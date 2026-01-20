Pat Casey, CTO de Servicenow: "La sociedad necesita los beneficios de productividad de la IA para seguir prosperando"

Cofundador, junto a Freddy Ludy, de Servicenow en 2003, la trayectoria de Pat Casey nos habla de un hombre de empresa, íntimamente ligado a los éxitos que ha experimentado la compañía norteamericana en los últimos años y conocedor en profundidad de las tareas tecnológicas y corporativas que hay que emprender para alcanzar la cumbre.

Porque, durante estas más de dos décadas ha sido uno de los principales protagonistas y testigo directo del crecimiento y simplificación de una plataforma que en sus inicios fue popularmente conocida como un gestor de servicios de TI y que ahora despunta como “el motor de los flujos de trabajo del mundo laboral”. Es decir, su permeabilización va desde la pura informática hasta los departamentos de recursos humanos y finanzas pasando por todos los avatares de las corporaciones, incluida la cadena de suministro.

Una evolución a la que ha servido primero desde posiciones técnicas -se le atribuye no sólo la creación del producto sino también el desarrollo de la base de datos de alto rendimiento de la firma-, para más adelante ocupar un puesto de gestión: como actual CTO dirige un equipo de unas 10.000 personas, de las cuales el 70% son ingenieros de programación.

Un rol, dice, que asumió pensando que era necesario a medida que la empresa crecía porque ya formaba parte de un muy pequeño porcentaje de gente diseñando infraestructuras. Sin embargo, confiesa con humildad, “ser un buen ingeniero no te convierte en un buen gerente. Así que he tardado años en dominar las habilidades del liderazgo y de la dirección”. Por fortuna, reconoce: “Siempre he trabajado con personas muy motivadas que me han ayudado a alcanzar el éxito”.

Uno de esos grandes hits bien puede ser la supervisión de la integración de LLMs (modelos de lenguaje grandes) en la plataforma en un momento en el que la inteligencia artificial empieza a revestir con resultados reales todo el tejido productivo.

"Servicenow es el motor de los flujos de trabajo del mundo laboral"

El directivo repasa su carrera en Servicenow con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL en un céntrico hotel de Madrid haciendo un aparte más exhaustivo en las etapas icónicas. Como la salida a Bolsa en 2012 -cotiza en Nueva York en los índices Russel 1000 y S&P 500-, tiempos de champán y festejos para muchos pero que él recuerda como “los días más duros en los que he trabajado” porque, prosigue, “contábamos con tecnología inicial, en sus primeras etapas, y teníamos que ponernos al día con las necesidades de los clientes”.

Ahora, se permite disertar sobre la propia IA y el negocio en Europa y España con la tranquilidad de haber logrado una plataforma “única”, con una IA “al servicio de todos los flujos de trabajo de las compañías”, fácil de usar y de integrar en cuanto a datos y conocimiento subyacente. “El camino a la productividad es mucho más rápido”, advierte.

Servicenow como plataforma 'para todo'

La actual Servicenow cuenta con unos 30.000 trabajadores en todo el mundo y ha hecho de las industrias financiera, tecnológica y de viajes varios de sus principales caladeros de clientes -trabaja con más del 85% de las organizaciones del Fortune 500-.

"La tecnología se está perfeccionando y cada vez descubrimos más casos de uso en la vida real"

Aunque Casey estima que el producto ya es “clave” en todo tipo de sectores, estos mencionados son particularmente boyantes por contar con “muchos procesos, información, puntos de contacto con el cliente y fáciles de automatizar”.

No obstante, matiza, “todavía hay mucho trabajo que realizar”. Sobre todo, en esta era de la IA que obliga a las empresas a actualizarse continuamente para no perder ritmo de negocio. “Si analizamos nuestros productos desde 2018 a 2021, con la explosión del COVID, vemos bastante similitud. Aunque es cierto que han mejorado un poco y se han corregido algunas asperezas”.

Pero ahora, continúa: “Estamos en un momento muy ajetreado para la industria tecnológica”. Según Casey, “la tecnología se está perfeccionando y cada vez descubrimos más casos de aplicación en la vida real”.

Por ello, una de las premisas para los próximos tiempos será la de seguir implementando la IA.

Esto, sin quitar la vista a las próximas olas digitales que llegan. “No se puede predecir el futuro con exactitud, pero estoy atento a la cuántica. Creo que cambiará sutilmente muchas cosas que hacemos y dificultará otras que estamos dando por sentado, como la ciberseguridad”.

La IA como baluarte de la productividad

Antes del salto cuántico, conviene volver detenerse en el menester actual: la inteligencia artificial. Son muchos los trabajadores los que temen perder sus empleos debido a esta promesa de automatización y eficiencia, en este caso de los flujos de trabajo de las compañías.

Casey, sin embargo, habla de mejorar la productividad, tanto en términos económicos como de las personas, con una analogía. “Hace 100 años, la tarea del carpintero era muy física. Luego se lanzaron algunas sierras eléctricas, pero aún se necesitaba fuerza. Lo que ha pasado con los años es que no nos hemos deshecho de esta profesión, simplemente fabricamos más cosas”.

“Esto es fundamentalmente lo que veo en la industria tecnológica, hacemos las cosas más rápido”. De hecho, pone el ejemplo de la herramienta Windsurf, que implementó el verano pasado en su división, proceso de capacitación mediante, para ganar productividad.

“No podía obligar a la gente a usarla, decidí que ellos mismos fueran sus propios jueces”. El resultado es esclarecedor: en sólo un año han ganado un 15% de productividad a la hora de escribir código.

Europa debe aprovechar la oportunidad

Precisamente, esa velocidad de crucero es la que detecta que necesita Europa. “La queja común que escucho es que la productividad -para que el Viejo Continente sea competitivo a nivel mundial- no está creciendo al ritmo adecuado.”

“El beneficio de productividad de la IA es lo que la sociedad necesita para seguir aumentando nuestra prosperidad”, indica. “Si queremos ser más prósperos necesitamos tener más bienes y servicios”.

En cualquier caso, no cree que haya falta de motivación, a pesar de que muchos expertos asumen que la legislación sobre IA pueda suponer una merma para la geografía. “Me he reunido con reguladores y funcionarios gubernamentales y todos quieren empezar a aplicar estas tecnologías en todo; desde la mejora de los servicios a los ciudadanos hasta hacer que las industrias sean más eficientes”.

"Europa quiere aplicar la IA en todo; desde la mejora de los servicios a los ciudadanos hasta hacer las industrias más eficientes"

De este modo, dice no aceptar que la ley sea una barrera. “Es diferente, pero no va a impedir el éxito. Europa es una de las regiones con mayor índice de educación del mundo. Las habilidades y la motivación son un gran impulso”.

Tampoco atisba posibles problemas en España. “Soy muy optimista en cuanto a su economía. Su crecimiento en los últimos años ha superado al de la media europea. Tiene muchas oportunidades para beneficiarse de la IA”, concluye.