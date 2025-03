Suzana Curic (AWS Iberia): "No hay ni debe haber un único modelo de IA generativa"

Hace poco más de un año, Suzana Curic asumía la dirección de AWS para Iberia, un reto especialmente interesante en este momento marcado por tendencias tecnológicas clave como la inteligencia artificial y la nube. Protagonista indiscutible del ecosistema digital, AWS no sólo es la división que más beneficios le reporta a Amazon sino que además ha puesto los ojos en nuestro país con especial "cariño", un afecto que, por lo pronto, se traduce en una inversión de 15.700 millones de euros.

"Para la compañía España es un mercado clave. Desde 2022 estamos presentes aquí, donde abrimos nuestra región de datos en Aragón y esta ampliación supone un espaldarazo más a ese compromiso. Esta inversión es la más grande jamás hecha por AWS en el sur de Europa y supone multiplicar por seis la apuesta que hicimos inicialmente", asegura Suzana Curic, a la que DISRUPTORES tiene la oportunidad de entrevista en el foro Women Leaders Retreat.

Más de 17.500 empleos y una contribución de 21.600 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de España hasta 2033 son las cifras que acompañan a su proyecto en nuestro país que, argumenta, "es estratégico para nosotros por su localización, por el tejido industrial, por el talento y por la energía renovable, ya que es uno de los países donde más se produce".

En medio de no pocas críticas hacia el consumo energético de los centros de datos y de cómo con la inteligencia artificial este se va a incrementar, Curic recalca cómo la sostenibilidad es una de las mayores "obsesiones de AWS y que se materializa tanto en el compromiso que, como grupo, tenemos de ser en 2040 cero en emisiones de carbono y en que toda nuestra infraestructura funcionase con energía renovable en este año y ya lo logramos en 2023 como en la propia región de Aragón que, desde que abrió, funciona 100 por 100 con energía renovable".

Sin embargo, la directora de AWS para España y Portugal sabe que aún hay mucho por hacer y así explica otras iniciativas de la compañía en pro de un negocio más eficiente energéticamente y respetuoso con el medio ambiente como WATER+, un programa con el que buscan reponer más agua de la que consumen a nivel mundial para 2030 y en el que "ya hemos recorrido el 41 por ciento del camino en ese objetivo de consumo positivo de agua". Concretamente en Aragón y mediante tecnologías de la nube de AWS, están desarrollando proyectos locales para detectar y reducir la pérdida de agua a través de fugas en tuberías antiguas y, de este modo, aumentar el flujo de agua reutilizada para las granjas locales.

"De hecho es que no solo nosotros apostamos y trabajamos por y para la sostenibilidad sino que nuestra tecnología ayuda a las empresas también a ser más sostenibles", afirma Suzana Curic que señala cómo un informe de

Accenture muestra que la infraestructura de AWS es hasta 4,1 veces más eficiente que las instalaciones locales y, cuando se optimizan las cargas de trabajo en AWS, la huella de carbono asociada se puede reducir hasta en un 99%. "Este tipo de impacto es posible gracias a que AWS optimiza el diseño de nuestro centro de datos, invierte en chips diseñados específicamente e innova con nuevas tecnologías de refrigeración", asegura.

Democratizar la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) no solo es una de las mayores disrupciones tecnológicas de los últimos años con la IA generativa como la chica más popular de la clase sino que, como no podía ser de otro modo, es también una de las piedras angulares de la estrategia actual y futura de AWS.

"Muchos, cuando salió OpenAI o Gemini se preguntaban: ¿Dónde está Amazon? ¿No va a hacer nada en este terreno? Pues bien, tal vez nos retrasamos algo pero es que teníamos la más absoluta convicción de que no hay ni debe haber un único modelo de IA generativa sino elegir el mejor según lo que necesites. Y eso es lo que ofrece Amazon Bedrock, una única API con la que puedes acceder a más de 10 modelos fundacionales y evaluar cuál es el mejor para su caso de uso, todo ello en un entorno seguro. Porque nosotros no usamos los datos del usuario para mejorar el modelo. Ese es nuestro mensaje: tus datos no pueden salir a Internet", detalla Suzana Curic.

Una propuesta con un objetivo claro: democratizar el acceso de las empresas a sus propios modelos fundacionales y LLM. "Queremos que todas las empresas sean de IA", afirma, algo que no parece muy descabellado de lograr si tenemos en cuenta un estudio independiente de la consultora Strand Partners encargado por AWS que destacaba ya en febrero de 2024 que la creciente adopción de la IA y otras tecnologías digitales "podría impulsar significativamente la economía española, desbloqueando 282.000 millones de euros para 2030".

