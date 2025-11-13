NetApp toma posiciones para entrar en las gigafactorías europeas de inteligencia artificial

NetApp pretende introducirse en las próximas seis gigafactorías de inteligencia artificial europeas alentada tanto por su “oferta” como por su “arquitectura”. Al menos, en la que está proyectada en España, si nada se tuerce, para la que el Gobierno ya cuenta con un terreno en Moral la Nova, en Tarragona, con un gasto de 5.000 millones de euros.

Así lo ha confirmado su directora general para Iberia, Maite Ramos, durante un encuentro con la prensa, quien se ha mostrado convencida de que la geografía acabará ganando una de estas plantas. De hecho, ha señalado que la compañía ya está dentro de la actividad de las 19 fábricas -dos de ellas acogidas en Galicia y Barcelona- que están funcionamiento en la actualidad.

Los últimos pasos del fabricante norteamericano en esta tecnología -por los que quiere desterrar su percepción de jugador de almacenamiento clásico para proveer una infraestructura holística que lleve la IA al dato- le animan a prestarse a la oportunidad de este proyecto comunitario, dotado en su génesis con 20.000 millones de euros, y que tiene como objetivo desarrollar los seis mayores espacios público-privados del mundo para desarrollar una IA confiable.

De ser así, NetApp daría “un golpe encima de la mesa de la IA”, según palabras de la directiva, ya que, ha defendido, la estrategia de España en cuanto a comunicaciones, datos, seguridad y soberanía les hace colocarse en una posición ventajosa ahora que cuentan con dicha solución en el mercado.

Algo que también confirmaba su CEO global, George Kurian, durante la celebración de su evento Insight en Las Vegas hace escasas semanas en el que estuvo presente DISRUPTORES – EL ESPAÑOL. Respondiendo a una pregunta de este medio aseveraba que “nuestra infraestructura está preparada para el contexto geopolítico actual”.

Por otra parte, su salud financiera en nuestro país también ayuda en esta carrera. Según datos de IDC, es el único fabricante que crece a doble dígito en la categoría all-flash mientras que el mercado viene registrando un crecimiento prácticamente plano en el último lustro.

Ramos cree que uno de los factores diferenciales para que se dé este repunte es el de la seguridad. A pesar de no ser un especialista en el sector, NetApp es consciente de que este es un vertical de confianza e innovación.

Una apuesta firme por la IA

La firma basa su plan en el convencimiento de que “hay que llevar la inteligencia artificial al dato y no al revés”. Es más, no cumplir con este axioma generará, tal y como dictan varias consultoras, que cerca del 70% de los proyectos piloto basadas en IA de las compañías fracasarán en los próximos dos años.

El objetivo es que el dato esté preparado sin necesidad de procesamiento para una nueva era corporativa en la que este “es el motor del negocio”, según decía el propio Kurian en las jornadas de Las Vegas.

Para este escenario, la empresa se ha aliado con Nvidia y otros jugadores tecnológicos de gran calado a fin de tener esta plataforma desagregada que permita tener una visión global. En jerga técnica, dicha solución tiene la premisa de pasar de los 24 nodos actuales a 128 y tener un hexabyte de capacidad.

Y, es que, las compañías trabajan con plazos “extremadamente” cortos y sin margen de error en lo que al dato se refiere. En este sentido, ha referido Jaime Balañá, director técnico de NetApp para Iberoamérica, “las empresas que están montando factorías de inteligencia artificial pueden traducirlas en beneficios”.