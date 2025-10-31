Oracle acelera su expansión 'cloud' en España en medio del escrutinio por la deuda de las grandes tecnológicas

Las claves nuevo Generado con IA Oracle ha inaugurado su tercera región cloud en España en colaboración con Telefónica, con una inversión de más de 930 millones de euros. La nueva región cloud de Oracle incluye GPUs de Nvidia, permitiendo un acceso más rápido al stack completo de inteligencia artificial. Oracle está emitiendo nueva deuda por 38.000 millones de dólares, elevando su pasivo total por encima de los 100.000 millones, para financiar su expansión cloud. Oracle defiende que su modelo de negocio cloud es estructural, con un crecimiento del 200% anual en clientes de aplicaciones y un 60% en infraestructura.

Oracle ha inaugurado su tercera región cloud en España, con una inversión de más de 930 millones de euros y en modalidad de colocation con Telefónica.

La nueva región, que incorpora GPUs de Nvidia (aunque la compañía no ha hecho pública la cantidad exacta), permitirá que las empresas nacionales “puedan acceder cuanto antes al stack completo de inteligencia artificial” de la tecnológica estadounidense, según explica Albert Triola, director general de la compañía en nuestro país.

Existe en torno a este asunto un escrutinio creciente. Los gigantes tecnológicos acumulan inversiones millonarias, deuda y tensiones financieras para seguir el ritmo acelerado de innovación que exige la adopción masiva de la nube y, en especial, de la IA. En el caso de Oracle, además, como proveedor de infraestructura base para el entrenamiento de los grandes modelos de OpenAI.

Las cifras son de vértigo: Oracle está emitiendo nueva deuda por valor de 38.000 millones de dólares para financiar estos despliegues, elevando su pasivo total por encima de los 100.000 millones, y los analistas estiman que podría alcanzar los 280.000 millones en 2028.

Triola no rehúye la cuestión en su último encuentro con la prensa. “En la sesión con los analistas también se planteó este tema. Somos una compañía que ha estado liderando los últimos años nuestra directora financiera y que somos capaces de cerrar los libros contables en ocho días. Eso permite generar una precisión en tiempo real que da mucha tranquilidad”.

Desde la compañía insisten en que el riesgo de sobreendeudamiento está controlado: “Otros invierten en montar una infraestructura y esperas a que vengan los clientes. Eso es muy complicado. Nosotros hemos diseñado un modelo que nos permite empezar a pagar por estos despliegues cuando inauguramos cada región cloud. Así, ese coste que tienes sin cliente es al mínimo posible porque ya estás facturando cuando tienes que cumplir con la deuda”.

Albert Triola habla al respecto de “alinear el coste con la monetización, evitando riesgos innecesarios”.

En cualquier caso, el directivo -acompañado de su plana mayor en España- defendió que el crecimiento del negocio cloud de Oracle es estructural y no especulativo. “La demanda sigue estando por encima de la oferta”, aseguró. “Estamos viendo que en la parte de aplicación el número de clientes está creciendo un 200% anual, y el uso de los servicios de infraestructura un 60%. No hay saturación, hay necesidad real”.

Las caídas de los gigantes

En las últimas semanas, no es sólo el ritmo de inversión el que ha preocupado a los analistas de medio mundo respecto a los despliegues en la nube. La fiabilidad de los grandes hiperescalares se ha puesto en entredicho con dos interrupciones graves en los servicios de AWS y Microsoft Azure, que afectaron a miles de empresas en todo el mundo.

En Oracle, cuarto hiperescalar por cuota de mercado y que sufrió un incidente similar en mayo de este año, no esquivan la cuestión. “Esto es un tema de confianza”, defienden desde la compañía. “La gran mayoría de las grandes empresas que utilizan infraestructura común tienen presente que nuestra nube es absolutamente robusta. Todas las redundancias de los datos están replicadas en diferentes sitios para estar protegidas frente a caídas. Replicar eso en un CPD particular es absolutamente imposible”.

Tanto es así, dicen, que ya hay clientes españoles “preguntando por acciones de alta disponibilidad utilizando servicios de configuración entre un centro de datos de Madrid y otro”. En sectores regulados como la banca, añaden, “es fundamental tener réplicas activas y restauración inmediata del servicio”.

Una visión que encaja con la estrategia de Oracle de ofrecer despliegues híbridos y multicloud “que no tienen parangón en el mercado y que permiten autoinmunidad frente a las caídas que otros proveedores no pueden garantizar”.

En ese sentido, la compañía ha impulsado acuerdos con otros proveedores, incluyendo Microsoft, para que los clientes puedan desplegar bases de datos de Oracle dentro de Azure y aprovechar los créditos de consumo cruzado. “No competimos en exclusividad, competimos en capacidad y eficiencia”, resumen en la empresa.

España, nodo estratégico

La nueva región cloud no solo amplía la capacidad de cómputo en el país, sino que refuerza el papel de España como punto neurálgico de la estrategia europea de Oracle. Triola fue contundente: “España se está convirtiendo en un nodo estratégico dentro del ecosistema europeo. Tenemos una base instalada de clientes que demandan soberanía tecnológica, y esta tercera región responde precisamente a esa necesidad”.

Desde la compañía subrayan que no abren regiones “a ciegas”, sino con la demanda ya garantizada. “No abrimos una región cloud sin tener garantizado su uso. Cada inversión está sustentada por contratos concretos. No construimos castillos en el aire”, afirmó Triola.

Albert Triola reconoce, además, que la situación actual del mercado cloud está marcada por un contexto inédito: “Estamos en un momento que jamás hubiéramos podido imaginar. La tecnología permite hacer cosas muy buenas, con impacto directo en las empresas y en las personas. La IA lo está cambiando todo: la manera en que las compañías funcionan, la forma en que se hacen negocios y la vida de los ciudadanos”.