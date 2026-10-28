El 85% de las empresas españolas confía en la seguridad de sus agentes de IA, pero sólo el 30% controla sus datos

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Un 85% de los responsables tecnológicos españoles confía en la seguridad de sus agentes de IA, pero solo el 30% sabe dónde se almacenan y procesan sus datos. El 100% de las empresas encuestadas utiliza agentes autónomos de IA, pero casi la mitad admite tener deficiencias en la visibilidad de sus flujos de datos. Solo el 22% de las organizaciones cuenta con un inventario completo de sus componentes de código abierto para corregir vulnerabilidades en su software. Apenas un 28% de las compañías realiza una evaluación continua del riesgo de sus proveedores externos de inteligencia artificial. Preguntas ¿Por qué confía el 85% de los responsables tecnológicos españoles en la seguridad de sus agentes de IA? Porque el estudio de Red Hat entre 1.400 CIO destaca que las organizaciones han desplegado controles básicos y prácticas operativas que generan esa percepción de seguridad. Esa confianza no implica necesariamente visibilidad sobre datos ni trazabilidad de componentes. ¿Qué consecuencias tiene que sólo el 30% controle dónde se almacenan y procesan los datos de sus agentes de IA? Ya ocurre que muchas empresas no pueden demostrar la trazabilidad ni garantizar cumplimiento; podría ocurrir pérdida de control sobre transferencias y sanciones regulatorias si no se mejora la visibilidad. ¿Cómo hemos llegado hasta que el 100% de las organizaciones españolas del estudio usa agentes autónomos sin control total? La adopción rápida de herramientas de IA y la integración en operaciones superaron el despliegue de gobernanza, según el estudio de Red Hat, que recoge implementaciones antes de establecer inventarios y flujos de datos. ¿Qué hay detrás de las deficiencias en la cadena de suministro de software que señala el informe de Red Hat? Detrás está la falta de inventarios completos de componentes de código abierto y dependencias: solo 22% de las empresas españolas mantiene ese inventario frente a alrededor de 33% de media internacional, lo que dificulta detectar vulnerabilidades en terceros. ¿Quién puede sustituir a los responsables de TI si fallan en la supervisión de agentes de IA dentro de la empresa? La sustitución suele recaer en perfiles con experiencia en gobernanza de datos y seguridad (CISO, director de cumplimiento o responsable de gobierno de datos) que pueden implementar trazabilidad, inventarios y evaluación continua de proveedores.

La adopción de la inteligencia artificial avanza más rápido que los mecanismos empresariales destinados a supervisarla. Aunque el 85% de los responsables tecnológicos españoles confía en la seguridad y el cumplimiento normativo de sus agentes de IA, apenas el 30% conoce con precisión dónde se almacenan y procesan los datos que manejan estos sistemas. Una disparidad que evidencia las dificultades de las organizaciones para mantener el control sobre unas tecnologías cada vez más integradas en sus operaciones.

Así lo recoge un estudio de Red Hat, elaborado por Censuswide entre 1.400 directores de tecnologías de la información (CIO) de 14 países, incluida España.

La investigación sitúa la presencia de agentes autónomos de IA en el 100% de las organizaciones españolas participantes, aunque también constata que el 47% reconoce deficiencias en la visibilidad de sus flujos de información y otro 22% admite haber implantado funcionalidades de inteligencia artificial sin comprender completamente cómo circulan sus datos.

Las carencias se extienden a la cadena de suministro de software. Pese a que el 79% de las empresas consultadas asegura poder corregir vulnerabilidades críticas en menos de 24 horas, solo el 22% dispone de un inventario completo y actualizado de los componentes de código abierto que utiliza, incluidos sus orígenes y dependencias directas e indirectas.

Esta última proporción queda por debajo de la media internacional, situada ligeramente por debajo del 33%.

La supervisión de los proveedores externos constituye otro de los puntos débiles. Únicamente el 28% de las compañías españolas cuenta con mecanismos de evaluación continua de los riesgos asociados a sus suministradores de IA, frente al 51% de Italia. Además, un 34% realiza comprobaciones antes de implantar estas tecnologías, pero reconoce dificultades para mantenerlas posteriormente, mientras que otro 32% se limita exclusivamente a la evaluación inicial.

"Para gobernar la IA con eficacia, lo primero es tener visibilidad total. Las organizaciones deben rastrear los flujos de datos, los componentes de software y el ciclo de vida de los agentes antes de escalar", advierte Julia Bernal, responsable de la región mediterránea y directora general de Red Hat para España y Portugal.

Estas limitaciones adquieren especial relevancia ante las exigencias regulatorias europeas, tanto en materia de protección de datos como de inteligencia artificial. La ausencia de trazabilidad dificulta acreditar el cumplimiento normativo y detectar posibles transferencias de información o vulnerabilidades derivadas de componentes y servicios externos.