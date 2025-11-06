Analizar, diseñar y operar: los agentes de IA bajan a las 'minas de datos' en busca de un diamante llamado eficiencia

De acuerdo, es surrealista. Pero la obligación de todo periodista es decir la verdad. Y la verdad es que, al escuchar la expresión 'agentes mineros de IA', han aparecido en mi mente los siete enanitos de Blancanieves cantando mientras se van contentos a trabajar. Mensaje para los malpensados: hemos ido y hemos vuelto de Múnich sin probar una sola cerveza, aunque pueda parecer lo contrario.

El caso es que en la capital bávara se ha celebrado esta semana una nueva edición de Celosphere, uno de los eventos más importantes del mundo si de lo que hablamos es de minería de procesos.

La compañía alemana Celonis, organizadora de este congreso, es líder mundial en este ámbito, con una plataforma que permite a las empresas rebuscar entre todos los datos que recopilan o que generan (miles, millones en algunos casos) para extraer información útil que ayuda a solucionar problemas o a tomar decisiones, sean rutinarias o sean críticas.

Evidentemente, cada vez hay más datos y cada vez son más heterogéneos; por lo tanto, igual de importante es su almacenamiento como tener la capacidad de saber interpretarlos con un objetivo concreto. Y para ello, como es normal, la IA y, especialmente esos nuevos 'agentes mineros' han aparecido con fuerza para realizar la prospección.

Las interpretaciones resultantes son auténticos diamantes en bruto para cualquier negocio porque lo convierten en más eficiente, ya que sabe dónde, cuándo y por qué tiene un problema en alguna de sus rutinas. Y, lo más importante, estos agentes autónomos lo solucionan. Y, más decisivo aún, generan valor económico: el valor acumulado que han generado todas las empresas que han confiado en Celonis suma casi 9.000 millones de dólares.

Los agentes de IA, en realidad, son la punta del iceberg. Todo lo que hay debajo es lo que Celonis llama inteligencia de procesos. Esta es, explican sus directivos, la verdadera IA empresarial. La compañía se ha convertido en pocos años en un auténtico game changer, según reconocen algunos de sus clientes -algunos de ellos de la talla de Mercedes-.

Su filosofía está clara y la van desgranando sus principales responsables, Bastian Nominacher (CEO y cofundador), Alex Rinke (Co-CEO y cofundador), Carsteen Thoma (presidente), Dan Brown (CPO), Divya Krishan (VP Product Management) o Eugenio Cassiano (SVP Strategy & Innovation).

Alex Rinke (Co-CEO y cofundador de Celonis).

En opinión de Thoma, "estamos hablando de IA empresarial, que es algo muy diferente a la IA tal y como la conocemos; no es una tecnología única, es en realidad una práctica, es un marco que cualquier negocio necesita desplegar y que necesita ser infundido en todas las fases: en las operaciones, en las personas, en el sistema…". Añade, eso sí, un golpe de realidad: "Necesitamos reconocer que la IA todavía necesita cumplir con el verdadero potencial que tiene".

En este contexto, Celonis propone el impulso de su plataforma de inteligencia de procesos, algo fundamental para que la IA empresarial funcione. Y el core está claro: "La IA empresarial necesita comprender verdaderamente el contexto y necesita ser desplegada estratégicamente y que luego funcione con todo lo demás", explica Rinke.

Bastian Nominacher (CEO y cofundador de Celonis).

Ahí aparecen las tres palabras mágicas de la compañía durante esta semana: analizar, diseñar y operar. "Aquí es donde entramos nosotros, la inteligencia de procesos. Traducimos datos y eventos en algo que es operativo y luego activamos un flujo de trabajo, sea automatizado, humano o híbrido", resume Brown.

La base de todo es el Process Intelligence Graph, el gemelo digital multimodal que Celonis pone a disposición de sus clientes, "agnóstico al sistema, sin ningún sesgo; una representación visual completa y una capa esencial para todo lo demás que viene después".

Empresas como Cosentino explican cómo gracias a Celonis han podido reducir la implantación de un proceso de 15 meses a tres.

Ha habido decenas de demos en Múnich. Hay tantas posibilidades como empresas existan en el mundo. Porque cada empresa necesita un control diferente, tiene desafíos diferentes y objetivos procedimentales diferentes. Celonis saca pecho y afirma sin rubor que es la única compañía que ofrece esa posibilidad a sus clientes de forma personalizada.

Presume de tener una plataforma abierta, con más de 300 partners de servicios, más de 700 partners académicos y una alianza colaborativa con más de un centenar de compañías tecnológicas, entre las que se encuentran IBM, Microsoft, Snowflake… Y todo para "dar a nuestros clientes los bloques de construcción para permitirles componer el futuro", añade Rinke.

¿Por qué no echar un vistazo a los casos de uso? Mejor si son españoles. En el evento de Múnich aparecen la empresa vasca CIE Automotive -un proveedor global de componentes, conjuntos y subconjuntos para el mercado de automoción- y el grupo empresarial almeriense dedicado a la fabricación y distribución de superficies Cosentino -que ya fue protagonista el pasado año-.

