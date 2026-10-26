La inteligencia artificial dispara la inversión en la nube, que supera su techo de crecimiento desde hace un lustro

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El gasto corporativo en servicios en la nube registró un crecimiento del 35% interanual en el primer trimestre, impulsado por las necesidades de cómputo y datos de la inteligencia artificial. AWS, Microsoft y Google dominan el sector al concentrar más del 67% del mercado global, aunque emergen con fuerza las 'neoclouds' especializadas en IA como OpenAI, CoreWave y Anthropic. Se prevé que la inversión mundial en nube pública se acerque al billón de euros al término de este año y llegue a duplicarse para el año 2029. En Europa se incrementa la adopción de nubes soberanas, aunque los proveedores locales solo representan el 15% del mercado regional frente al dominio de las grandes firmas estadounidenses. Preguntas ¿Por qué ha crecido tanto la inversión en servicios de nube en el primer trimestre? El entrenamiento y la operación de modelos de IA requieren más capacidad de cómputo y almacenamiento, lo que eleva la demanda de servicios cloud. Según Synergy, ese gasto adicional impulsó un aumento interanual de 35% y un repunte histórico en el trimestre. ¿Qué consecuencias tiene para los proveedores que la nube pública alcance casi un billón de euros este año? Ya ocurrido: los hiperescalares consolidan sus ingresos y cuotas de mercado; posible: la demanda podría duplicar la inversión hacia 2029, beneficiando a grandes y neoclouds pero intensificando la competencia. ¿Quiénes lideran el mercado cloud y cómo han cambiado sus cuotas? Amazon Web Services, Microsoft y Google lideran con aproximadamente 28%, 21% y 14% del mercado, respectivamente; Microsoft y Google crecen a tasas más altas mientras AWS mantiene la primera posición. ¿Qué son las "neoclouds" y qué impacto tienen en el mercado de nube centrado en IA? Son proveedores especializados en IA y computación de alto rendimiento; ya concentran hasta el 5% del mercado total y una cuota mayor en segmentos de IA, impulsando oferta especializada y competencia sobre cargas de trabajo intensivas.

Las infraestructuras de nube se han consolidado como el principal aliado del auge de la inteligencia artificial y del motor que alimenta a esta tecnología: los centros de datos. Entrenar, almacenar y ejecutar modelos de IA requiere de una capacidad de cómputo y un volumen de datos sin igual que cloud puede asimilar de una manera natural.

Por ello, no es de extrañar que el gasto corporativo en este tipo de servicios en la nube haya adquirido tintes históricos. Concretamente, el crecimiento en el primer trimestre del ejercicio ha sido de más de 31.270 millones de euros con respecto al mismo tramo del año pasado, según el último informe de Synergy Research Group.

Esto supone una meta de 115.000 millones y una tasa de ingreso para los proveedores de más de medio billón. De este modo, la tasa de repunte interanual aumenta por décimo trimestre consecutivo y alcanza el 35%.

Si seguimos la serie histórica, se trata del mayor aumento desde el último cuarto de 2021, año en el que el mercado de la nube solo representaba un 40% en comparación con el actual. De cara al futuro más a corto plazo, todos los indicadores apuntan a que la velocidad de crucero que han cogido este tipo de herramientas digitales no va a desacelerarse.

De hecho, tal y como indica el analista de Synergy John Dinsdale, “nuestras previsiones apuntan a un crecimiento sólido y sostenido en los próximos años, con la inteligencia artificial impulsando el uso, desbloqueando nuevos casos de éxito e incrementando los ingresos de los proveedores”.

Al mismo tiempo, añade: “El panorama competitivo está evolucionando, con las ‘neoclouds’ desempeñando un papel cada vez más importante”.

Por poner más en órbita el contexto, sólo en el ámbito de la nube pública, la inversión global se acercará al billón de euros al término de este año, con la expectativa de que se duplique de cara a 2029, según otro informe de la firma IDC.

Los hiperescalares mantienen el liderazgo

Por proveedores, AWS, Microsoft y Google (representan más del 67% del mercado) siguen ejerciendo de líderes en el mercado. AWS se mantiene en una primera posición destacada, pero tanto Microsoft como Google se están anotando unas tasas de repunte sustancialmente mayores.

En números, las cuotas de mercado son del 28%, 21% y 14%, respectivamente. Entre las tecnológicas que Synergy cataloga de “segundo nivel”, se encuentran fuertes crecimientos entre CoreWave, OpenAI, Oracle, Crusoe, Nebius, Anthropic y ByteDance.

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De estas, cinco son conocidas como neoclouds -especializados únicamente en IA y computación de alto rendimiento-, y ya asimilan hasta el 5% del mercado total de la nube y “una cuota sustancialmente mayor de los segmentos centrados en IA”.

De todos estos, los ingresos totales fueron de 406.000 millones de euros. Y los servicios públicos de infraestructura y plataforma como servicio representan el mayor crecimiento (un 38% en el primer trimestre).

Por países, India, Indonesia, Irlanda, Taiwán, Tailandia y Malasia aumentan en tasas muy superiores a la media mundial, aunque, Estados Unidos sigue siendo con diferencia la región más importante para la nube.

Europa busca soberanía

En lo que a Europa se refiere, las principales geografías son Reino Unido y Alemania, pero las que más repunte han obtenido, además de Irlanda, son Noruega y Polonia.

En el Viejo Continente, las compañías están buscando nubes soberanas para garantizar el cumplimiento normativo y la resiliencia, lo que genera que esté creciendo la adopción. Sin embargo, este creciente interés todavía no se traduce en una mayor cuota de mercado para los proveedores locales, que apenas representan el 15% del negocio cloud regional.

Aunque sus ingresos se han triplicado entre 2017 y 2024, el mercado se ha multiplicado por seis, lo que ha reducido su peso relativo frente a los grandes hiperescalares estadounidenses.