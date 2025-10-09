Humanos, máquinas y datos sin fronteras definen la nueva seguridad en el sexto encuentro de CIOS DISRUPTORES

Las claves nuevo Generado con IA El sexto encuentro de CIOS DISRUPTORES se celebró en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid con la presencia de más de 70 asistentes de importantes empresas y organismos públicos. La ciberseguridad fue el tema central, destacando la necesidad de proteger relaciones entre personas y máquinas en un entorno digital en rápida transformación. Vodafone Business anunció el despliegue de una red de SOCs en España y la importancia de la ciberseguridad como inversión clave para la continuidad del negocio. El concepto de Zero Trust evoluciona hacia un modelo adaptativo, distribuyendo y limitando privilegios para mejorar la seguridad en la colaboración humano-máquina.

El Museo Lázaro Galdiano, un palacete en plena calle Serrano de Madrid, ha abierto su jardín y sus salas para acoger una nueva cita de la comunidad CIOS DISRUPTORES, impulsada junto a Dell Technologies. Un lugar excepcional que, con la caída de la tarde, reunió a más de 70 asistentes de las mayores compañías y organismos públicos de nuestro país, en el que ya es el sexto evento que celebra esta comunidad.

En esta excepcional galería de arte, que alberga una de las colecciones privadas más importantes de España, se fusionaron las conversaciones sobre las últimas tendencias tecnológicas con la obra del artista de Íñigo Navarro. Una exposición de pintura hiperrealista, con tintes oníricos, que pudieron visitar los que acudieron al encuentro.

Un lugar idóneo que albergó la conversación en torno a uno de los temas que más preocupan a todo tipo de organizaciones: la ciberseguridad y la protección de sus activos. Isabel Reis, directora general de Dell Technologies para Iberia, fue la encargada de inaugurar el encuentro, poniendo de relieve que “estamos en un tiempo de transformación digital muy acelerada, donde personas, datos y máquinas comparten entorno”. Una revolución digital que ya no va sólo de software, nube o dispositivos conectados; sino de organizaciones híbridas por naturaleza.

La ciberseguridad deja de ser así un área aislada para convertirse en una responsabilidad transversal, urgente y compleja. No se trata únicamente de proteger infraestructuras, también hay que proteger las relaciones entre personas, entre máquinas y, cada vez más, entre ambas, en procesos donde la automatización ejecuta acciones de principio a fin.

“El trabajo híbrido ha aumentado el perímetro de seguridad de los CIO y CISO, ya no sabemos dónde está ese perímetro ni los datos. Estamos intentando defender una casa que cada vez tiene más puertas y ventanas”, aportaba Óscar Rivas Medina, Manager Solutions Architects Iberia de Dell Technologies

Isabel Reis, directora general de Dell Technologies para Iberia.

El reto ahora es localizar y gobernar activos que “en muchas ocasiones ni siquiera sabemos dónde están exactamente, pueden residir en el móvil de una persona que probablemente no conozcamos, en una nube privada o en una nube pública”, añadía. “Ahora hay que entender patrones de comportamiento, no sólo lo que hacemos, también cómo lo hacemos y desde dónde”.

Un cambio este que se aceleró durante la pandemia con unos procesos de digitalización que en múltiples casos se realizaron contrarreloj, dejando una “herencia incómoda”, según Roberto Lara, director de Ciberseguridad de Vodafone Business en España.

"Muchas compañías intentaron digitalizar muy rápido para prestar servicio y dejaron la seguridad para después; seguimos cerrando puertas y ventanas que se abrieron en la pandemia”. Algo que aplica a cualquier tipo de organización, públicas o privadas, y desde pymes a grandes corporaciones. “Hay que entender que la ciberseguridad es una inversión necesaria para reducir riesgos operativos y de reputación, y asegurar la continuidad del negocio”.

Unas aseveraciones que compartió Enrique Celma, director de cuentas de Sector Público de Intel, quien explicó que ya en 2022 iniciaron, dentro de la propia compañía, una estrategia en la que eliminaron los puestos de trabajo fijos a favor de un entorno distribuido que han tenido que asegurar partiendo de sus propias iniciativas en ciberseguridad.

De izquierda a derecha: Alberto Iglesias, de DISRUPTORES; Óscar Rivas Medina, Manager Solutions Architects Iberia de Dell Technologies ; Roberto Lara, director de Ciberseguridad de Vodafone Business en España; y ó Enrique Celma, director de cuentas de Sector Público de Intel. Rodrigo Mínguez / E.E.

