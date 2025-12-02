Commvault se sube a la ola de la IA generativa y apuesta por la ciberseguridad unificada

Las claves nuevo Generado con IA Commvault apuesta por una plataforma unificada de ciberseguridad que integra inteligencia artificial para mejorar la resiliencia, protección de datos y seguridad de identidades. La compañía destaca que la IA generativa representa una revolución tecnológica sin precedentes, acelerando su adopción mucho más rápido que otros grandes inventos. El reciente acuerdo de Commvault con la israelí Satori refuerza su portafolio de seguridad de identidades ante la creciente sofisticación de los ciberataques. La nueva solución de Commvault está diseñada para funcionar en entornos multinube, una realidad que ya alcanza al 86% de las empresas, según la compañía.

La era de los agentes autónomos está cambiando la aproximación a la tecnología de proveedores, compañías y sociedad. Más en un contexto en el que sólo cuatro de las grandes big tech -Meta, Google, AWS y Microsoft- llegarán a la cifra de 400.000 millones de dólares de inversión durante este año, según datos presentados por Commvault en rueda de prensa.

Por supuesto, este escenario también cambia el paso en el mundo de la ciberseguridad, donde la inteligencia artificial se antoja imprescindible para defender los distintos entornos corporativos a la vez que los ciberdelincuentes la explotan para sofisticar sus amenazas y hacer más creíbles, por ejemplo, los intentos de phishing o de ataques a identidades.

De hecho, desde la firma entienden que la IA es la mayor revolución del ser humano si tenemos en cuenta que otros grandes inventos del ser humano como la máquina de vapor, tardó 100 años en llegar a 75 millones de personas. Si el teléfono fijo lo hizo en 75 e Internet en 10, la IA generativa, a lomos de la salida de ChatGPT a finales de 2022, tardó solamente un año en conseguirlo.

En este sentido, la compañía, procedente del mundo del backup, y que cumple próximamente tres décadas en el mercado, no quiere perder el ritmo de la innovación e incorpora esta tecnología a su nueva plataforma holística.

En lo que ha denominado “el lanzamiento más importante” de su historia, Commvault unifica, bajo el paraguas de la IA, resiliencia (recuperación), que para su country manager en España, Sergio López, es el “concepto elemental de la actualidad”; protección de datos y seguridad de identidades.

En este último aspecto, con múltiples vectores de ataque (autónomos o no) amenazando las identidades digitales, el directivo ha reconocido que la reciente compra de la israelí Satori el pasado verano les va a ayudar a completar su porfolio.

Actuar en distintos entornos

Otra de las premisas de la solución pasa por adaptarse a los distintos entornos de nube. Hasta el 86% de las empresas opera en multinube, señal de que “la arquitectura es muy importante”, por lo que la disponibilidad pasa desde lo local hasta la nube pública.

Con la plataforma, Commvault se muestra convencida de que la ciberseguridad, y en concreto el backup, ha pasado de un estado reactivo a “estar vivo” y convertirse en uno de los principales activos de las organizaciones.