posibilidad de sufrir consecuencias por participar en el procedimiento. "Incluso la identificación de aquellos miembros de la demandante que ya no son clientes de VMware entraña un riesgo de represalias, dado que Broadcom ostenta una posición dominante en el mercado", añade el tribunal.

La decisión permite que siga adelante el recurso interpuesto por CISPE en julio de 2025 contra la autorización de la compra de VMware, completada en noviembre de 2023. La asociación sostiene que la Comisión Europea cometió errores de hecho y de derecho al examinar la operación y que no valoró suficientemente la dependencia de miles de proveedores europeos respecto a una tecnología esencial para ejecutar y gestionar servidores virtualizados.

Aunque Bruselas impuso determinadas condiciones a la adquisición, estas se centraron en cuestiones de interoperabilidad, mientras que las preocupaciones de CISPE se dirigen principalmente a las licencias y las relaciones comerciales con los proveedores de infraestructura.

De 1.000 socios a menos de 20

Las consecuencias de la adquisición se han dejado sentir especialmente en el ecosistema de empresas que comercializaban las soluciones de VMware sobre sus propias infraestructuras. Desde que asumió el control de la compañía, Broadcom ha introducido subidas de precios, modificaciones sustanciales de sus licencias y una profunda reorganización de su programa de socios comerciales, cuyo acceso ha quedado restringido a un reducido grupo de operadores seleccionados por la multinacional.

CISPE denuncia que estos cambios están expulsando del negocio a centenares de proveedores europeos que habían desarrollado sus servicios sobre la tecnología de VMware y que ahora se enfrentan a la pérdida de sus contratos. Según la asociación, las nuevas condiciones obligan a las compañías excluidas a trasladar sus clientes a alguno de los proveedores autorizados por Broadcom, venderles su infraestructura o abandonar esa línea de actividad, incluso cuando los destinatarios de esos negocios puedan ser competidores directos.

Francisco Mingorance, secretario general de CISPE, considera que la decisión judicial llega después de tres años en los que se han cumplido buena parte de las advertencias trasladadas a Bruselas durante el examen de la operación.

"Es un buen día para CISPE y para el Estado de derecho en Europa. Este caso importa hoy aún más que cuando presentamos la demanda. En los tres años transcurridos desde que la Comisión Europea dio luz verde a esta operación, Broadcom ha desmantelado el canal europeo de VMware", denuncia Mingorance. "De los aproximadamente 1.000 proveedores de nube europeos que revendían software de VMware y lo ejecutaban en sus propias infraestructuras, quedan menos de 20. Esta es la exclusión del mercado sobre la que se advirtió a la Comisión Europea".

El procedimiento T-503/25 continuará ahora su tramitación ante el Tribunal General, que todavía deberá pronunciarse sobre la legalidad de la autorización concedida por Bruselas.