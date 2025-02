Hicham Kabbaj (Dassault Systèmes): "Somos una empresa de base científica con un fuerte foco en la innovación digital"

Desde hace más de cuatro décadas, Dassault Systèmes ha marcado la pauta en la creación de plataformas y soluciones digitales que permiten diseñar, simular y optimizar productos y procesos antes de ser llevados al mundo físico.

La apuesta de esta compañíla francesa por los gemelos virtuales, unida a la potencia de la inteligencia artificial, la ha posicionado como socio estratégico para sectores como la automoción, la energía, la salud o la aeronáutica.

En esta entrevista, Hicham Kabbaj, director de Dassault Systèmes en España y Portugal, analiza el valor que aportan estos universos virtuales al tejido industrial de la región, y de qué forma empresas como Red Eléctrica o Aciturri están implementando sus soluciones para acelerar su transformación digital. Además, desgranar las claves de una tecnología que impulsa la sostenibilidad y la competitividad de las empresas.



DISRUPTORES: Dassault Systèmes es conocida por sus innovaciones en ingeniería y diseño. ¿Qué distingue la operación de la compañía en España y Portugal de otros países o regiones? ¿Se ha producido alguna evolución destacada en los últimos años?

HICHAM KABBAJ: Somos una empresa de base científica con un fuerte foco en la innovación digital. Desde hace más de 40 años, nos especializamos en la creación de universos virtuales que permiten a las empresas diseñar, modelar y simular productos, procesos y sistemas antes de su implementación en el mundo real. Nuestra plataforma 3DEXPERIENCE es la piedra angular de esta visión, permitiendo que clientes de sectores tan diversos como la automoción, el aeroespacial, la energía o la salud transformen la manera en que operan y toman decisiones.

En España y Portugal, nos caracterizamos por nuestro compromiso con la industria local y una sólida apuesta por la innovación. Contamos con dos grandes centros de I+D en Madrid y Valencia, donde desarrollamos soluciones que impacten positivamente en el ecosistema industrial. Además, nuestro Business Development Hub en Barcelona es clave para las actuaciones de Dassault Systèmes en el sur de Europa. Estos tres pilares nos han permitido no solo consolidar nuestra actividad en la región, sino atraer talento y fortalecer nuestra colaboración con clientes y partners estratégicos​.

Además, en los últimos años, nuestro negocio en España se está acelerando de manera notable. Seguimos creciendo en sectores tradicionales como la automoción, defensa y aeroespacial o la fabricación avanzada, y también estamos diversificando nuestro negocio con la entrada en mercados como el energético o el de los bienes de consumo. Empresas como Red Eléctrica, Aciturri, CAF o Bodegas Torres son sólo algunas de las organizaciones nacionales que han confiado en nuestras soluciones para optimizar sus operaciones y avanzar en digitalización. También hemos expandido nuestra presencia en sectores como la moda, donde trabajamos con grandes marcas nacionales​.

Nuestra plantilla en España también está creciendo a dos dígitos, lo que muestra nuestra apuesta por el talento local. Todo ello nos permite posicionarnos como un socio estratégico para las empresas españolas que buscan acelerar su transformación en base a la digitalización.

D.: Su compañía es experta en la creación de universos virtuales y gemelos digitales. Antes de proseguir con la entrevista me gustaría que me describiera ambos términos o tecnologías para diferenciarlos del metaverso, que hace apenas dos años copaba titulares y el interés de las empresas (hasta que llegó la IA generativa, por otra parte).

H.K.: El metaverso es un concepto que ganó mucha atención hace unos años, con un enfoque muy orientado al ocio y la interacción social. Nuestra visión de los universos virtuales es totalmente distinta: no buscamos una evasión del mundo real, sino su mejora. Nuestros universos virtuales son entornos digitales diseñados para ayudar a las empresas a innovar, simular y optimizar procesos, ya que permiten probar las soluciones antes de implementarlas en la realidad​.

