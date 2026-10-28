La compañía presenta en GitHub Universe nuevas herramientas para automatizar el desarrollo de software, coordinar agentes de inteligencia artificial y reforzar la seguridad del código. En septiembre registró 7.400 millones de aportaciones, cinco veces más que un año antes, y prepara una ampliación de cuatro millones de núcleos de CPU para darles respuesta.

GitHub refuerza Copilot combinando modelos de IA y reforzando su infraestructura ante la explosión de los agentes

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LO ESENCIAL Las claves GitHub anuncia Copilot Fusion en GitHub Universe, un sistema que selecciona y combina automáticamente varios modelos de IA para optimizar la calidad, velocidad y costes de desarrollo. La plataforma evoluciona hacia la coordinación de agentes con nuevas funciones como Copilot Projects, Copilot Connectors, Copilot Automations y GitHub Agentic Search para investigar código. Se incorporan nuevas herramientas de seguridad como AI Scans para detectar vulnerabilidades fuera de análisis tradicionales, Reachability Analysis y Package Firewall para bloquear malware previo a la compilación. Ante el aumento de la actividad hasta los 7.400 millones de commits mensuales, GitHub amplía su infraestructura y rediseña la arquitectura de Git para multiplicar por 35 su rendimiento. Preguntas ¿Qué es Copilot Fusion y por qué GitHub lo lanza ahora? Copilot Fusion es un selector inteligente que decide qué modelos de IA usar por tarea e incluso combina varios para mejorar resultados. GitHub lo presenta en Universe para gestionar la explosión de agentes que generan código y reducir la carga de elegir modelos y controlar costes. ¿Qué diferencias hay entre los modos Standard, High y Max de Copilot Fusion? Los modos ajustan el esfuerzo computacional según la tarea: Standard prioriza coste y velocidad, High busca mayor calidad, y Max combina modelos para la máxima capacidad de resolución. GitHub afirma que Fusion Max completa más tareas que el modelo de referencia líder con un coste máximo aproximado de 1,10 veces. ¿Qué nuevas herramientas de seguridad incorpora GitHub y qué hacen? GitHub añade AI Scans para buscar vulnerabilidades en pull requests y repositorios más allá de los análisis basados en reglas, Reachability Analysis para trazar si código invoca funciones vulnerables y Package Firewall para bloquear paquetes npm con malware o vulnerabilidades críticas antes de su instalación. ¿Cómo cambia Copilot la forma en que se gestionan los proyectos con Copilot Projects y Automations? Copilot Projects crea un espacio persistente con objetivos, contexto y sesiones para distribuir tareas entre agentes y conservar el historial; Copilot Automations permite definir tareas reutilizables con controles de entorno, acciones y costes, facilitando orquestar agentes autónomos sin reconstruir contexto. ¿Qué reto de infraestructura afronta GitHub y qué medidas anuncia para resolverlo? GitHub afronta un crecimiento masivo de operaciones —en septiembre registró 7.400 millones de commits, cinco veces más que un año antes— y responde con cuatro millones de núcleos de CPU, 160 PB de almacenamiento rápido y una rearquitectura de Git que separa cómputo y almacenamiento para multiplicar por 35 el rendimiento y ampliar la capacidad de lectura.

La proliferación de agentes capaces de generar código, ejecutar tareas y colaborar en proyectos de desarrollo está multiplicando las operaciones que deben procesar las plataformas tecnológicas, al tiempo que obliga a replantear los mecanismos de supervisión, seguridad y control de costes. GitHub, propiedad de Microsoft, no es una excepción: la amalgama de programadores de carne y hueso y agentes que escriben código se sucede día tras día, indistinguibles.

Por ello, la compañía ha aprovechado la celebración de GitHub Universe para anunciar la disponibilidad general de Copilot Fusion, un sistema de selección inteligente de modelos de inteligencia artificial que decide qué tecnología utilizar en cada tarea e incluso puede combinar varias de ellas para obtener mejores resultados. Con esta evolución, GitHub pretende reducir la necesidad de que los programadores elijan manualmente los modelos más adecuados o gestionen su intervención durante el proceso de desarrollo, una complejidad creciente conforme se amplía la oferta de sistemas especializados.

En ese sentido, Copilot Fusion introduce tres niveles de funcionamiento -Standard, High y Max- que permiten ajustar el esfuerzo computacional a las exigencias de cada operación. A partir de esa elección, la plataforma determina si conviene recurrir a un único modelo o combinar las capacidades de varios, buscando un equilibrio entre calidad, velocidad de ejecución y coste económico.

Según las estimaciones facilitadas por GitHub, Fusion Max mejora la capacidad de completar tareas respecto al modelo de referencia más potente entre los sistemas de última generación, con un coste estimado que no supera 1,10 veces el de dicho modelo.

