Oleada de soberanía digital europea: las grandes tecnológicas apuntalan sus infraestructuras en el territorio

La complejidad legislativa de la Unión Europea (UE), con multitud de documentos que regulan la economía digital, está obligando a las grandes tecnológicas norteamericanas a adecuar su oferta en el terreno. En concreto, en lo que a soberanía del dato se refiere; un aspecto de vital importancia, contemplado, entre otros documentos, por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR, de sus siglas inglesas), que ya echó a andar en 2018 y hace alusión a su privacidad y seguridad.

También, por el Data Act, de redacción más reciente, que se detiene en la residencia y el control de la información por parte de las empresas comunitarias. Estos imperativos han generado, a su vez, una fuerte demanda en el mercado. Sobre todo en sectores hiperregulados como administraciones públicas, banca o sanidad.

Otro foco es el AI Act, la primera normativa global que regula la inteligencia artificial, estableciendo una serie de obligaciones y prohibiciones y basada en distintos niveles de riesgo sobre el uso de esta tecnología.

De este modo, un estudio de IDC estima hasta el 60% de los datos corporativos a nivel mundial ya están siendo, a lo largo de este año, objeto de las distintas normativas locales y regionales.

En este escenario, Cisco ha sido la última big tech en aterrizar una nueva infraestructura soberana en el Viejo Continente. Anunciada por su presidente para la región de EMEA, Gordon Thomson, las soluciones dan cuenta de la relevancia que tienen para la compañía como pilar estratégico.

“Es necesario que las organizaciones europeas tengan sus sistemas bajo control”, ha declarado Thomson en referencia a un portafolio que abarca las líneas principales de actuación de Cisco; desde la inteligencia artificial hasta la seguridad pasando por las redes. De este modo, abre la puerta a que gobiernos y todo tipo de firmas innovadoras abran sus centros de datos y fábricas de IA soberanas en el territorio.

“Contamos, además, con los mejores partners, certificaciones y estándares”, ha señalado. En este caso, el socio estratégico para el viaje continental es NTT Data. Para España, según comentan desde Cisco a DISRUPTORES-EL ESPAÑOL, no existe aún una estrategia concreta, aunque destacan que “tenemos socios locales clave para instalar nuestra infraestructura soberana”.

De entre las nuevas soluciones destacan la posibilidad de implantar la infraestructura en las instalaciones locales de las empresas, en un entorno aislado y con una configuración de seguridad y cumplimiento a medida.

“Estamos ante una oportunidad única en Europa”, ha indicado Thomson. “Las compañías quieren tener el control de la infraestructura digital y de sus datos, pero también de elegir los modelos más adecuados para su operativa”.

Las nubes soberanas como precursoras

En este sentido, ha insistido, “Europa está llena de talento e innovación y creemos que ahora los sectores más regulados podrán moverse más rápido en términos de inteligencia artificial y cumplimiento”.

Cisco se une a una etapa ya iniciada durante los últimos dos años por los principales hiperescalares (Google, AWS y Microsoft), que introdujeron nubes soberanas en Europa e incluso han abierto filiales en algunos casos. También por Oracle, que además escogió Madrid como sede de una de sus dos regiones en el terreno. De la mano de Telefónica, que acoge sus infraestructuras, la compañía afianzaba una apuesta que, según palabras de su director general en el país, Albert Triola, en una entrevista con este medio, dice mucho de que “aquí se hacen las cosas bien y hay mucho talento”.

Microsoft hizo lo propio con Minsait junto con la presentación de un plan integral de ciberseguridad que incluye desde monitorización de amenazas en tiempo real hasta una alianza con Europol.

Por su parte, AWS prometía ofrecer a las empresas el control de sus datos sin concesiones en su rendimiento. Y, Google fue el primer hiperescalar en abrir una ubicación en España.

Por contraposición, son ya varios los jugadores europeos que claman que esto no es suficiente y que buscan un mayor proteccionismo por parte de las instituciones comunitarias. Es el caso de la francesa OVHcloud, que además presume de ser el único proveedor del continente en el Top-10 mundial. “Somos soberanos por nuestro ADN europeo, no por tener los datos en Europa”, zanjan.