Dentro de estos universos, el concepto de gemelo virtual es clave: se trata de la simulación de un activo físico o un proceso que representa una evolución del modelo 3D, enriquecido con datos y que replica la realidad con precisión científica. Varios gemelos virtuales interconectados forman la representación de ecosistemas complejos y completos, por ejemplo, el gemelo virtual de una ciudad. Los gemelos virtuales se actualizan constantemente con datos en tiempo real, lo que permite a los profesionales que los utilizan a analizar su comportamiento y a anticiparse a problemas, buscar mejoras en eficiencia y costes, etc.

D.: Su plataforma 3DEXPERIENCE permite crear universos virtuales que generan nuevas posibilidades para las empresas. En el caso de España trabajan con sectores como el industrial, la automoción, el aeroespacial o la energía. ¿Podría compartir algún caso en nuestro país que ayude a explicar cómo sus soluciones pueden transformar estos sectores?

H.K.: Un caso muy ilustrativo es el de Aciturri, una empresa clave en el sector aeronáutico español, que ha utilizado nuestra plataforma 3DEXPERIENCE para digitalizar sus procesos de fabricación y para transformar su forma de trabajar.

El objetivo de este proyecto, en continua evolución, es mejorar la gestión de procesos, desde el desarrollo de productos hasta su fabricación, consolidando la tecnología y garantizando la integridad de los datos en toda la organización. Con la digitalización en 3D y la simulación avanzada, han conseguido optimizar su producción y adaptarse mejor a los requerimientos de sus clientes más estratégicos​​.

Otro caso reciente de la aplicación de nuestra plataforma es Red Eléctrica, donde la misma es la base de una solución industrial que permitirá conectar a más de 1.500 colaboradores con un gemelo virtual que facilita la visualización del ecosistema de activos eléctricos a diferentes escalas.

Esta capacidad multiescala, que abarca desde las líneas de transmisión que cruzan todo el territorio, hasta los detalles de los equipos instalados en subestaciones, hará que Red Eléctrica pueda mejorar la colaboración y establecer estándares operativos con sus socios internos y externos.

Además, proporcionará acceso en tiempo real y bajo demanda a los datos relevantes de cada activo, actualizados y contextualizados geográficamente. Son solo dos ejemplos de cómo nuestras soluciones están cambiando las reglas del juego en sectores muy distintos y, a la vez, estratégicos.

D.: Por otro lado, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para las compañías, ya sea por convicción o por obligación. ¿Cómo ayudan sus tecnologías, especialmente los gemelos virtuales, a avanzar en este sentido? ¿Cuáles son las principales demandas de las firmas españolas?

H.K.: La sostenibilidad ya no es solo una meta, sino una necesidad urgente y las empresas en España están cada vez más comprometidas con integrar modelos más circulares y eficientes. Lo que buscan es reducir su impacto ambiental sin perder competitividad, y ahí es donde nuestras tecnologías de virtualización juegan un papel fundamental.

Los gemelos virtuales, creados con la plataforma 3DEXPERIENCE, hacen posible la simulación, prueba y optimización de productos, procesos y operaciones antes de ejecutarlos en el mundo real. Esto ayuda a minimizar el uso de materiales y recursos, conseguir que en los procesos productivos se generen menos residuos o diseñar productos más sostenibles desde el inicio, reciclables y reutilizables.

Las compañías españolas también están empezando a aplicar los gemelos virtuales a la optimización de sus cadenas de suministro y para mejorar la eficiencia energética de sus instalaciones. En la práctica totalidad de los sectores que hemos comentado antes estamos observando cómo crece el interés hacia las herramientas digitales que permitan integrar la sostenibilidad en sus estrategias, sin comprometer la rentabilidad.

D.: Durante el evento celebrado en octubre en nuestro país, abordaron la integración de inteligencia artificial en el diseño y la simulación 3D. ¿Qué papel juega la IA y la IA generativa en sus soluciones? ¿Qué nuevas oportunidades ofrece la integración de lA en sus herramientas para las empresas?

H.K.: La inteligencia artificial no es una novedad para nosotros, llevamos décadas integrándola en nuestras soluciones y procesos. En nuestra Expert Session 2024 analizamos en profundidad cómo la IA y la simulación 3D están revolucionando la industria, desde la optimización del diseño hasta la mejora de la planificación y la toma de decisiones estratégicas.

