Jay Gambetta, director de IBM Research: "El talento es el mayor limitador para el descubrimiento de algoritmos"

San Sebastián acogió hace justo una semana el inicio de una nueva era, la apertura del ordenador cuántico más potente que IBM ha instalado en Europa -y que solo tiene réplica en Nueva York y en Tokio-. Y en el evento que sirvió para abrir a la comunidad científica este hito de la tecnología había una persona que no tuvo descanso.

Entre felicitaciones, agradecimientos y compromisos, a Jay Gambetta, director global de IBM Research -la división de investigación de la prestigiosa compañía norteamericana-, le costaba horrores beber un sorbo de agua que mitigara el calor anómalo que reinaba en la ciudad donostiarra.

Por suerte, prometió unos minutos -que acabaron convirtiéndose en media hora- para atender a DISRUPTORES y reflexionar sobre cuántica, sobre su hoja de ruta al frente de IBM Research o sobre el ecosistema vasco y español.

Sería imperdonable, en cualquier caso, no empezar hablando de su nombramiento, que se ha producido hace apenas unas semanas. "Creo sinceramente que lo estoy haciendo muy bien", bromea, consciente de que es muy poco tiempo para sacar conclusiones.

Ya en serio, admite que está "muy feliz" porque cree que "hay una oportunidad para que la cuántica y las otras ciencias se unan más fuertemente" en la división de investigación de IBM. No es casualidad que el gigante tecnológico haya elegido a Gambetta, una autoridad mundial en cuántica, para el cargo: "IBM Research ha estado definiendo la computación durante 80 años. Así que ha estado siempre en nuestro ADN".

Hablar con Jay Gambetta es adentrarse en un mundo apasionante que todavía hay quien cree que es ciencia-ficción o, peor aún, sólo marketing. "Creo que quien piensa así es que no ha usado las computadoras cuánticas. Una vez que la gente empiece a usarlas y empiece a ver lo que está saliendo, diría que cambiarán de opinión", afirma con rotundidad.

Reflexiona sobre el daño que hacen a veces los casos de uso. "Es muy fácil perderse en los casos de uso, porque si te digo que hemos descubierto un fármaco, la IA, por ejemplo, también va a hacer descubrimientos de fármacos. Quiero decir que, cuando vas al caso de uso final, pierdes el significado real de lo que hay debajo", explica.

Y ahí aparece la palabra mágica: los algoritmos. "Lo que hay debajo de un caso de uso son los algoritmos. Los algoritmos son lo fundamental", remarca. "Estamos empezando a ver algoritmos científicos ejecutándose en estas máquinas que no podrían ser ejecutados con la computadora clásica. En cierto sentido, los próximos cinco años van a ser sobre el descubrimiento de algoritmos. A medida que construyes más de esos algoritmos, obtendrás los casos de uso", argumenta.

E insiste sobre la peligrosidad de los casos de uso: "Si solo vas al caso de uso y dices: 'Voy a resolver el descubrimiento de fármacos' o cosas así, estoy de acuerdo en que suena a marketing. Pero si dices: 'Muy bien, ¿qué hay debajo?', entonces encuentras la clave. Y eso no es marketing, es trabajo real".

Vayamos, pues, a lo mollar, al presente y futuro de la cuántica. "Queremos que se descubran algoritmos lo más rápido posible para que podamos mostrar aplicaciones comerciales. Y al mismo tiempo hemos presentado una hoja de ruta donde queremos que para finales de esta década podamos construir lo que llamamos una computadora cuántica tolerante a fallos, donde podamos ejecutar los algoritmos que se pueden probar que son mucho mejores que los clásicos", comenta Gambetta.

En su opinión, "si podemos poner las computadoras cuánticas en manos de tantos estudiantes y científicos como sea posible, aumentamos la probabilidad de encontrar esos algoritmos". Y su esperanza: "Soy muy ambicioso con la cuántica: no veo por qué no podemos tener computadoras cuánticas útiles, trabajando con las industrias, para finales de la década o principios de la próxima década".