Esta nueva capacidad forma parte de una transformación más amplia de Copilot, que comienza a evolucionar desde una herramienta de asistencia a la programación hacia un sistema de coordinación de tareas ejecutadas por agentes de inteligencia artificial.

Entre estas otras novedades figura Copilot Projects, un espacio persistente que reúne objetivos, contexto, sesiones de trabajo y resultados, de manera que los desarrolladores puedan distribuir diferentes actividades entre agentes, supervisar su ejecución y recuperar la información acumulada sin tener que reconstruirla en cada interacción.

A ello se suman Copilot Connectors y Copilot Automations, dos funcionalidades destinadas a ampliar el alcance operativo de estos sistemas. La primera simplifica la conexión con servidores que utilizan el protocolo MCP, incluidos los de Vercel, Cloudflare y Sentry, y extiende esas integraciones a la aplicación de Copilot, la interfaz de línea de comandos, Visual Studio Code y las herramientas de revisión de código. La segunda permite configurar tareas reutilizables ejecutadas por agentes, con controles específicos sobre los entornos donde operan, las acciones que pueden realizar y los costes asociados a su funcionamiento.

Los agentes de IA también investigarán el código

Una de las novedades de mayor alcance es GitHub Agentic Search, un servicio diseñado para investigar información distribuida entre repositorios, incidencias, solicitudes de incorporación de código o pull requests, revisiones, commits y sesiones anteriores de agentes. La herramienta funciona en modo de solo lectura y está sometida a controles de gobernanza, una combinación con la que GitHub busca facilitar el acceso automatizado al conocimiento acumulado en los proyectos sin conceder a este sistema capacidades de modificación directa.

Su finalidad última es que los agentes puedan recuperar antecedentes, identificar relaciones entre diferentes elementos del desarrollo y elaborar planes de acción aprovechando el trabajo ya realizado. GitHub busca, de este modo, luchar contra la fragmentación del contexto entre sesiones, herramientas y equipos, que puede provocar investigaciones duplicadas o la repetición de operaciones que ya fueron resueltas anteriormente.

GitHub también anuncia la ampliación del acceso a Copilot para todos los usuarios de GitHub Enterprise. Con esta medida, los administradores podrán determinar quién utiliza las capacidades de inteligencia artificial sin necesidad de adquirir licencias adicionales, según explica la compañía.

A su vez, la mayor autonomía de los agentes introduce, por otra parte, exigencias adicionales sobre la calidad y la seguridad del software producido. Para responder a estas necesidades, GitHub incorpora AI Scans, una capacidad que examina las solicitudes de incorporación de código en busca de vulnerabilidades en lenguajes que quedan fuera de la cobertura de los análisis tradicionales basados en reglas. La herramienta también puede inspeccionar repositorios para identificar problemas de seguridad en código que ya ha sido integrado, extendiendo así las comprobaciones más allá de las modificaciones pendientes de aprobación.

La compañía completa estas prestaciones con Reachability Analysis, un sistema que permite establecer si el código de una aplicación llega a invocar funciones vulnerables y visualizar la correspondiente ruta de llamadas. Esta información facilita la priorización de alertas, puesto que ayuda a distinguir las vulnerabilidades presentes en las dependencias de aquellas que pueden afectar directamente al funcionamiento del software.

La tercera incorporación es Package Firewall, una herramienta que comprueba los paquetes npm frente a las políticas de seguridad corporativas antes de permitir su instalación. Su cometido es tan sencillo como poco habitual en la industria: bloquear componentes con malware conocido o vulnerabilidades críticas antes de que se incorporen al proceso de compilación, reduciendo así la exposición de las organizaciones a amenazas procedentes de dependencias externas.

Una infraestructura a escala

El despliegue de estas herramientas coincide con un crecimiento extraordinario de la actividad registrada en la plataforma. Según los datos que GitHub está dando a conocer en Universe, durante septiembre se contabilizaron 7.400 millones de commits, una cifra cinco veces superior a la del mismo mes del año anterior.

Para absorber esta expansión, GitHub anuncia una ampliación de su infraestructura que contempla cuatro millones de núcleos de CPU, 160 petabytes de almacenamiento de alta velocidad y capacidad de computación adicional para GitHub Actions, el servicio utilizado para automatizar procesos de desarrollo, pruebas y despliegue de software.

Asimismo, la inversión en recursos computacionales vendrá acompañada de una modificación profunda de la arquitectura sobre la que funciona Git, el sistema de control de versiones que permite registrar los cambios realizados en los proyectos y coordinar el trabajo entre desarrolladores. En concreto, GitHub está reconstruyendo esta arquitectura para separar los recursos de computación de los de almacenamiento.

De acuerdo con las previsiones de la compañía, la nueva arquitectura permitirá multiplicar por 35 el rendimiento y ofrecer una capacidad de lectura prácticamente ilimitada.