Nube inteligente y multicloud: el futuro de la inteligencia artificial, a debate

La computación en la nube ha evolucionado significativamente, integrando inteligencia artificial (IA) para ofrecer capacidades avanzadas en escalabilidad, personalización y análisis de datos. Según Gartner, se espera que el gasto mundial en servicios de nube pública crezca un 20,4% en 2024, alcanzando los 675.400 millones de dólares, impulsado por la IA generativa y la modernización de aplicaciones.

En España, la adopción de servicios de cloud ha mostrado un crecimiento notable, gran parte de él en entornos multinube. Según Eurostat, en 2023, el 30% de las empresas españolas utilizaron servicios de computación en la nube, aunque este porcentaje aún está por debajo de la media de la UE del 45%.

Este incremento está motivado por la creciente demanda de aplicaciones de IA, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la necesidad de soluciones ágiles para el trabajo remoto. No obstante, la transición hacia una "nube inteligente" presenta desafíos como la gobernanza de datos, la soberanía digital y la seguridad cibernética.

Para analizar precisamente estos desafíos e intentar descubrir la mejor fórmula con la que extraer el máximo provecho de esta simbiosis entre la nube y la IA, Disruptores organizaba un encuentro en el que si en algo coincidían todos los participantes es en que la relación entre ambas tecnologías es innegable.

“Cloud está creciendo mucho para dar esa capacidad de extensión a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial está ayudando mucho a los hiperescalares a desarrollar y dar mejores servicios en la nube”, afirmaba Virginia Toural, Hybrid Cloud Transformation Leader, de IBM Consulting.

Para qué y en qué fase, preguntas imprescindibles

Pero, ¿están las empresas en la nube de la forma “correcta” para poder aprovechar esa sinergia? Lo cierto y a pesar de la madurez que ya tiene el cloud computing, la respuesta no siempre es afirmativa.

“La primera pregunta que hay que hacerse cuando se decide ir a la nube y tal vez no siempre se ha tenido en cuenta es para qué. Y claro, por eso han surgido problemas e incluso hay gente que quiere ahora ir hacia atrás en ese viaje”, señalaba Virginia Toural que además pedía planificación, como una fase fundamental y previa a todo. “Cuando las empresas deciden migrar absolutamente todo y de golpe al cloud, es difícil que salga bien. Da igual lo complejo de su infraestructura, incluso si lo que tiene es un mainframe; si se planifica correctamente es posible”.

Los mejores momentos de la mesa redonda de DISRUPTORES sobre multicloud, que reunió a directivos de AWS, AXA España, IBM Consulting y SEIDOR.

Esa planificación es evidente en AXA España donde, a finales de este año, el 75 por ciento de las cargas ya estará en la nube, según afirmó la directora de Tecnología de la compañía, Carolina de Oro. Todo apunta a que el para qué también se lo han planteado en AXA: “La nube, sí, hay cosas que no podemos llevar a una nube pública y por eso yo defiendo el modelo híbrido pero sí, definitivamente, apostar por cloud habilita tu estrategia de negocio digital y esa digitalización te da la escalabilidad que necesitas”.

En ese sentido, Carlos Carús, director de Tecnología para Gran Empresa en AWS EMEA reflexionaba sobre precisamente hay que entender la tecnología, en este caso el cloud computing, “como un catalizador de negocio”.

Y tras reconocer que si creara una empresa ahora mismo todo lo haría en la nube, argumentaba que esa decisión permite “democratizar” el acceso a la innovación, algo que le hace pensar que, “no sabemos si en 3 o en 5 años, pero llegará un día en que todo se migre a la nube pública y más con la irrupción de la inteligencia artificial”.

Lo que sí es evidente es que hoy el mundo, al menos hablando de cloud computing, es híbrido.

Virginia Toural (IBM Consulting)

Así lo razonaba Carlos Puga, director de Tecnología en SEIDOR: “Se están migrando cargas de todo tipo salvo las que no se puede por costoso y/o complejo, como compañías con grandes sistemas host, programados en Cobol que ya ni siquiera tienen a los profesionales que conocen ese lenguaje y el talento que está incorporándose al mercado laboral o bien no lo conoce tampoco o directamente no les parece ni atractivo”.