Uno de los aspectos clave es la IA generativa, que nos permite agilizar el diseño de productos al generar modelos optimizados. En simulación, por ejemplo, la IA acelera los ciclos de prueba, permitiendo realizar en minutos análisis que antes requerían horas. También la aplicamos en el mantenimiento predictivo, anticipándonos a fallos y optimizando el rendimiento de los activos; y en la planificación de la cadena de suministro, donde la IA nos permite prever fluctuaciones de precios, mejorar la selección de proveedores o hacer un uso más eficiente de los materiales, entre muchas otras opciones.

D.: Antes de terminar me gustaría que me hablara de dos programas que han puesto en marcha en España. En primer lugar, a través de 3DEXPERIENCE Edu colaboran con varias universidades españolas para formar a jóvenes en diseño industrial. ¿Qué resultados han observado hasta ahora? ¿Cómo conecta con la estrategia global de Dassault Systèmes?

H.K.: En Dassault Systèmes, creemos que la formación práctica es clave para cerrar la brecha entre la educación y la industria. Nuestra estrategia consiste en formar a una nueva generación de profesionales preparados para los desafíos de la digitalización y la transformación industrial​.

A través de nuestro departamento 3DEXPERIENCE Edu, en la actualidad colaboramos con unas 10 universidades españolas, proporcionando a los estudiantes acceso a herramientas utilizadas en el mundo real para que aprendan a diseñar y simular productos. Un ejemplo de ello es la competición internacional Fórmula Student en la que participan varios de los equipos universitarios con los que colaboramos.

Les proporcionamos nuestra plataforma para que puedan idear y simular sus bólidos, usando las mismas capacidades de diseño que usan en su día a día grandes fabricantes como BMW o Renault. Esto mejora sus habilidades técnicas, la innovación y colaboración en los entornos virtuales.

D.: En cuanto al programa 3DEXPERIENCE Lab, es una vía para fomentar la innovación a través de startups. ¿Cómo trabajan con este tipo de empresas en España y qué tipo de proyectos quieren atraer?

H.K.: Nuestra 3DEXPERIENCE Lab es una aceleradora de startups con ideas disruptivas para transformar la industria y la sociedad. Proporcionamos acceso a nuestra tecnología, mentoría y un ecosistema global de expertos para ayudarles a convertir sus ideas en soluciones escalables.

En España, varias startups ya han participado en el programa, pero creemos que el mismo sigue teniendo un enorme potencial de crecimiento. Por ello, invitamos a los emprendedores españoles a explorar cómo nuestras herramientas pueden potenciar su desarrollo y llevar sus propuestas al siguiente nivel.

D.: Hemos hablado mucho de digitalización y simulación, pero ¿cómo ve el futuro de una industria completamente conectada en España? ¿Qué papel juegan tecnologías como la suya en esta transformación?

H.K.: El futuro de la industria en España estará definido por la conectividad total, donde sistemas, procesos y equipos estarán integrados mediante IoT y redes avanzadas, con visibilidad en tiempo real. En Dassault Systèmes, apostamos por una fabricación inteligente, donde la automatización, la IA y los gemelos virtuales optimizan la producción antes de su implementación física. La fabricación inteligente también ofrece una mayor personalización y flexibilidad (con líneas adaptables y tecnologías como la impresión 3D), es más sostenible y más colaborativa, ya que los nuevos ecosistemas tecnológicos permiten a empresas, socios y proveedores innovar juntos. Nuestra plataforma 3DEXPERIENCE y los gemelos virtuales creados con la misma son claves para acelerar el avance hacia este nuevo paradigma.

D.: Mirando hacia los próximos cinco años, ¿cuáles son las prioridades estratégicas de Dassault Systèmes en España?

H.K.: Nuestra visión a cinco años se centra en tres grandes áreas. Primero, queremos seguir liderando la digitalización industrial en España, ayudando a más empresas a adoptar tecnologías como los gemelos virtuales y la inteligencia artificial. Segundo, vamos a seguir expandiendo nuestra presencia en sectores estratégicos como la energía, el transporte y la salud, donde vemos un enorme potencial de transformación. Y, por último, seguiremos impulsando la sostenibilidad, ayudando a las empresas a reducir su huella de carbono con la optimización de sus procesos​ y productos.