“La telemetría desde el propio silicio aporta señales de alta calidad que permite detectar anomalías en los chips en los propios centros de datos. Una información que ayuda a verificar el comportamiento del procesador, la integridad de la plataforma y patrones de uso que reducen los falsos positivos”, describía.

Todo ello, con un hardware que optimiza el consumo energético “para que la seguridad no penalice el rendimiento”. Un modelo que, adelantó en exclusiva para los asistentes a este encuentro de CIOS DISRUPTORES, “llegará el año que viene a los puestos de trabajo”.

Nueva red de SOCs

Además de la conversación en torno a los retos que plantean las organizaciones híbridas, la tarde no estuvo exenta de novedades. Junto al adelanto del portavoz de Intel, Roberto Lara compartió que Vodafone Business está desplegando una red de SOCs con Madrid como epicentro y otras tres ubicaciones (Barcelona, Murcia y Palma de Mallorca) “para acercar capacidades al cliente y acortar tiempos de detección y respuesta”.

También detalló que “el enfoque pasa por la correlación avanzada y playbooks dinámicos diseñados para nuevas amenazas que mezclan canales y contextos, como voz, vídeo, chat, correo, identidad y red”. Como ejemplo, mencionó la monitorización de señales biométricas en videoconferencias “para puntuar el riesgo y orquestar la respuesta de forma automática".

Un momento del cóctel celebrado en el sexto encuentro de CIOS DISRUPTORES. Rodrigo Mínguez / E.E.

Un entorno en el que también han de contemplar un nuevo factor: los agentes autónomos o agentes de IA, capaces de decidir y ejecutar tareas más allá de la supervisión humana. Sobre esta cuestión, el portavoz de Dell señaló que “el problema no es sólo el control de accesos, sino que alguien sea capaz de modificar el comportamiento del agente para que realice acciones que no estaban previstas".

De ahí la necesidad de avanzar en un mundo en el que cada vez sea mayor la capacidad de las empresas e instituciones de adelantarse a conductas que no parecen sospechosas a primera vista. Y en el que el Zero Trust evoluciona hacia un modelo adaptativo, distribuido y autónomo, lo que significa “no confiar en nadie por defecto, verificar siempre y limitar privilegios", según compartieron los tres portavoces.

Una conversación que, en el cóctel posterior, abrió debates distendidos y en confianza entre los CIOs y CTOs asistentes sobre los riesgos y retos que introduce la colaboración humano-máquina en operaciones críticas; y el despliegue de modelos verdaderamente adaptativos, distribuidos y autónomos, capaces de sostener el negocio en esta nueva etapa.

Conversaciones que, de momento, se quedaron en el jardín del Museo Lázaro Galdiano y, quizá, en los próximos meses traerán más novedades en sucesivas citas de la comunidad CIOS DISRUPTORES.

Más de 70 asistentes

Junto a los expertos mencionados, también han estado presentes en este nuevo encuentro César Velasco y Antonio Velasco, de AstraZeneca; Jose Pereira, de Asisa; Jose Vicente Petruzzella, de AEAT; Juan Luis Vicente, de AEAT Madrid; Julián Fernández de Heredia, de Cámara de Madrid; Vicent Escorihuela, de Diners Club; Julio Melero, de Alastria; Jesús Domínguez y Oscar Sánchez, de Roche.

En la cita también estuvieron Miguel Roucher, de Alvac; Iván Bernal, de Logifrio; Angel Eloy Cámara, de Ineco; Ildefonso Vera, de Isdefe; Carlos Garriga, de IE; Juan Cumbrado, de Mapfre; Luisa Rubio, de Ineco; Carlos Isabel, de MasOrange; Jose Luis Gil, de UST; Alberto López, de Solaria Energía; y Francisco Gonzalo, de Sacyr;

Tampoco faltaron Pilar Górriz, de Renfe; Maria Jose Sesarino, de Lefebvre; José Adserias, de USAL; Jose Luis Rodríguez, de FGUSAL; Marta Ramos, de TotalEnergies; Pedro Martinez Quero, de Sanitas; Rocío López, de ING; Sergio Vallejo, de Parques Reunidos; Rafael Pérez, de DHL; Javier Garrote, de DHL; Alvaro Ontañon, de Merlin Properties; Juan Relaño, de Bosch; Fernando de Pablo, de Ayuntamiento de Madrid; Guillermo Arrieta, de Mahou San Miguel; Marcos Hidalgo, de Incibe; Andrés Henao, de Hays; Carlos Herrero, de Prosol; y Juliana Martos, de Indra.