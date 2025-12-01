La consultora Prodware dota a 1.000 empleados de un copiloto de IA y afirma ahorrar 10 horas al mes por trabajador

Las claves nuevo Generado con IA Prodware ha dotado a más de 1.000 empleados con licencias de Office 365 Copilot, alcanzando un 90% de uso activo en solo tres meses. El despliegue de la IA en la empresa incluyó rediseño de procesos, gobernanza y formación, involucrando a todas las áreas y países de la organización. La utilización de Copilot ha permitido ahorrar una media de 10 horas mensuales por empleado en tareas repetitivas y mejorar la gestión de documentos y correos. Prodware ha impulsado la adopción interna de la IA con iniciativas como competiciones, reconocimientos y programas de formación gamificados.

Ante la burbuja asociada a la inteligencia artificial y las dificultades para escalarla dentro de las empresas, es de reseñar aquellos fabricantes que se exponen como 'clientes cero' a esta tecnología y predican con el ejemplo. Es el caso de Prodware, consultora y partner de Microsoft que ha implantado más de 1.000 licencias de Office 365 Copilot de manera real, sostenida y -según los datos internos- con un 90% de uso activo en apenas tres meses.

El proceso comenzó en diciembre de 2024, cuando Prodware decidió adquirir las mentadas licencias y someter a toda su estructura a un rediseño de procesos, gobernanza y formación. El mismo reto al que se enfrentan cientos de grandes y medianas compañías, pero cuyas barreras siguen siendo igual de inexpugnables que antaño en muchos de estos aspectos culturales.

Lo que siguió, en el caso de esta consultora, fue un despliegue transversal que involucró a dirección, IT, recursos humanos, IA, seguridad, comunicación y responsables de cada país. Un manual de adopción que mezcla gobernanza estricta, un mapa de procesos para identificar qué automatizar y qué no, y un programa de formación por capas, desde sesiones masivas hasta talleres específicos por área funcional.

Los primeros datos ofrecen una fotografía muy detallada del impacto de la IA, según las cifras a las que ha accedido DISRUPTORES - EL ESPAÑOL: 44.750 acciones mensuales, 2.000 horas de interacción directa con Copilot y un promedio de 10 horas mensuales ahorradas en tareas repetitivas por empleado. A eso se añade un 10% más de documentos generados y un 11% más de correos gestionados gracias a los resúmenes automáticos.

A sumar un festival de microeventos estadísticos que resumen la vida digital de una organización: más de 11.000 resúmenes inteligentes de reuniones, 400 resúmenes adicionales, 224 horas sintetizadas, 1.400 borradores de emails, 1.200 documentos iniciados por IA, 871 acciones de edición y casi 20.000 prompts enviados al chat de Copilot en solo cuatro semanas.

Prodware optó por gamificar su propia transformación. La empresa activó competiciones internas como AI Quiz, Prompt Challenge, Business Challenge o Hackathons, además de iniciativas de reconocimiento como Best Copiloters y una colección de tips & tricks para sostener el impulso.