En este sentido, la hoja de ruta de IBM Research con la cuántica está muy clara. Después de que en 2023 se construyera un sistema que iba más allá de lo que se podía simular con computadoras clásicas, el 2026 va a ser el año, o esa es la previsión, en que se verán algoritmos científicos, en el que llegará la llamada ventaja cuántica. Ya para 2029, IBM quiere construir la ya mencionada computadora cuántica tolerante a fallos.

Gambetta, ampliando el foco, vaticina que los primeros algoritmos que van a aparecer en el imaginario de la nueva economía van a ser los de ecuaciones diferenciales parciales. ¿Y qué es eso o qué implica? "Por ejemplo, cuando quieres simular aerodinámica o quieres simular el clima o quieres simular cómo fluye la sangre en el cuerpo, esa es en realidad una ecuación diferencial parcial muy difícil de resolver. Y solo tenemos métodos aproximados para resolverlos. Si puedes crear un algoritmo cuántico que pueda resolver una parte de eso, entonces puedes resolver problemas mucho más grandes", resume el directivo.

Para que todo ello vaya viendo la luz, es importante no perder de vista que hacen falta máquinas potentes. Explica el director de IBM Research que "para finales de este año, estamos creando un nuevo procesador que llamamos Nighthawk, que tendrá más conectividad y permitirá ejecutar algoritmos aún más largos".

Sin embargo, como explica Gambetta, uno de sus sueños es construir los cimientos para la supercomputación cuántico-céntrica, que es la cuántica y la clásica trabajando juntas. "Sueño con construir una supercomputadora cuántico-céntrica", enfatiza.

No hay que olvidar, con todo, que este líder tecnológico visitó San Sebastián con motivo de la inauguración de la última joya de la corona de IBM en el sector de la cuántica, el Quantum System Two. ¿Podría estar la compañía oteando la posibilidad de mejorar esta máquina hacia una versión Three? "Diseñamos el System Two para que sea modular, de modo que podamos actualizar el sistema fácilmente durante los próximos años. Mi esperanza es que no necesitemos otro nuevo", reconoce. También reconoce que precisamente la modularidad "es ahora mismo el principal desafío".

Un desafío comparable al del talento. "Para que la cuántica sea importante para el mundo, hay dos partes: construir hardware y descubrir algoritmos. En cuanto a la construcción de hardware, creo que hay suficiente talento", recalca. No sucede lo mismo para la segunda ecuación, que -insiste Gambetta- es la base de todo, la de los algoritmos. Y ahí aflora el pesimismo: "El mayor problema que tenemos en la cuántica para que sea relevante para la industria es el descubrimiento de algoritmos. Y el talento es el mayor de los limitadores para el descubrimiento de algoritmos".

Antes de volver al evento, donde va a seguir saludando y recibiendo felicitaciones y agradecimientos, Jay Gambetta tiene tiempo para confesar algo a DISRUPTORES con respecto al ecosistema tecnológico y científico vasco.

"Honestamente no conocía el País Vasco de antemano y la primera vez que vine aquí hace dos años conocí a muchos científicos y estudiantes y me ha impresionado. Cuando empezamos, no sabían cómo usar una computadora cuántica. Pero el aprendizaje fue el más rápido que jamás hayamos visto, porque son muy buenos en materia condensada, muy buenos en física de alta energía y en física en general", recuerda.

En este sentido, IBM decidió "crear nuestro contenido más avanzado para el entrenamiento de computadoras cuánticas con BasQ -la estrategia del gobierno vasco para la cuántica- y fueron uno de los primeros en trabajar en esto; estoy muy impresionado de que en dos años desde que empezaron a usar una computadora cuántica, ya estén comenzando a producir algunos de los mejores artículos que están saliendo usando nuestros sistemas".