Oracle integra ChatGPT en una apuesta sin precedentes por la inteligencia artificial

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Oracle se alía con OpenAI para integrar ChatGPT y Codex en sus aplicaciones, datos e infraestructura en la nube. La compañía presenta Oracle AI Workspace, una plataforma que permite a los empleados gestionar objetivos de negocio en lenguaje natural. Anuncian nuevas herramientas avanzadas como Oracle AI Security Mesh para ciberseguridad y Oracle App Composer para crear aplicaciones sin programar. Sam Altman y directivos de Oracle destacan la importancia de priorizar la seguridad, el cumplimiento de permisos y la soberanía de los datos empresariales. Preguntas ¿Por qué Oracle ha integrado ChatGPT y Codex en Oracle Cloud con Oracle AI Workspace? Oracle busca permitir que las empresas apliquen modelos avanzados de OpenAI dentro de sus aplicaciones, datos e infraestructura para automatizar tareas y acelerar decisiones de negocio. Esta integración convierte los modelos en herramientas que actúan dentro de los sistemas empresariales que ya gestionan operaciones críticas. ¿Qué es Oracle AI Workspace y cómo cambia el trabajo de los empleados? Oracle AI Workspace es un punto único que conecta los modelos de OpenAI con las aplicaciones, datos y servicios de Oracle, permitiendo a los empleados describir objetivos en lenguaje natural y obtener las herramientas y datos necesarios para ejecutarlos. Eso reduce fricciones entre consultas en lenguaje natural y acciones en sistemas empresariales. ¿Qué consecuencias tiene para la ciberseguridad la incorporación de modelos de OpenAI en Oracle (lo ya ocurrido y lo que podría pasar)? Ya se ha lanzado Oracle AI Security Mesh para buscar y corregir vulnerabilidades antes de explotación, integrando modelos de ciberseguridad de OpenAI. En el futuro podría mejorar la detección automatizada de amenazas, pero también aumentan los riesgos si los modelos gestionan datos sensibles sin controles de acceso y auditoría adecuados. ¿Qué implicaciones tiene esta alianza para pequeñas empresas que usan Oracle? Oracle ofrece un paquete específico, Oracle AI SMB Bundle, que incluye créditos anuales para la nube para facilitar el acceso a IA y herramientas low-code con Codex, lo que puede acelerar la digitalización y reducir la barrera de entrada a soluciones avanzadas. Estas ayudas pueden impulsar a pymes a adoptar IA sin grandes inversiones iniciales. ¿Quiénes en España están implicados en desplegar estas soluciones de Oracle y qué casos han citado como ejemplo? En España, Sergio Sáez lidera la estrategia local de Oracle; integradores como Accenture España e Inetum (Francesc Mas y Jabier Ruiz) participan en desarrollos e integraciones. Como ejemplo práctico se ha citado el trabajo con EMT Madrid para aplicar soluciones basadas en la plataforma.

El segundo día de Oracle AI World, la conferencia anual que Oracle celebra en Las Vegas, tuvo un protagonista no anunciado que, a la postre, acaparó todos los focos: Sam Altman, el fundador y CEO de OpenAI.

Oracle ha presentado una colaboración con OpenAI para integrar sus modelos, ChatGPT y Codex con las aplicaciones, los datos y la infraestructura en la nube de Oracle.

El objetivo, según los directivos, es redefinir cómo operan las empresas en la era de la IA, poniendo la tecnología directamente a trabajar en los sistemas que mueven la economía mundial.

El producto estrella es Oracle AI Workspace, un punto único de acceso que reúne los modelos de OpenAI con las aplicaciones de Oracle, los datos y los servicios en la nube. Gracias a los plugins de ChatGPT, los empleados pueden describir un objetivo de negocio y el sistema reúne las herramientas y la información adecuadas para lograrlo.

“Cada vez más empresas eligen OpenAI a medida que facilitamos la aplicación de la IA al trabajo a través de las herramientas y los sistemas que ya utilizan”, afirmó Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI. Por su parte, Clay Magouyrk, consejero delegado de Oracle, subrayó que están uniendo las capacidades de OpenAI con “tecnología en la que confían empresas de todo el mundo para gestionar sus operaciones más críticas”.

Más allá del escritorio

Oracle AI Security Mesh, emplea los modelos de ciberseguridad de OpenAI, busca y corrige vulnerabilidades en aplicaciones e infraestructura antes de que los atacantes puedan explotarlas . Oracle App Composer permite crear aplicaciones de empresa con Codex sin conocimientos de programación, y Oracle AI SMB Bundle ofrece a las pequeñas empresas 12.000 dólares en créditos anuales para la nube de Oracle.

Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, urgió a las empresas a priorizar la ciberseguridad frente a la productividad: “proteger a las organizaciones y sus datos frente al panorama actual de riesgos debe prevalecer incluso sobre la búsqueda de la máxima productividad”.

Apoyo en el ecosistema

Sergio Sáez, director general de Oracle España y responsable de ventas de España y Portugal, compartió su visión del Oracle AI World: “Elección es soberanía”. Según explicó, la compañía quiere que los clientes usen sus aplicaciones y su nube sin renunciar a otras tecnologías, de modo que puedan trabajar con las TPU de Google, con Snowflake o con las GPU de Nvidia dentro de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Sáez también situó la conversación en el terreno de la empresa. “Los usuarios quieren hablar con sus aplicaciones en lenguaje natural, como lo hacen con ChatGPT, pero en una compañía esa conversación debe respetar permisos, procesos y normas", dijo. Explicó que los agentes actúan dentro de las aplicaciones de Oracle y no al margen de ellas. “Oracle aporta la seguridad y las reglas del negocio”, subrayó.

Javier Ruiz, Sergio Sáez y Frances Mas durante la conferencia. Oracle. Las Vegas.

Francesc Mas, de Accenture España y Jabier Ruiz, de Inetum, son dos perfiles clave en la integración y desarrollo de soluciones de Oracle en grandes empresas. Destacaron cómo la inclusión de estas nuevas opciones es un gran incentivo para la digitalización de empresas.

En el caso de Ruiz, explicó su caso con EMT, el sistema de transporte público de la ciudad de Madrid.