Rafael Domene, CIO de Cosentino, parte de la base de que "el dato por el dato no sirve de nada". De ahí que acercarse a Celonis haya resultado decisivo para "no solo analizar los procesos a través de los datos, sino para ejecutarlos y operarlos". La compañía alemana permite a la española en estos momentos interconectar "como una tela de araña" hasta 15 departamentos para que, procesos que involucran a varios de estos departamentos, sepan "autodetectar problemas y autocorregirlos".

Miles de personas, durante la celebración de Celosphere 2025.

A pesar de que durante todo el congreso se ha hablado del valor que genera Celonis en las empresas, Cosentino habla también de tiempo. "Tenemos un ejemplo de un proceso que calculábamos que iba a costarnos 15 meses y finalmente lo hicimos en tres", resume Domene.

Si en el caso de la empresa andaluza la IA agéntica es clave, en el caso de CIE Automotive, es la IA generativa la que ha tomado protagonismo. El Deputy Chief Compliance de este grupo empresarial, Iker Hernández, explica a DISRUPTORES que su empresa opera con un modelo muy descentralizado en 16 países y gestiona siete sistemas ERP principales. "Debido a esta descentralización, la estandarización del control interno y la obtención de información de calidad eran difíciles".

Ahí entró Celonis para detectar "ineficiencias" en procesos clave como compras y pagos. Pero ahora, la idea es que la IA generativa aportada por la compañía alemana sirva para incorporar a ese proceso informes externos que perfeccionen cualquier procedimiento.

Lo dicho, Celonis se ofrece como compañero de viaje cambiando el paradigma. Ya no es la tecnológica la que impone sus métodos al cliente, sino que es el cliente el que dice cómo quiere que la tecnológica se adapte a sus procedimientos, según admite Fernando Ranz, vicepresidente de Celonis para Iberia y Latam. Ranz, por cierto, saca pecho por el Hub que Celonis tiene en Madrid, donde trabajan 700 personas, con funciones locales pero también globales.

Los anuncios

El caso es que la compañía evoluciona al ritmo del progreso tecnológico que demandan las compañías y de ahí que, en eventos como este, tengan especial importancia los anuncios. Los más importantes en esta edición han sido los que tienen que ver, precisamente, con los agentes de IA.

Se plantea un problema: hay una "crisis de coordinación del desarrollo agéntico", traducido en un dato extraído de un estudio del MIT, que habla de que "el 95% de los proyectos piloto de este tipo de IA no llegan a la producción debido a la dificultad de integrar a los agentes en los procesos existentes y su incapacidad para aprender".

La solución llegará de la mano del acuerdo entre Celonis y Blommfilter, un avance que mejora la integración y trabajo conjunto entre agentes de IA y los procesos tradicionales. Cualquier negocio podrá tener una vista cenital de cada proceso interno en estos entornos híbridos.

También relacionado con los agentes de IA, la compañía alemana ha presentado una extensión de su 'motor de orquestación', o lo que es lo mismo, una especie de 'agente jefe' encargado de que cada negocio tenga a todos sus agentes de IA alineados.

Y otro acuerdo 'agéntico'. En este caso con Databricks, una plataforma especializada en inteligencia de datos que desde este momento tiene un puente estratégico con la plataforma de procesos de Celonis, una alianza que evita a sus usuarios el copia-pega de datos y crea un círculo de aprendizaje continuo y, con ello, un entrenamiento de agentes totalmente personalizado a cada cliente.

"Rapidez, escalabilidad y modularidad"

Todas las herramientas persiguen un doble objetivo: rapidez y escalabilidad. "Estamos viendo que algunos de nuestros clientes realizan consultas sobre 20.000 millones de registros. Se necesita velocidad inmensa, escala inmensa, baja latencia. Tenemos una historia de éxito donde la tasa de actualización de los datos es inferior a un minuto", remarca Brown en un encuentro con periodistas.

Aunque Celonis ha perfeccionado su IA generativa y, relacionado con ella, ha mejorado las funciones de su minería de tareas -lo que se traduce en una mejor organización semántica de la información para que la relación humano-IA sea más fluida-, lo cierto es que los agentes han cambiado las reglas del juego.

Celosphere 2025 se ha celebrado en Múnich.

Lo resume Dan Brown durante el evento: "La minería de procesos da mucha ventaja inicial en la era de la IA agéntica. No solo se trata del contexto, sino de identificar los casos de uso correctos, rediseñar procesos para integrar la IA de manera efectiva".

Y, por si lo anterior no fuera suficiente, Celonis anunció el lanzamiento de un servidor MCP (Model Context Protocol) para inteligencia de procesos, que permite alimentar a plataformas de IA de terceros, como Amazon Bedrock o Microsoft Copilot Studio, "con el contexto operativo dinámico necesario para que los agentes tomen decisiones informadas".

En resumen, Celonis, que hasta hace nada era solo era una prometedora startup, es ahora ese actor clave que bucea en las profundidades de las empresas, en cada clic de cada ordenador, de cada PDF, de cada mail… para ver en qué punto puede mejorarse un proceso.

Evidentemente, queda claro que las comparaciones son odiosas. Gruñón, Mudito, Sabio, Feliz, Dormilón, Tímido y Mocoso son solo parte de un cuento. Celonis ya es una realidad.