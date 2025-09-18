Acacio Martín (Fortinet): "Somos el único proveedor con una solución SASE unificada"

Nadie duda de que la ciberseguridad vive momentos de inusitada disrupción, si es que esos términos no forman parte de su propio ADN. En los últimos tiempos estamos viendo cómo las amenazas evolucionan con rapidez y la presión regulatoria crece, obligando a los proveedores del ramo a innovar constantemente para no quedarse atrás.

Uno de ellos es Fortinet, multinacional especializada en seguridad de redes, que ha consolidado su presencia en España bajo la batuta de Acacio Martín, vicepresidente de Fortinet Iberia.

En conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, Martín explica cómo su enseña ha estructurado su estrategia en tres grandes bloques: redes seguras, operaciones de seguridad y SASE unificado, un modelo que integra seguridad de red y acceso seguro a servicios en la nube. Según Martín, la decisión ha dado resultados.

“En España, al igual que en el resto de mercados, estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido este enfoque, mostrando un crecimiento sostenido y notable”, afirma el ejecutivo. A escala global, añade, la compañía ha visto un “fuerte incremento en los tres pilares, si bien SASE unificado y las operaciones de seguridad están experimentando una aceleración significativa, con ingresos anuales combinados que ya superan los 1.500 millones de dólares”.

Solo en el área de acceso seguro a la nube (Security Service Edge), el crecimiento ha alcanzado el 96%, con un impulso particular en la contratación de FortiSASE y la adopción de SD-WAN por parte de más del 70% de sus grandes clientes, según los datos que facilita a este medio.

El directivo explica que esta tendencia responde a la forma en que las empresas españolas están adoptando arquitecturas de “confianza cero” y herramientas como SD-WAN, ZTNA o DLP para proteger entornos híbridos y usuarios remotos. “Más allá de estos tres mercados, nuestro valor diferencial y el motor más importante del negocio sigue siendo nuestro enfoque de plataforma integrada, basada en FortiOS”, subraya Martín.

Innovación para una seguridad unificada

La innovación es el pilar sobre el que se sustenta toda esta apuesta. Fortinet acumula más de 1.380 patentes registradas, lo que la sitúa como la empresa con mayor número en el ámbito de la ciberseguridad.

“El I+D+I ocupa un lugar central en nuestra cultura interna, siendo uno de los pilares que impulsa tanto nuestro crecimiento como la capacidad de respuesta ante un entorno de amenazas en constante evolución”, presume Acacio Martín. Entre sus desarrollos destaca el procesador FortiASIC, diseñado específicamente para ejecutar funciones de seguridad con baja latencia y alto rendimiento, así como la inversión en inteligencia artificial, aprendizaje automático y automatización.

Crecimiento orgánico e inorgánico La compañía cerró el segundo trimestre con más de 6.900 nuevos clientes. Este crecimiento se explica, según Martín, por la solidez de su plataforma integrada y por adquisiciones estratégicas como Lacework, que ha reforzado su seguridad en la nube, o Suridata, que amplía capacidades en acceso seguro a aplicaciones SaaS. En paralelo, Fortinet ha reforzado su presencia en España con la apertura de un centro de datos propio, una inversión de 40 millones de euros. Este movimiento, explica Acacio Martín, forma parte de la expansión de sus Puntos de Presencia globales para mejorar la experiencia de usuario, con experiencias homogéneas, y reducir costes.

En este terreno, uno de los avances recientes ha sido la consolidación de su visión de SASE unificado, especialmente con el lanzamiento de “Sovereign SASE” y nuevas capacidades de inteligencia artificial generativa. “Nos hemos convertido en el único proveedor con una solución SASE unificada formada por un único entorno de datos compartidos, un sistema operativo y seguridad impulsada por IA”, asegura el directivo.

Destaca además que el nuevo enfoque de soberanía permite a clientes de sectores regulados decidir dónde se enruta, inspecciona y almacena el tráfico, garantizando cumplimiento normativo sin renunciar a rendimiento ni protección.

Inteligencia artificial por doquier

La inteligencia artificial es una apuesta de largo recorrido para esta enseña. “Hace más de 15 años que empezamos a invertir activamente en IA y actualmente contamos con más de 500 patentes”, indica su vicepresidente para Iberia.

En ese sentido, sus herramientas FortiAI se han integrado en una docena de soluciones, ayudando a automatizar la detección de amenazas y la respuesta. La compañía también alerta sobre el uso malicioso de estas tecnologías: “Sin una protección robusta, la IA puede convertirse tanto en un objetivo como en un arma para los ciberdelincuentes”.

De ahí que Fortinet combine IA generativa, IA agentiva y AIOps para simplificar la gestión autónoma de redes y reforzar la detección de amenazas emergentes.

La seguridad IT... y por diseño

Otro de los frentes en los que Fortinet ha alcanzado un liderazgo es el de la seguridad en entornos OT (tecnologías operacionales). “Mientras que en IT la confidencialidad y la integridad son prioritarias, en OT la disponibilidad continua de los sistemas es crítica”, advierte Martín.

Estos entornos, ligados a infraestructuras críticas, requieren medidas adaptadas a equipos antiguos y heterogéneos. Para ello, la compañía ha desarrollado una Plataforma de Seguridad OT integrada en Fortinet Security Fabric, que proporciona visibilidad y cumplimiento normativo.

La seguridad, añade, también forma parte del ciclo de vida de sus productos desde el inicio, gracias a su adhesión al compromiso internacional “Secure by Design”, impulsado por la agencia estadounidense CISA. “Contemplar la seguridad desde la etapa de diseño es clave para mejorar la ciberseguridad colectiva y avanzar hacia un futuro más protegido”, apunta Martín. En la práctica, esto se traduce en procesos alineados con estándares de referencia, pruebas estáticas de aplicaciones y una estricta selección de socios fabricantes.

Todo ello sin olvidarnos del reto de la formación en ciberseguridad, donde el 64% de las empresas españolas reconoce que sus empleados carecen de competencias básicas, según un informe de la propia casa. Fortinet impulsa programas como la certificación NSE, con 12 itinerarios formativos, y mantiene convenios con 38 universidades españolas para capacitar a 5.000 estudiantes en competencias clave.