Accenture, una de las primeras multinacionales en defender la ley europea de IA: "Acelera la innovación, no la frena"

Los primeros meses de vida de la ley europea de inteligencia artificial (AI Act) no están siendo nada tranquilos. Las quejas de gran parte de la industria tecnológica contra este reglamento comenzaron mucho antes de su aprobación -el año pasado y tras el acuerdo alcanzado en 2023 bajo la batuta de Carme Artigas-. Y lejos de calmarse las aguas, bajan más revueltas que nunca.

Esta misma semana, los mismos impulsores de la ley europea de IA escribían una carta a la Comisión Europea, preocupados por los intentos de la UE de rebajar las obligaciones a las 'big tech', dejando muchos límites establecidos por la norma en meras condiciones no vinculantes. Algo, en su opinión, "peligroso, antidemocrático y que generará inseguridad jurídica".

En el otro lado de la cancha, las 'big tech' y muchas compañías del Viejo Continente. Todas ellas llevan meses clamando contra los límites incluidos en la AI Act, que llegan a considerar incluso "inviable" desde el punto de vista técnico. Como ya informamos en septiembre de 2024, los altos directivos de empresas como SAP, Spotify, Ericsson, Meta, Thyssenkrupp, Pirelli, Klarna, Mirakl o Taxfix enviaron otra misiva a los organismos comunitarios quejándose de la AI Act y llegando a afirmar que "Europa se quedará rezagada por su incoherencia".

Por eso sorprende cuando una compañía multinacional alza su voz para defender esta ley. Es el caso de Mercedes Oblanca, presidenta de Accenture en España y Portugal, quien ha promulgado que "la AI Act es favorable, porque impulsará la certeza en innovación, nos dotará de confianza y eso acelerará la innovación, no la frenará".

Contesta así al principal argumento de muchos de sus colegas de sector, que incluso han frenado la llegada a Europa de algunos de los principales modelos de lenguaje largo (LLM) aludiendo a las restricciones impuestas por el reglamento. Oblanca, en rueda de prensa, afirma que en el caso de su consultora "no han visto ni un sólo proyecto que se haya frenado o parado por la aprobación de la ley, ni en España ni fuera de nuestro país".

Es cierto que siempre que se aprueban normas y códigos de cumplimiento, las consultoras ven una oportunidad de negocio clara al acompañar a grandes corporaciones en su adopción segura y fiel a la ley. Pero, en este caso, la apuesta de Oblanca va más allá del mero interés económico a corto plazo.

"Es cierto que el ritmo de adopción de la inteligencia artificial en estos momentos es bajo en términos generales, aunque las grandes empresas con un núcleo digital fuerte están más avanzadas. No sabemos cuándo se va a producir el despliegue a escala de la IA, pero sí que todas las empresas están explorando esta tecnología de una forma u otra", detalla a preguntas de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

En cualquier caso, Oblanca ha dado orden de prepararse para esa llegada masiva de proyectos de inteligencia artificial.. En febrero de 2023, Accenture anunció una inversión global de 3.000 millones de dólares a estos menesteres. Y, en España, la consultora ya cuenta con 3.000 personas especializadas en datos y analítica.

Accenture, que cumple 60 años de historia, facturó 1.791 millones de euros en España durante su último año fiscal, finalizado el pasado agosto. De este montante, el 55% proviene de la división de consultoría y el 45% de la externalización de servicios al uso. 18.000 profesionales y máa de 500 clientes en nuestro país completan la panorámica de la enseña que traza su presidenta.

Una evolución en que la filial española ha ido ganando peso en el grupo, especialmente a partir de 2012, cuando comenzó su particular vorágine de adquisiciones y crecimiento inorgánico. De hecho, solo bajo el mando de Mercedes Oblanca (año y medio) se han incorporado al grupo tres empresas: Innotec (ciberseguridad), Axis (finanzas) y Voxel (infraestructuras).

"Hemos comprado 25 empresas desde 2012, siempre en la línea de crear valor tangible al cliente y complementar nuestra oferta de soluciones y talento", indica la directiva. "En estos momentos de cambio, incertidumbre e impactos de todo tipo que provocan disrupciones a los líderes empresariales, necesitamos propuestas que hagan a los negocios más resilientes, efiientes y con un puesto de trabajo redefinido".

Pero tras un buen banquete, toda hacer la digestión. Oblanca descarta realizar nuevas adquisiciones en los próximos seis meses, mientras se concentra en finalizar la consolidación de sus últimas incorporaciones. "Integrar culturas muy diferentes siempre es difícil, algunas son más complicadas que otras, pero estamos muy contentos de las sinergias que ya estamos consiguiendo", reconoce la ejecutiva.

Accenture 'vs' Trump

Accenture también ha sido una de las primera empresas en reconocer el impacto económico en sus cuentas de los recortes públicos emprendidos por la Administración Trump y su consejero especial Elon Musk. Además, algunas de las políticas del mandatario estadounidense van claramente en contra de los posicionamientos de la compañía, como su estrategia de diversidad e inclusión.

"Vamos a seguir promoviendo la diversidad y la inclusión, porque sería muy poco inteligente no hacerlo. Nuestra cultura no cambia, pero lo que haremos será no publicar los objetivos que tenemos en esto para cumplir con las órdenes de Estados Unidos", explica Mercedes Oblanca. "De todas maneras, tenemos esas metas en nuestro ADN y debemos seguir publicando los datos absolutos porque también tenemos que cumplir con el plan de igualdad que dicta la regulación española".