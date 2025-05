'Wallets', IA y biometría ética: bienvenidos al futuro de la identidad digital

La identidad no es solo una capa de seguridad: es un catalizador de negocio. Bajo esta premisa y convicción la empresa española líder global en soluciones de identidad Veridas celebraba el pasado 27 de mayo en Madrid la tercera edición de su ‘Identity & Business Day’.

Un evento que con el lema “Crecer con confianza” buscaba dar respuesta al gran desafío al que se enfrentan hoy las empresas de todo el mundo y sector: ¿Cómo ofrecer una experiencia digital segura, accesible y sin fricción en 2025? Y es que vivimos un momento marcado por la sofisticación del fraude, la aceleración de la inteligencia artificial y nuevas y numerosas normativas europeas como la AI Act o la Ley de Accesibilidad Europea.

Todos estos ingredientes dan como resultado un complejo escenario en el que las empresas no solo necesitan ofrecer sus servicios y productos de forma digital, ágil y segura sino que además deben garantizar que sus usuarios son quienes dicen ser realmente sin deteriorar la experiencia del cliente ni comprometer su privacidad.

Mesa redonda del ‘Identity & Business Day’ de Veridas. Cristina Villarino

Un reto en el que como afirmaba Eduardo Azanza, CEO de Veridas, al abrir el evento, “la identidad es el pilar de la transformación digital y una vía para que empresas y organismos públicos puedan verdaderamente crecer con confianza”.

Tras analizar cómo ha evolucionado la concepción de la identidad y su protección, “que en 1980 se entendía como algo centralizado y por tanto poco seguro o privado, en 2010, como federada, mejorando algo la experiencia del usuario pero igual de deficiente en seguridad y privacidad, desde 2020, se está imponiendo la identidad descentralizada, ese va a ser el estándar”.

'Wallets' y referencias biométricas renovables

Una nueva forma de entender y gestionar la identidad digital que, como explicaba Eduardo Azanza, trae consigo además nuevas tecnologías como el wallet o monedero de identidad, que introducirá además el nuevo reglamento elDAS2 de la Unión Europea. “Un wallet es un contenedor de identidad digital interoperable, un espacio seguro en el que podemos almacenar todas las credenciales y además interoperable”, apuntaba el CEO de Veridas.

El wallet permitirá de este modo almacenar credenciales verificadas (DNI, certificados de discapacidad, de familia numerosa, etc.) y compartirlas de forma selectiva, segura y revocable.

“El usuario es soberano, es quien controla su identidad y accede a una autenticación biométrica rápida y sin fricción”, aseguraba Azanza que ponía así sobre la mesa la segunda gran protagonista cuando hablamos de garantizar la identidad digital: la biometría y lo que realmente marcará la diferencia en el futuro: las Referencias Biométricas Renovables o RBRs.

“Suponen un antes y un después en la biometría. Las RBRs, frente a las referencias biométricas tradicionales, no se pueden reutilizar, no permiten reconstruir el rostro y son revocables en cualquier momento”, aclaraba el CEO de Veridas que añadía a la lista de mejoras de esta tecnología que “estas referencias hacen que cada usuario tenga una representación biométrica para cada servicio; si esa identidad se compromete, se regenera una nueva sin problema. Son referencias relativas, no representan algo único como se hacía antes”.

Un futuro en el que Veridas ya está presente con su tecnología 100% propia que ofrece una visión holística de la identidad digital: “Fuimos solución, después plataforma y ahora somos un auténtico sistema operativo, sobre el que se puede construir y que ayuda a las empresas a acceder a procesos de verificación accesibles y por tanto adaptados a la Ley de Accesibilidad que entrará en vigor el próximo 28 de junio”.

Soluciones que cada día está más cerca del usuario, en este caso también a través de Google Cloud. Javier Pérez Trigo, Head of Digital Natives de la compañía, compartía con los asistentes al evento cómo el partnership global con Veridas no solo incluye “el trabajo conjunto en ventas o la distribución global de sus soluciones a través de nuestro market place sino también una labor de co-innovacion en el desarrollo de la inteligencia artificial”.

