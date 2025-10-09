HP anuncia la creación del IA Innovation Hub como evolución natural de su centro de excelencia en Barcelona

Un total de 2.600 empleados, entre ellos más de 800 ingenieros y 400 desarrolladores de 60 nacionalidades diferentes, conviven en el centro de innovación de HP en Barcelona, definido por Helena Herrero, presidenta de HP SEMA, como “un centro de excelencia, el Silicon Valley de Sant Cugat”, población donde se instaló HP hace 38 años, después de dejar pequeño su primer emplazamiento en Terrassa, una pequeña planta de fabricación de plóter gráficos donde se estableció la compañía en 1985.

En estas cuatro décadas, el centro de Sant Cugat ha evolucionado hasta convertirse en el mayor hub de I+D de HP fuera de Estados Unidos, además de convertirse en referente mundial de impresión en gran formato, impresión 3D, sostenibilidad y transformación digital.

Entre estos muros nacieron tres hitos tecnológicos que cambiaron la industria: las tecnologías de impresión en gran formato HP Inkjet y HP Latex, la impresión 3D con la tecnología HP Multi Jet Fusion y el robot HP SitePrint, que agiliza hasta 10 veces los procesos de obra en el sector de la construcción.

No en vano, el campus, como se denomina internamente el centro de HP en Barcelona, ha sabido también consolidarse como un centro tecnológico global y registra más de 150 patentes cada año.

“El centro de HP ha situado Barcelona como referente mundial en la industria de la impresión y la fabricación digital, pero ahora vamos a dar un paso más, pensando en el futuro”, afirmó Herrero durante la presentación del evento, acompañada de Daniel Martínez, presidente de la división HP Gran Formato y director del Campus Internacional de HP Barcelona, y de Inés Bermejo, directora general de HP Iberia.

Anuncio de futuro

La celebración de las cuatro décadas de vida en Barcelona fue el marco del anuncio que marcará el futuro del centro y de gran parte de la actividad de futuro de la compañía: el AI Innovation Hub, un nuevo espacio que representa una apuesta estratégica por la tecnología como motor de crecimiento para la empresa, y como herramienta clave para reinventar la forma de trabajar mano a mano con sus clientes.

Integrado por un equipo multidisciplinar de más de 200 profesionales, no solo de Barcelona, y con la colaboración continuada con universidades, centros tecnológicos y socios locales e internacionales, el nuevo hub participará en 14 unidades de negocio en los que la compañía está implicada, convirtiendo HP Barcelona en un eje global de referencia e innovación en IA.

Helena Herrero, presidenta de HP SEMA.

Actualmente se está trabajando en casos de uso adaptados a las necesidades de los clientes, en sectores de ámbitos tan diversos como la construcción, arquitectura, artes gráficas, impresión 3D y salud.

“El objetivo de las soluciones que se desarrollarán en el hub es que tengan un impacto directo en sectores estratégicos en sentido holístico, desde la mejora de los flujos de impresión, la automatización de procesos constructivos o la creación de piezas en 3D con un simple prompt y sin necesidad de que el usuario posea grandes conocimientos tecnológicos”, explicó Martínez.

Más que un centro tecnológico

Todo ello sin dejar en segundo plano su contribución a la sociedad de su entorno, con la que contribuyen organizando, patrocinando o participando en múltiples eventos, como el Charity Day, celebrado este pasado fin de semana, jornada solidaria que cumplió su 20 aniversario.

El compromiso con el talento joven también es una de sus señas de identidad. En los programas de formación dual y las prácticas que organiza la compañía en colaboración con centros docentes participan anualmente más de 300 estudiantes.

“El centro es una escuela de talento global, donde numerosos profesionales que comenzaron en Sant Cugat ocupan hoy puestos clave en la compañía, incluido Enrique Lores, actual CEO mundial de HP, que empezó como becario en Sant Cugat”, recordó Bermejo.

Maquinaria en el centro de HP en Sant Cugat.

En las instalaciones del centro, que agrupa una decena de edificios independientes, cabe destacar el Graphics Experience Center (GEC), inaugurado en 2007, que recibe miles de visitas anuales de clientes y colaboradores de todo el mundo. A esta joya de la corona se le sumó en 2024 el Customer Welcome Center (CWC), diseñado para mostrar una visión única sobre cómo la tecnología de HP, incluida la IA, transforma la productividad en entornos híbridos de trabajo.

“Este 40 aniversario no solo celebra el camino recorrido desde una pequeña fábrica en Terrassa hasta convertirse en un centro global de referencia, sino que también reafirma nuestro compromiso con lo que está por venir”, afirmó Martínez. En el mismo sentido, Herrero indicó el rumbo de HP en Barcelona: “El IA Innovation Hub será el próximo capítulo de este legado, impulsando tecnología con propósito desde Barcelona hasta el mundo”.