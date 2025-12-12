HPE acelera, tras la fusión de Juniper, su negocio de redes definidas por inteligencia artificial

Las claves nuevo Generado con IA HPE ha completado la fusión con Juniper Networks, lo que impulsa su negocio de redes definidas por inteligencia artificial y crea una nueva división, HPE Networking. La integración ha permitido a HPE aumentar sus ingresos un 14% en el último ejercicio fiscal, superando ampliamente las previsiones iniciales de crecimiento. La nueva división combina las capacidades de Aruba y Juniper Mist, enfocándose en redes seguras, autónomas y gestionadas por IA para simplificar operaciones y mejorar la seguridad. HPE destaca que la calidad de los datos es clave para el éxito de la IA en redes, y busca sinergias tecnológicas para superar desafíos como silos, tecnologías heredadas y falta de automatización.

La compra definitiva de Juniper Networks ha cambiado el destino de Hewlett Packard Enterprise (HPE) de cara al futuro. Así lo admite su presidente en España y vicepresidente para Latinoamérica y sur de Europa, Alfredo Yepez. La multinacional pondrá ahora más esfuerzos en su negocio de redes definidas por inteligencia artificial tras lo que considera una integración más importante que la simple suma de los porfolios de ambas compañías. Una suerte de “polinización” entre propiedades intelectuales que les pone en una “posición ventajosa”.

Precisamente ese lugar privilegiado ha sido objeto de discusión entre los órganos reguladores de todo el mundo, que finalmente han dado luz verde durante este año a una adquisición valorada en 14.000 millones de dólares y que se anunció nada más entrar el 2024 y que fue declarada como la fusión del año en el sector TIC.

Ahora, tras cuatro meses de camino conjunto, HPE presume de haber engrosado sus arcas un 14% más en este ejercicio fiscal respecto al anterior. Una cifra (34.300 millones de dólares) que se antoja muy superior al objetivo inicial propuesto por su presidente y director ejecutivo global, Antonio Neri, que oscilaba en un crecimiento interanual de entre el 4% y el 5%. Algo, matiza Yepez, que se hubiera alcanzado sin la necesidad de incorporar a Juniper. Con estos datos en la mano, la firma quiere alcanzar el billón de dólares para 2030.

Eso sí, el proceso aún no ha terminado y ahora se espera, por lo menos en España, la incorporación de los empleados de Juniper durante los próximos meses, aunque el directivo no ha querido concretar el número de personas que se incorporarán a las oficinas de HPE en Madrid. En total, cuenta con unos 68.000 trabajadores en todo el mundo.

Por otra parte, este golpe de timón se produce, además, coincidiendo con el décimo aniversario de la icónica escisión en dos organizaciones de HP y por la que esta última, HPE, comenzó a volar de manera independiente en el mercado de servicios e infraestructuras.

La red lo es todo

En clave tecnológica, de la absorción de Juniper nace HPE Networking, la nueva división de redes que suma a Aruba las capacidades de inteligencia artificial de Juniper Mist, otorgando mayores resultados, por ejemplo, en agentes autónomos, un pilar para la compañía actual.

Y, es que, para HPE la red lo es todo, su leit motiv, como explica Álvaro Morán, su director para este departamento, porque “absolutamente” todos los activos de las empresas están conectados a las redes. Este nuevo paradigma lo define como de “redes seguras impulsadas por y para la IA”, lo que les permitirá simplificar las operaciones, automatizar procesos, securizar y predecir problemas.

Es más, ha declarado Morán, “queremos llegar a un punto en el que la red sea completamente autónoma, que se autogestione”. El siguiente paso para ello, asevera, es dotar a sus gemelos digitales de autonomía al aportar soluciones a los problemas que puedan surgir en la red.

Otra de las grandes claves en este nuevo paradigma es la de la seguridad. Desde la multinacional deslizan que, a pesar de no ser un jugador de nicho, cuentan con una cartera de soluciones mucho más nutrida que otros grandes fabricantes del sector.

A vueltas con la inteligencia artificial

Según la compañía, los CIOs están experimentando numerosas presiones en torno a la transformación digital de sus redes, con recursos limitados, riesgos de seguridad, complejidad y escalado.

La IA promete dar respuesta a estos retos. Sin embargo, a día de hoy, muchos de los proyectos basados en estas tecnologías fracasan. De hecho, si el 78% de estas está utilizando la IA para sus retos relacionados con las redes, según la consultora McKinsey, el 74% no obtiene el resultado esperado.

Y, es que, tal y como cuenta Morán, “la inteligencia artificial es buena en función de la calidad de los datos”, y muchas organizaciones se enfrentan a silos, tecnologías heredadas sin integrar, limitaciones de infraestructura y una deficiencia palpable en automatización.

Problemas a los que trata de dar respuesta con esta nueva división, su denominado leit motiv, que ahora embarca una nueva aventura reforzada con Juniper, que completa un porfolio que busca, según Yepez, sinergias tecnológicas más que la pura rentabilidad palpable en el mercado.