En septiembre del pasado año, la fase 2 de dicho estudio indicaba un aumento menor, pero importante (8%), en la adopción de IA en comparación con 2023, con el 44% de las empresas españolas utiliza actualmente herramientas de IA.

"No sólo nosotros apostamos y trabajamos por y para la sostenibilidad, sino que nuestra tecnología ayuda a las empresas también a ser más sostenibles”. Suzana Curic, directora general de AWS para Iberia.

"2023 fue un año de probar, de pensar qué hacer; 2024 fue el momento de comenzar a llevar a producción todos esos proyectos pero a baja escala. 2025 va a suponer un salto cualitativo, con nuevos casos de uso de la IA generativa, a escala y reutilizables. Actualmente, ya vemos áreas donde se está aplicando como todo lo relacionado con la experiencia del cliente o para incrementar la productividad de los empleados y, poco a poco, comienza a coger mucha fuerza para mejorar los procesos internos de negocio de las compañía, que para mí, de hecho, es el caso de uso más relevante", detalla Suzana Curic.

Sin embargo, como afirma, sin datos no hay IA, una premisa que "está haciendo que la gente vuelva a los básicos: qué datos tengo, dónde están y de qué calidad son" y sin formación tampoco el desarrollo de la inteligencia artificial que se desea. De hecho, el mismo informe señala en ese sentido que, como obstáculo a la hora de adoptar e implementar la IA, el 34% de las empresas ha tenido problemas para contratar empleados con conocimientos en IA, mientras que el 27% ha informado de problemas a la hora de formar a sus empleados en el uso eficaz de la IA.

"Esto hace que el 78% de las empresas españolas estén dispuestas a pagar salarios más altos a los candidatos con formación en IA. De hecho, estas empresas que se enfrentan a esas barreras de reclutamiento destacaron que tardan unos 5,8 meses de media, desde que publican una oferta de empleo hasta que encuentran un empleado con las habilidades digitales adecuadas", apunta la directiva de AWS.

Esa escasez de competencias digitales ha provocado un aumento de los costes (70%), ha obstaculizado la adopción de tecnología (33%) y ha reducido la productividad de los empleados (30%), según la consultora Strand Partners.

Formar a medio millón de jóvenes españoles

Para tratar de paliar la brecha digital y la falta de talento en áreas como la IA, desde la compañía existe un gran compromiso con la formación "que se materializa en numerosos programas como AI Ready o el reciente acuerdo que hemos alcanzado con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para formar a medio millón de jóvenes entre 11 y 25 años en habilidades tecnológicas y digitales antes de 2027".

Otro aspecto irrenunciable cuando de inteligencia artificial se habla, sea generativa o no, es la ética y aquí Suzana Curic se muestra implacable: "Si no hacemos un desarrollo de la IA responsable, no hay confianza en dicha tecnología; si no hay confianza no hay adopción y si no hay adopción, no hay innovación". Por esa razón, en AWS hay profesionales dedicados exclusivamente a "vigilar" el desarrollo ético y la transparencia de cualquier proyecto relacionado con esta tecnología y "si detectamos que un cliente no está haciendo un uso de la IA responsable tenemos la libertad de decirle que no puede seguir trabajando con nosotros", asegura.

En pro de ese desarrollo responsable cuando se habla de IA también es necesario hablar de regulación y legislación, eso sí, "fruto de un mayor diálogo entre sector público y privado para que no sea un freno a la innovación".

Del año que lleva al frente del rumbo de la compañía en nuestro país, Suzana Curic destaca el último AWS Summit "que logró congregar a más de 10.000 personas" y que cada vez más empresas confían en nosotros porque "no les hablamos solo de tecnología sino de los casos de uso que pueden ayudarles".

Cómo no podía ser de otro modo, la conversación se acaba con una mirada al mañana, un futuro cercano al que le pide que las mujeres estén más presentes en este sector: "No puede ser que, según el Foro Económico Mundial, solo representen el 26% de los trabajos de IA a nivel mundial o el 15 por ciento de los relacionados con la computación en la nube".

Y un último deseo: "Que realmente todo tipo de empresas, de cualquier tamaño y sector puedan aprovechar el valor de la tecnología". Esperemos que se cumplan los dos.