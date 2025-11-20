Nutanix se centra en la nube híbrida y la inteligencia artificial mientras sigue 'rescatando' clientes de VMware

Las claves nuevo Generado con IA Nutanix apuesta por la nube híbrida y la inteligencia artificial, ofreciendo simplicidad en la gestión de datos y aplicaciones, especialmente en un contexto donde muchas empresas españolas lideran en adopción de estrategias de IA. La compañía destaca que la mayoría de organizaciones aún no saben cómo montar una infraestructura de IA y propone una arquitectura que permita lograr un retorno de inversión en uno a tres años. Nutanix está captando numerosos clientes que migran desde VMware, debido a cambios en precios y licenciamiento tras la compra de VMware por Broadcom, lo que ha impulsado su crecimiento en España. El centro de excelencia de Nutanix en Barcelona, con 300 empleados, es clave para su actividad en Europa y respalda el crecimiento de la empresa en la región.

Nutanix ha entrado de lleno en la era de la inteligencia artificial y su vertiente generativa. La compañía especializada en la gestión de datos y aplicaciones en entornos de nube híbrida quiere aportar “simplicidad” en un entorno de por sí complicado en el que, según un estudio interno, España camina por delante de Europa y de todo el mundo en el número de empresas que cuentan con estrategias en base a esta tecnología; un 88% frente al 84% de media de la región de EMEA y el 85% global.

Sin embargo, Jorge Vázquez, director general de la tecnológica en Iberia, afirmaba en rueda de prensa que, en su mayoría, dichas organizaciones aún “no saben cómo montar una infraestructura de IA”. Un reto que tienen que tratar “como prioridad” y que Nutanix pretende solucionar con su arquitectura para que los proyectos obtengan, tal y como dicen las previsiones, un retorno de la inversión (ROI, de sus siglas inglesas) en un margen de entre uno y tres años, dependiendo del tipo de negocio y sector.

La firma acaba de cumplir una década en el mercado local -cinco lustros desde su fundación en Estados Unidos- con el convencimiento de que el mundo de la computación se mueve ahora entre la nube híbrida y la inteligencia artificial y de que las cargas de trabajo deben ser flexibles y gestionadas desde cualquier lugar, ya que se ubican tanto en nubes públicas como en centros de datos de particulares y en el edge.

En declaraciones a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, su CTO, Manosiz Bhattacharya, explica que en este contexto puede resultar difícil mantener la infraestructura, por lo que el objetivo principal de Nutanix es proporcionar una visión “integral y uniforme” en todos estos dominios a través de una única plataforma.

Y es que, prosigue, el desafío más acuciante de los CIOs pasa por encontrar ese punto centralizado, “a medida que las cosas se distribuyen”, en el que aplicar sus políticas, ya sean de IA, para llevar esta tecnología a sus datos, o de ciberseguridad, por ejemplo.

El trasvase de clientes de VMware continúa

Esta estrategia le ha reportado a la compañía un crecimiento en ingresos que camina a un ritmo del 17%. De este repunte, muchos de los nuevos clientes que consigue siguen siendo derivados de VMware. La empresa de virtualización aún sufre las consecuencias de la traumática compra por parte de Broadcom a finales de 2023 por valor de 61.000 millones de euros por la que, en una revisión posterior, se cambiaron los procesos de licenciamiento y precios de los productos.

Precisamente, es este apunte y no tanto las soluciones en sí mismas lo que está favoreciendo el trasvase de proyectos de una empresa a otra. “Una administración pública, por ejemplo, no se puede permitir pagar tres veces más por lo mismo”, decía Vázquez. “VMware fue visionaria el terreno de la virtualización, pero nosotros llegamos en la época cloud con una visión revolucionaria”.

El director general reconocía que en España se ha aumentado mucho el volumen de negocio gracias a este cambio, y ya se encuentra entre los países de mayor crecimiento para su operativa global. Además, explicaba que las migraciones de una plataforma a otra pueden durar entre meses y tres años, dependiendo del cliente, pero que el resultado es “inmediato”.

Por último, también se refirió a la “importancia estratégica” del centro de excelencia de la compañía, sito en Barcelona, que da soporte a su actividad en toda Europa y que alberga a unos 300 trabajadores.