“Es que a veces no se trata únicamente de migrar, tal vez hay cosas que deberíamos haber modernizado”, señalaba en ese punto desde IBM Consulting Virginia Toural. “Lo importante es saber qué se tiene, cómo va a interactuar lo que lleves a la nube con lo que tengas en on premise, como se integran esos dos mundos, etc. De otro modo, por ejemplo, se te pueden disparar los costes”.

Generar inteligencia

Pero ¿cómo está redefiniendo la "nube inteligente" el panorama empresarial y tecnológico actual? ¿Qué beneficios ofrece la inteligencia artificial en la nube precisamente en términos de eficiencia, seguridad o capacidad de procesamiento?

“La capacidad de analizar ingentes volúmenes de datos para con ello generar inteligencia que tenga un impacto en el negocio y de este modo una ventaja competitiva me parece muy disruptivo”, afirmaba Carlos Puga, de SEIDOR. Y se aventuraba a decir que la IA “la vamos a utilizar todos sí o sí porque ya está embebida en muchos otros servicios y plataformas que utilizamos, como el correo electrónico. En breve la inteligencia artificial será una comodity”.

Carolina de Oro (AXA España)

Esa ventaja de poder gestionar y analizar grandes cantidades de datos para, por ejemplo, tomar decisiones informadas, era recalcada también por Carolina de Oro de AXA España, eso sí con un ingrediente imprescindible: datos de calidad.

“Tanto para la inteligencia artificial como para la IA generativa necesitas tener datos de calidad, disponibles y entendibles para negocio porque no es TI quienes van a explotar esa información”, aseguraba Carolina al tiempo que revelaba que en la compañía ya están probando diferentes LLMs o modelos de lenguaje de gran tamaño pero “para realmente dar el salto cualitativo es necesario revisar y cambiar muchos procesos”.

Carlos Carus (AWS)

Justo esa capacidad de “probar” distintos modelos LLM y de IA generativa es, para AWS, una de las principales bondades de apostar por la nube. “Te permite probar y ver cuál realmente responde mejor a lo que necesitas, porque no hay un único modelo que sirva para todo”, aseguraba Carlos Carús, de AWS.

Y coincidía con AXA en que “sin una gobernanza del dato no puede extraer el valor a la inteligencia artificial; es un paso esencial y previo. A partir de ahí, el siguiente paso es encontrar el caso de uso que realmente aporte valor”.

La nube, ¿más sostenible?

Vistos los beneficios de la nube inteligente, llegaba el momento en el encuentro de analizar también los desafíos y, en concreto, uno de los más urgentes y trascendentales: el impacto de la computación en la nube en la sostenibilidad empresarial y medioambiental.

Un aspecto en el que inciden especialmente desde AWS. Así, Carlos Carús aseguraba que “un estudio reciente de Accenture muestra que la infraestructura de AWS es hasta 4,1 veces más eficiente que las instalaciones locales y, cuando se optimizan las cargas de trabajo en AWS, la huella de carbono asociada se puede reducir hasta en un 99%”.

Carlos Puga (SEIDOR)

La apuesta de AWS por la energía renovable era expuesta también por Carús que señalaba cómo, solo en España, está desarrollando 79 proyectos de energía renovable “y tenemos el objetivo de reponer más agua de la que consumimos a nivel mundial para 2030”.

Datos que Carolina del Oro cree que deberían ser más transparentes para el usuario de hiperescalares como AWS ya que “de ese modo podríamos tomar mejores decisiones en tiempo real que nos acerquen a las metas de sostenibilidad que tenemos”. La formación es otro factor indispensable en ese objetivo “y no solo desde y para TI sino para toda la empresa ya que todos consumimos energía”.

Educar, educar y educar era también la propuesta de Virginia Toural desde IBM Consulting incluso en el propio diseño de las aplicaciones “porque hay lenguajes y modelos de desarrollo más eficientes y por tanto sostenibles que otros”.

Algo menos optimista se mostraba desde SEIDOR Carlos Puga: “El consumo energético de las empresas no está descendiendo porque sí, hacemos las cosas de forma más eficiente, pero hacemos más cosas así que al final estamos igual”. Con la extensión de la inteligencia artificial y la IA generativa esta tendencia apunta hacia arriba por lo que, al igual que sus compañeros de debate, Puga pedía formación y concienciación: “Muchas veces no hace falta utilizar IA para resolver un problema o encontrar una respuesta; lo puedes hacer con las simples queries o consultas a la base de datos que hemos hecho siempre y que tienen un coste energético menor. De nuevo, la clave está en pensar qué tiene sentido y qué no”.