Y es que, tras afirmar que Google Cloud “es la nube pensada para España, gracias a la geolocalización de los datos en nuestro país, los controles regionales de soberanía del dato o certificaciones como la del ENS nivel alto”, Pérez Trigo detallaba la apuesta de la compañía por la IA. “Llevamos más de 20 años invirtiendo e innovando en inteligencia artificial; somos la empresa con más investigadores en IA y tenemos el stack tecnológico más completo de IA gracias también a socios como Veridas”.

Mejor experiencia del usuario, más seguridad

Pero, realmente las soluciones de Veridas permiten crecer con confianza, lema del evento? Nadie mejor para responder a esta pregunta que los propios clientes de la compañía. ONCE, Aplazame, ID Finance y Waylet fueron los encargados de contar en primera persona su experiencia y cómo están aplicando estas tecnologías avanzadas de verificación de identidad.

“Nos permiten cumplir con cualquier regulación de fraude pero, además, a reducirlo”, aseguraba en ese sentido Víctor de las Heras, Head of Transformation de ID Finance que apuntó además a la “rapidez de implantación y sin apenas fricción” de las soluciones de Veridas como las razones de su elección.

Imagen de la mesa redonda con clientes del ‘Identity & Business Day’ de Veridas. Cristina Villarino

También la lucha contra el fraude es la palanca que llevó a Aplazame a confirmar en las soluciones de verificación de identidad de Veridas, explicaba Javier Yuste, CTO de la fintech: “Utilizamos sus soluciones de identificación en el on boarding, para confirmar que la persona es quien dice ser y también en la prevención de blanqueo capitales”.

La usabilidad de la soluciones era también puesta en valor por Yuste que compartía cómo “necesitamos encontrar un equilibrio entre experiencia del usuario y regulación y Veridas nos ha ayudado a lograrlo”.

Mejorar procesos y, con ello, reducir costes eran dos de las ventajas que desde Waylet, Carolina Calvo, su COO, destacaba del trabajo con Veridas. “Estamos aplicando sus soluciones en procesos donde el usuario es autónomo para cambiar determinados parámetros y en los que su experiencia no era todo lo satisfactoria que debería. Queríamos mejorar esa experiencia sin poner en riesgo la seguridad y lo hemos conseguido”.

Y es que, afirmaba Carolina Calvo, “el usuario no rechaza la tecnología `per se´. De hecho, si entiende el valor, lo que le aporta, no es reacio a usar sistemas de identificación o tecnologías de biometría. Eso sí, hay que enseñarle el valor que le aportan, mostrárselo”.

La accesibilidad como eje de todas las acciones de la ONCE ha llevado a la organización a confiar también en Veridas. “Hemos puesto en marcha, dentro del grupo, la Fundación ONCE de Baja Visión y estamos utilizando su solución para identificar a los usuarios”, compartía con los asistentes Cristian Sáinz de Marles, responsable de Trabajo Digital y Accesibilidad de la institución.

Precisamente la accesibilidad de estas soluciones es lo que defendía y demandaba el portavoz de la ONCE y más con la llegada de tecnologías como la inteligencia artificial: “La accesibilidad está en nuestro ADN y no sólo por una ley. Lo que pedimos es precisamente que nos pongáis cara porque la diversidad es muy diversa. Hay personas ciegas, sordas o que no pueden mover las manos y la tecnología debería pensar en ellas. No podemos identificarnos digitalmente situando nuestra cara entre los márgenes que, por ejemplo, nos pide una herramienta porque no vemos… Por eso, lo que pedimos es que el wallet de identidad digital, la biometría o la IA sean realmente tecnologías accesibles; solo así serán una oportunidad para todos, sin sesgos”.

Un evento en el que si algo resultó evidente es que para “crecer con confianza” hoy en día la identidad digital es clave, un activo y un valor diferencial para las compañías. Wallets, biometría ética o inteligencia artificial; el futuro de la identidad digital ya está aquí.