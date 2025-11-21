Workday lanza 15 nuevos agentes de IA para RRHH y finanzas, anuncia adquisiciones y se expande a Varsovia y Dubái

Exteriores de la Fira de Barcelona, el emplazamiento de la reunión anual EMEA de la tecnológica.

Las claves nuevo Generado con IA Workday anuncia el lanzamiento de 15 nuevos agentes de inteligencia artificial enfocados en mejorar la eficiencia de los departamentos de recursos humanos, finanzas y planificación empresarial. La compañía amplía su presencia internacional con la apertura de una oficina en Dubái, nuevos equipos en Varsovia y una inversión de 175 millones de euros en un centro de excelencia en IA en Dublín. Workday adquiere Pipedream, Paradox y Sana para reforzar su ecosistema de IA, facilitando la integración con más de 3.000 aplicaciones y mejorando las capacidades de reclutamiento y gestión del conocimiento empresarial. Se incorpora Google BigQuery a Workday Data Cloud, permitiendo a los clientes combinar datos de recursos humanos y finanzas con herramientas avanzadas de análisis e inteligencia artificial.

"Estamos centrados en procesos de recursos humanos, personas, finanzas y agentes, añadiendo innovaciones apoyadas en los datos y en inteligencia artificial. Nuestra estrategia empresarial sigue siendo la misma desde que nació la empresa: continuar mejorando y construyendo el core business de los procesos, a la vez que enfocamos nuestra innovación para acelerar especialmente las capacidades que nos brinda la inteligencia artificial", explica para DISRUPTORES - EL ESPAÑOL Angelique de Vries, presidenta EMEA de Workday.

Más de 6.000 personas se dieron cita esta semana en Barcelona en el encuentro anual EMEA de la empresa californiana, presidido con el eslogan Illuminate, la denominación de los agentes IA de última generación de la compañía, capaces de colaborar en tiempo real con los equipos empresariales utilizando esta tecnología y el lenguaje natural.

El objetivo es ganar eficiencia y velocidad en los departamentos de finanzas y recursos humanos pero, como precisa Adolfo Pellicer, director general de la compañía en España y Portugal, "siempre poniendo a las personas en el centro y desarrollando una IA responsable".

La región de EMEA es la segunda en importancia para Workday, después del gran hub estadounidense. No en vano Carl Eschenbach, CEO de la compañía, incidió en la importancia del encuentro EMEA en Barcelona, "porque no es que traigamos innovación a Europa es que mucha innovación viene de ella", destacando la inversión anunciada el pasado octubre de 175 millones de euros en el nuevo centro de excelencia de IA en Dublín, que incorporará a la plantilla 200 especialistas en IA.

Workday hizo en la capital catalana el mayor anuncio de su historia: 15 nuevos agentes IA que se incorporan a la oferta de la compañía a partir del próximo año destinados a mejorar la eficiencia de los departamentos de recursos humanos, finanzas y planificación empresarial.

Entre ellos, el Workday EU Sovereing Cloud, que permite a las organizaciones de la Unión Europea utilizar soluciones de recursos humanos y finanzas basadas en IA de la compañía, garantizando al mismo tiempo que todos los datos permanezcan y sean controlados íntegramente dentro de la UE.

Otro de los anticipos se centró en la ampliación del Workday GO, que ofrece todo el potencial de su plataforma al alcance de las medianas empresas de todo el mundo.

Con la mirada en las pymes

"Las grandes empresas fueron el primer objetivo de Workday, también cuando entró en España en 2016, en que se dirigió a las compañías del IBEX. Ahora, la estrategia se amplía y se abre a las pymes, de gran importancia por volumen en la UE y en el mundo", concreta Pellicer.

En este sentido, además de la inversión en Dublín, la compañía expandirá su presencia con la próxima apertura de una oficina en Dubái y nuevos equipos en Varsovia, y anunció la disponibilidad inmediata de Workday Pay Transparency Analyzer, desarrollado por Kainos, para ayudar a las organizaciones a cumplir con la directiva de transparencia salarial de la UE y reforzar las prácticas de igualdad salarial.

La IA se adentra en España

"En España existe mucho interés para acelerar la adopción de la IA responsable", afirma Pellicer.

Según un estudio realizado por Workday, publicado en octubre pasado, casi la mitad de los profesionales españoles confía en los agentes de IA para ser supervisado y más de tres cuartas partes de las organizaciones encuestadas están desplegando u operando agentes de IA, "una cifra que supera la media global", puntualiza Pellicer.

Según el responsable de la compañía en España y Portugal, "la gestión y sobre todo la fidelización del talento es uno de los temas que más preocupan a nuestros clientes, y la transparencia y el acceso a la información fiable en todo momento, gracias a la IA, ayuda a esta fidelización".

Workday ofrece sus desarrollos a empresas españolas de todos los sectores "pero nos faltaba estar certificados para operar en el sector público y ahora ya los hemos obtenido", avanzando que no tardarán en concursar en nuestro país. "En el sector público estamos en el Reino Unido y en Francia. Pronto lo estaremos aquí".

Incorporaciones al ecosistema

Workday también aprovechó la reunión anual EMEA de la compañía para comunicar la adquisición de Pipedream, una plataforma de integración líder para agentes de IA con más de 3.000 conectores. Esta última incorporación permitirá a la compañía estadounidense que sus agentes de IA conecten y ejecuten tareas en más de 3.000 aplicaciones de terceros, como Hubspot, Jira o Asana.

Paralelamente, en los diversos paneles que tuvieron lugar durante el encuentro, se detallaron los beneficios que aportarán a la compañía las dos últimas adquisiciones: Paradox, empresa estadounidense de software especializada en reclutamiento conversacional a través de IA, y Sana, startup sueca de IA especializada en herramientas de conocimiento para empresas. Ambas entraron a formar parte de la tecnológica californiana en octubre y noviembre, respectivamente, de este año.

Inversiones estratégicas

Workday también anunció la ampliación de su ecosistema abierto con una nueva red global para desarrolladores, que incluirá diversas herramientas para facilitarles las creaciones, entre ellas una específica que ofrece un entorno low-code que permite crear agentes de IA personalizados y capaces de automatizar tareas, analizar información o asistir a empleados en diferentes procesos.

Paralelamente, también se comunicó la incorporación de Google BigQuery a Workday Data Cloud, una alianza que proporciona a los clientes de la compañía una forma segura de combinar sus datos fiables de recursos humanos y finanzas de Workday con las herramientas avanzadas de análisis e IA de Google BigQuery.

Los tres días de encuentro EMEA de Workday en Barcelona dejaron claro que la tecnológica acelera su expansión en la región con inversiones estratégicas, además de afianzar su futuro con innovaciones basadas en una IA cada vez más colaborativa y que trabaja por y para las personas y las empresas.

"Tanto la innovación orgánica como la inorgánica forman parte de nuestra estrategia", afirmó Enschenbach en un encuentro con la prensa, y ciertamente Workday está demostrando que pone en práctica el crecimiento, liderando la incorporación de la IA en los negocios globales.