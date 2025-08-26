España mira hacia el 'blockchain' para impulsar su competitividad en el sector digital europeo

Hoy en día, si alguien pide a distintas personas en diferentes partes del mundo y que no tienen relación entre sí que nombren la tecnología que creen que está protagonizando la industria digital, probablemente, todas o casi todas sus respuestas se refieran a la omnipresente inteligencia artificial (IA).

No obstante, a pesar de la fama que ha ganado esta tendencia en los últimos años, no es la única que está definiendo el futuro del ecosistema tecnológico. La IA convive con otras herramientas como el blockchain, que tras su ‘boom’ hace unos años, se está estabilizando en proyectos públicos, privados y colaborativos entre ambos sectores.

Prueba de ello es ISBE, el acrónimo que hace referencia a Infraestructura de Servicios Blockchain de España, un proyecto impulsado por la Comunidad de Madrid dentro del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica, con fondos Next Generation EU, y en el que colabora el consorcio Alastria, encargado del diseño y puesta en marcha de la misma.

A grandes rasgos, esta iniciativa busca crear una infraestructura blockchain preparada para el lanzamiento de proyectos y aplicaciones innovadoras alineadas con las propuestas europeas. Todo ello, sin dar ruido y con mucho trabajo detrás.

“Nosotros entendemos ISBE como algo más que una infraestructura tecnológica: es un conjunto de redes blockchain que genera un espacio único para la colaboración público-privada, donde administraciones y empresas podrán innovar y desplegar todo tipo de casos de uso, y especialmente para aquellos que requieren de una infraestructura con cumplimiento normativo que garantice la validez legal”, precisa el presidente de Alastria, Miguel Ángel Domínguez, en una entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

En concreto, Domínguez apunta que esta propuesta está pensada no solo para administraciones públicas e instituciones, sino también para emprendedores y empresas, especialmente para las pymes; en definitiva, “para todos los actores que busquen desarrollar soluciones basadas en esta tecnología”.

Un puente entre lo público y lo privado

De hecho, el presidente de Alastria señala que esta es una de sus principales ventajas: la unión del sector público y el privado en una misma infraestructura. “ISBE, al ser una infraestructura público-permisionada, ofrece garantías para todos los participantes porque combina el acceso abierto de las redes públicas y el permisionado de las redes privadas para la validación y autorización de transacciones”, afirma. “Este enfoque resulta en una infraestructura transparente para consultas y segura en su funcionamiento”.

Según cuenta, la solución incorpora herramientas, servicios y recursos que facilitan el desarrollo y despliegue de aplicaciones, lo que permite acelerar el tiempo de lanzamiento de soluciones al mercado, reduciendo los costes y minimizando la complejidad técnica.

En ella caben todo tipo de proyectos, explica, desde los relacionados con las credenciales verificables, los de trazabilidad de productos, servicios de certificación de documentos, iniciativas de tokenización o soluciones que permitan a las administraciones mejorar la prestación de servicios públicos. Estos, además, pueden desplegarse en diferentes sectores, ya que, como afirma el presidente de la firma, la infraestructura está diseñada para ser adaptable a las diferentes industrias y permite escalar soluciones cumpliendo con el marco legal europeo.

Y es que, según destaca, se adapta a la regulación desde el propio diseño, tanto técnico como a nivel de gobernanza, en especial con normas como el Reglamento General de Protección de Datos o eI DAS2.

No obstante, Domínguez precisa que, como todo proyecto pionero, también se enfrenta a “retos diversos”. Entre ellos, menciona la complejidad técnica y legal a la hora de desarrollar una infraestructura con cumplimiento normativo europeo por diseño; así como los desafíos relacionados con la gobernanza y la interoperabilidad de las redes.

También, pone el foco en las barreras de conocimiento que existen en este campo, tanto en las administraciones públicas como en las empresas. “(Estas entidades) tienen necesidades y problemas de negocio que la tecnología blockchain podría resolver, pero les parece muy compleja, la desconocen o no saben cómo implementarla”, lamenta.

A finales de 2025

Actualmente, el proyecto ha presentado su Producto Mínimo Viable (PMV). Esto se traduce, tal y como explica el presidente de Alastria, en el despliegue de una infraestructura sólida siguiendo el modelo IaC (Infrastructura como Código), así como un sistema de observabilidad con métricas y servicios de prevención y actuación autónoma para garantizar la estabilidad y cumplimiento de los niveles de servicios, entre otras cosas.

Partiendo de este estado, los impulsores están trabajando en la expansión funcional y de red, que contempla la consolidación de infraestructura híbrida, el sistema de observabilidad completo y el desarrollo de la capa blockchain para el despliegue de casos de uso de prueba con los primeros smart contracts, junto con la realización de pruebas y procesos de validación continua para asegurar la solidez de la red.

Así, Domínguez avanza que a finales de este año esperan tener disponible una versión completa de la infraestructura, interoperable y en línea con la regulación para el despliegue de casos de uso productivos.

"Un paso decisivo"

Según afirma el presidente de Alastria, para España, ISBE es “un paso decisivo hacia la transformación digital”, ya que supone contar con una infraestructura "propia y accesible" adaptada a los marcos regulatorios y los estándares europeos. Esto, precisa, permitirá reforzar el posicionamiento del país en el entorno tecnológico europeo, impulsando su competitividad.

Mientras, a nivel comunitario, destaca que este proyecto será clave para respaldar la estrategia de consolidación de “un mercado digital más fuerte, confiable e interconectado, reforzando la soberanía tecnológica europea y creando sinergias entre países miembros”.

El responsable de Alastria recuerda que el blockchain es una de esas tecnologías que Mario Draghi menciona en su informe como “pilares estratégicos en el avance tecnológico de Europa”. Así, señala la importancia de esta iniciativa a la hora de reforzar la soberanía tecnológica europea en un momento clave de competitividad frente a otras regiones como China o Estados Unidos.

“Esta infraestructura facilitará que aprovechemos las oportunidades de la economía digital”, concluye.