Huawei Connect aterriza en Madrid con llamadas a la colaboración público-privada y guiños institucionales

Por primera vez, Madrid acoge Huawei Connect y, además, en una fecha redonda y significativa. Este año se cumplen 10 años desde que la compañía china decidió acercarse a la industria europea con un evento que reúne a socios y clientes de toda la región.

París, sede de las últimas ediciones de este encuentro internacional, cede así el protagonismo a la capital española y a su Palacio Municipal de Congresos, a pocos metros del recinto ferial Ifema.

Un movimiento que llega tras un verano tenso en la relación con España, después de que en agosto el Ministerio de Transformación Digital cancelara un contrato para el despliegue de fibra óptica con componentes del gigante asiático.

Con las aguas por el momento más calmadas, el secretario general de Telecomunicaciones y Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual de esta cartera, Matías González Martín, participó en la inauguración junto al director ejecutivo de la tecnológica, David Wang.

Eso sí, ambas intervenciones se emitieron en vídeos pregrabados. Hay compromiso con nuestro país, pero quizá no tanto. Porque en Ifema, casi de manera simultánea, el ministro Óscar López hacía lo propio en Tech Show Madrid. En su caso, en directo y de forma presencial.

Distensión y socios locales

En este ejercicio de distensión, David Wang alabó desde el escenario de Huawei Connect 2025 -aunque por vídeo- "la buena posición de Europa para aprovechar el enorme impacto que la inteligencia artificial tendrá en los próximos cinco años”. Una tecnología que, dijo, aportará 22,3 billones de dólares a la economía mundial, aludiendo al informe Intelligent World 2025 de la propia tecnológica.

Reivindicó asimismo su trabajo con socios locales para fortalecer la infraestructura digital y que, según sus datos, “conecta ya a un tercio de la población europea, y una base sobre la que ya despliegan sus soluciones más de 5.000 socios y 1.000 empresas de la cadena de suministro”.

En cuanto a la capa energética, mencionó un proyecto en Bulgaria, para impulsar la generación de energía a través de placas fotovoltaicas y 500 MWh de almacenamiento; y otro en Croacia, para la conservación de un parque natural. Además, estima que “a finales de 2024, habremos entregado a Europa 270 billones de kWh de energía limpia”.

Por su parte, González Martín incidió en el papel del sector digital para cumplir los objetivos climáticos europeos: “Las redes de telecomunicaciones son un pilar fundamental para construir una Europa más sostenible”, defendió. Al mismo tiempo que reclamaba la “colaboración entre industria, administración y sociedad para acelerar esa transición”.

En los cuatro minutos de intervención del secretario, también hubo cabida a cuestiones normativas. Con escuetas menciones, aludió a la inclusión del sector TIC “en la taxonomía verde de la UE para facilitar el acceso a financiación”; y a la regulación que está tramitando el Gobierno sobre la eficiencia de los centros de datos “como trasposición de la directiva europea”.

El mensaje de fondo en ambos casos fue el mismo: para alcanzar la neutralidad energética es imprescindible ir de la mano de la digitalización y de las compañías que la hacen posible.