Namirial, ante la era del 'wallet' digital en Europa: "Va a dinamizar la economía"

En lo que al universo digital se refiere, uno de los ‘talones de Aquiles’ de la Unión Europea (UE) en los últimos años ha sido el de promocionar y reglamentar la identificación y firma electrónicas; conseguir una única cartera comunitaria masiva y altamente utilizada para las operaciones transfronterizas.

En 2014, Bruselas lanzó el Reglamento eIDAS con este objetivo, pero problemas por la falta de interoperabilidad entre los sistemas de identificación nacionales y críticas a la seguridad y privacidad de los datos, han generado una segunda redacción y versión del texto -eIDAS2-, que trata de paliar estas rémoras y avanzar hacia el anhelo de un mercado digital común situando en 2026 la fecha definitiva de despegue y despliegue masivo de este tipo de soluciones.

De este modo, establece el EUDI wallet, una herramienta que contendrá mucha información individual, como datos personales o profesionales, pero solo compartirá aquella que sea necesaria en cada transacción específica. Por ejemplo, la información requerida para la firma de una hipoteca no es la misma que la que demanda la matriculación en un máster.

Gabriel García, director general de Namirial para España y Latinoamérica, rehúye hablar de “fracaso” al referirse a la primera legislación, y prefiere hacerlo de “primeros pasos” porque “cuando empezamos a andar de pequeños siempre nos caemos”. No se cumplieron todas las expectativas, dice, pero sí que se abrió un marco sobre la forma en que hay que proceder.

Esta multinacional con sede en Italia lleva un año y medio trabajando en un wallet digital que sea punta de lanza de la normativa y simplifique tanto a nivel tecnológico como de costes esta parte de identidad digital y autenticación de usuarios, ya sean naturales o jurídicos, acelere la rentabilidad de los proyectos, y minimice, también con las miras puestas en otras directivas como la de antiblanqueo de capitales o la de servicios de pago PSD3, el fraude.

“Vemos en este mundo una ventaja competitiva, un dinamizador de la economía, por ejemplo, en empresas como las bancarias, que necesitan verificar las identidades para que las personas adopten este tipo de servicios”, asevera García.

Y, es que, el sector financiero ya deberá validar operaciones con este sistema para 2026. Además, la compañía estima que las generaciones millenial y Z actuarán de early adopters con más de 360 millones de europeos funcionando con esta cartera para 2030. “Vamos por el buen camino”, indica el directivo. “Ya estamos viendo proyectos piloto en varios países y Bruselas está haciendo gala de proactividad. Creo que la fecha señalada se va a respetar”.

Sin embargo, no esconde que para lograr una adopción masiva hay que responder a varios retos, como la brecha poblacional o poblacional en el uso de la tecnología. Algo, que cree que en este caso va a ser más sencillo que con otras como la inteligencia artificial porque “la mayoría de los ciudadanos tenemos smartphones y estamos acostumbrados a su uso diario”.

Por otra parte, y en lo concerniente a la seguridad y la privacidad, son los desarrolladores de soluciones y los custodios de los datos, a través de los organismos específicos de cada estado miembro, los que van a garantizar esa confianza.

La compañía adquiere la española Signaturit para apuntalar su estrategia

Para afrontar este escenario, Namirial anunciaba recientemente la fusión de Signaturit, compañía española fundada en 2013 que se especializa también en soluciones de gestión de identidad y firma digitales, prevención del fraude y cartera electrónica.

La compra, además, les permitirá ganar presencia en España, donde representa en la actualidad el 7% del total de su cuota de mercado global. “El país está muy preparado para acoger este tipo de soluciones”, afirma.

En cualquier caso, García se muestra entusiasmado con esta adquisición -la décima en todo el mundo durante la historia de la empresa-, cuyo cierre definitivo se espera para finales de este mismo año. “Veo muchísimas sinergias, también a nivel humano. Y vamos a tener muchísimas posibilidades en todos los sectores, destacando el bancario y asegurador”.

“También va a destacar nuestro posicionamiento competitivo en Latinoamérica, donde nos vamos a consolidar como el primer operador del sector”, concluye.