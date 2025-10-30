Huawei Connect aterriza en Madrid con llamadas a la colaboración público-privada y guiños institucionales
Diez años después de su primera edición europea, el director ejecutivo de la compañía china, David Wang, reivindica el papel de las redes como catalizadoras de la digitalización y descarbonización de la economía.
Más información: Jim Lu (Huawei Europa): "El cloud formará parte de nuestra estrategia principal en Europa en la próxima década"
Por primera vez, Madrid acoge Huawei Connect y, además, en una fecha redonda y significativa. Este año se cumplen 10 años desde que la compañía china decidió acercarse a la industria europea con un evento que reúne a socios y clientes de toda la región.
París, sede de las últimas ediciones de este encuentro internacional, cede así el protagonismo a la capital española y a su Palacio Municipal de Congresos, a pocos metros del recinto ferial Ifema.
Un movimiento que llega tras un verano tenso en la relación con España, después de que en agosto el Ministerio de Transformación Digital cancelara un contrato para el despliegue de fibra óptica con componentes del gigante asiático.
Con las aguas por el momento más calmadas, el secretario general de Telecomunicaciones y Regulación de los Servicios de Comunicación Audiovisual de esta cartera, Matías González Martín, participó en la inauguración junto al director ejecutivo de la tecnológica, David Wang.
Eso sí, ambas intervenciones se emitieron en vídeos pregrabados. Hay compromiso con nuestro país, pero quizá no tanto. Porque en Ifema, casi de manera simultánea, el ministro Óscar López hacía lo propio en Tech Show Madrid. En su caso, en directo y de forma presencial.
Distensión y socios locales
En este ejercicio de distensión, David Wang alabó desde el escenario de Huawei Connect 2025 -aunque por vídeo- "la buena posición de Europa para aprovechar el enorme impacto que la inteligencia artificial tendrá en los próximos cinco años”. Una tecnología que, dijo, aportará 22,3 billones de dólares a la economía mundial, aludiendo al informe Intelligent World 2025 de la propia tecnológica.
Reivindicó asimismo su trabajo con socios locales para fortalecer la infraestructura digital y que, según sus datos, “conecta ya a un tercio de la población europea, y una base sobre la que ya despliegan sus soluciones más de 5.000 socios y 1.000 empresas de la cadena de suministro”.
En cuanto a la capa energética, mencionó un proyecto en Bulgaria, para impulsar la generación de energía a través de placas fotovoltaicas y 500 MWh de almacenamiento; y otro en Croacia, para la conservación de un parque natural. Además, estima que “a finales de 2024, habremos entregado a Europa 270 billones de kWh de energía limpia”.
Por su parte, González Martín incidió en el papel del sector digital para cumplir los objetivos climáticos europeos: “Las redes de telecomunicaciones son un pilar fundamental para construir una Europa más sostenible”, defendió. Al mismo tiempo que reclamaba la “colaboración entre industria, administración y sociedad para acelerar esa transición”.
En los cuatro minutos de intervención del secretario, también hubo cabida a cuestiones normativas. Con escuetas menciones, aludió a la inclusión del sector TIC “en la taxonomía verde de la UE para facilitar el acceso a financiación”; y a la regulación que está tramitando el Gobierno sobre la eficiencia de los centros de datos “como trasposición de la directiva europea”.
El mensaje de fondo en ambos casos fue el mismo: para alcanzar la neutralidad energética es imprescindible ir de la mano de la digitalización y de las compañías que la hacen posible.
Carga ultrarrápida para España
Al margen de los discursos institucionales, Madrid Connect 2025 también ofreció la oportunidad de conocer casos de uso de la tecnología de la compañía en nuestro país. Sobre el escenario, el director general de Iberdrola - BP Pulse, Pablo Pirles, explicó cómo en dos años han instalado 2.000 puntos de carga rápida para vehículos eléctricos y cómo Huawei les ha ayudado a hacerlo en lugares donde no hay acceso a la red eléctrica.
Mencionó el proyecto 'Isla Full', en la localidad madrileña de Coslada, donde emplean estaciones de carga de alta potencia de hasta 400 kW, resultado de "una combinación de placas fotovoltaicas, baterías e interconexión a la red para ofrecer una solución integral".
Un proyecto piloto que quieren extender a otros enclaves de España y Portugal "para fomentar el uso de la movilidad eléctrica".