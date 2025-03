El mercado de los centros de datos crece en España, pero no lo suficiente para cerrar la brecha con Europa

La demanda de los centros de datos en España pasará de 1.589 exabytes en 2024 a 3.028 en 2028, lo que supone un aumento del 90% en un período de apenas cuatro años, tal y como revela el informe Estudio de la Demanda e Impacto de los Data Centers realizado por la Asociación Española de Data Centers (SpainDC) junto a Accenture. Así, estas cifras suponen un crecimiento anual sostenido de entorno al 20%.

El documento señala que este incremento se impulsará por la digitalización, el consumo de servicios en la nube o la adopción de tecnologías emergentes. En concreto, vendrá respaldado por factores como el auge de las arquitecturas multicloud, la adopción de la inteligencia artificial y de procesamiento de datos, el crecimiento exponencial de dispositivos IoT o la consolidación del 5G, que requiere velocidades ultrarápidas y baja latencia.

Por sectores, el estudio apunta que el de comunicaciones, medios y tecnologías (21%), es el que lidera la demanda de servicios digitales alojados en centros de datos en España, seguido por otros como el de Administraciones Públicas (18%) y la industria financiera (17%). Estos tres copan más del 50% de la demanda total. A ellos se suman, a mayor distancia, otros como la salud (10%), el comercio mayorista y minorista (7%), la energía (7%), la educación (6%) o la manufactura (5%), los cuales, progresivamente, están adoptando cada vez más tecnologías avanzadas para optimizar procesos.

Salvar la brecha con Europa

No obstante, a pesar del buen desempeño del mercado de centros de datos español, esta región ha perdido posiciones respecto al conjunto de Europa. Así, mientras que en 2018 representaba el 4,3% del volumen total de datos en el continente y en 2024 cerró el año con un 4,6%, las previsiones apuntan que este porcentaje no solo no aumentará, sino que caerá de forma progresiva hasta el 4,1% en 2028.

Así, aunque España tiene previsto un crecimiento anual estimado en el 20% para los próximos años, tal y como revela el informe, el director general y responsable de Cloud e Infraestructura y Accenture en España, Manuel López, ha destacado en la presentación del estudio que esto no es suficiente para "salvar la brecha con Europa" y consolidar su presencia en el mercado digital comunitario. En este sentido, el país necesitaría llegar a un crecimiento anual promedio del 22,5% hasta 2028, es decir, más de un 2% adicional, para no perder peso a futuro.

López ha señalado que las claves para el desarrollo futuro del sector pasan por acelerar la inversión para adaptar las redes de distribución eléctrica, consolidar políticas de incentivos fiscales y facilidades para la construcción y por avanzar en el uso de energías renovables y de refrigeración eficiente. También, por favorecer la colaboración no solo entre el sector público y privado, sino también con la red académica y de investigación, y por respaldar el talento especializado.

Una ventana de oportunidad

A pesar de estos desafíos, el vicepresidente de Spain DC, Robert Assink, ha apuntado que España se encuentra en una ventana de oportunidad única como consecuencia de la desaceleración que están experimentando los mercados FLAPD (Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín) debido a las limitaciones económicas y de redes energéticas. Así, ha afirmado que invertir en la industria de los centros de datos no solo es una cuestión de infraestructura, sino "una apuesta por el futuro".

Esta línea es la que ha defendido, asimismo, Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC desde el pasado mes de febrero, quien, en su turno, ha destacado que el sector de los data centers es "de vanguardia, de presente" y que sin estas infraestructuras “no habría nada”, ya que esta industria es la que "hace posible todas las demás" en un mundo marcado por la digitalización."No podemos hablar de digitalización, de IA o de innovación si no hablamos de centros de datos", ha afirmado.

Villacís ha coincidido en mencionar la "posición privilegiada" de España para liderar este segmento gracias a factores como el bajo coste del suelo, la competitividad de los precios de la energía renovable, una robusta red de fibra óptica o una ubicación geográfica estratégica. "Tenemos el tren delante, tenemos una ventana de oportunidad", ha señalado. "No tenemos que dejarlo pasar, si eso ocurre, como país nos vamos a arrepentir".