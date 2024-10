Así es Gitex, la gran feria tecnológica de Dubái que ya duplica en asistentes al MWC de Barcelona

Esta semana Dubái ha vuelto a concentrar todas las miradas como capital mundial de la tecnología con la celebración de Gitex Global 2024. Un evento que ya acumula 44 ediciones y que la convierte en una de las referencias globales en este ámbito. Su impacto y su magnitud física -con más de 187.000 asistentes en 2023 y la promesa de superar los 200.000 este curso- se empiezan a aproximar al veterano CES y ha dejado atrás al Mobile World Congress. Todos ellos, cita obligada para cualquier empresa, organismo o sector con foco tecnológico, pero los de Las Vegas y Barcelona con una marcada presencia de expositores y visitantes occidentales.



El carácter de Gitex, como pudo comprobar DISRUPTORES - EL ESPAÑOL transitando por sus pasillos, y como deja entrever su ‘apellido’, es más global. Su localización en la capital financiera de los Emiratos Árabes Unidos atrae a dubaitíes, saudíes y personas del resto de países árabes. También a japonenses, indios, chinos y coreanos y, por supuesto, a europeos y estadounidenses que se mezclan en los abarrotados pasillos del World Trade Center, el centro de convenciones de la ciudad.



No es de extrañar, pues, que Dubái se consolide en los próximos años como el nodo de conexión entre Europa, Oriente Medio y Asia y, por qué no, Estados Unidos. La ciudad ha trabajado intensamente para posicionarse como un centro tecnológico y empresarial de primer nivel. Las iniciativas en blockchain, inteligencia artificial y soluciones digitales han sido fundamentales para atraer inversión de fuera. Además, las zonas francas ofrecen incentivos fiscales y facilitan la entrada de negocios extranjeros, facilitando el establecimiento de startups tecnológicas y empresas internacionales.



Algo que queda reflejado en las cifras socioeconómicas de los EAU donde, con una población que se acerca a los 10 millones de habitantes, el 85,4% son extranjeros, con una edad media de 34 años y un PIB per cápita de casi 79.000 euros, según datos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

En 2023, el PIB de Emiratos alcanzó los 1,68 billones de dirhams (unos 458.000 millones de euros), registrando un incremento del 3,6% respecto al año anterior. Un crecimiento que estos dos organismos internacionales atribuyen a la diversificación de su economía, en la que los servicios, donde se incluyen turismo, finanzas y tecnología, representan el 49,8% del PIB, la industria contribuye con un 49,3% y la agricultura solo participa del 0,9%.

En este contexto, eventos como Gitex Global, celebrado entre el 14 y el 18 de octubre, tratan de posicionar a Dubái, y a los EAU, como un hub digital estratégico de esta región. Aquí todo tipo de compañías muestran sus últimas innovaciones en inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica y blockchain, reuniendo este año a más de 6,500 expositores, 1.800 oradores, 1,200 inversores y representantes de gobiernos de más de 180 países.

Al margen del despliegue tecnológico, este año el evento ha seguido la línea de otros encuentros de este calado, añadiendo a su programa conferencias con un enfoque más humanista. Su pretención es demostrar cómo los avances técnicos pueden impactar en la sociedad resolviendo problemas globales, como la sostenibilidad o las desigualdades. Sobre todo si son llevadas de la mano de la inteligencia artificial, que ha estado presente a lo largo de los cinco días de duración de la feria.

Aunque el día dedicado a la tecnología del momento era el martes, su presencia como “protagonista de la fiesta” no se hizo esperar. No tanto en cuanto a sus aplicaciones, sino en su regulación y consideraciones éticas. De ello habló Faisal al Bannai, asesor de presidente de los EAU y Secretario General del Consejo de Investigación en Tecnología Avanzada (ATRC), quien abogó por la colaboración entre reguladores y empresas para “encontrar un enfoque equilibrado que proteja a las sociedades y fomente la innovación”. Algo en lo que los EAU pretenden ser una pieza clave a escala global.

Por su parte, el Ministro de Economía de los Emiratos, Abdullah Bin Touq Al Marri, destacó la importancia de la IA como eje fundamental de la economía de un país en el que este mercado alcanzó un valor de 3.470 millones de dólares el año pasado. Un país que parece no depender del petróleo y en el que, según datos del gobierno, el 74% del PIB proviene de otras actividades. “Ahora nuestro objetivo es convertirnos en un centro global de inteligencia y desarrollo (I+D)”, afirmó Al Marri.

Las iniciativas para conseguirlo, al menos sobre el papel, son incontables. A las que están puertas en marcha, se añade una más anunciada estos días: Gitex Editions. Una plataforma para empresas tecnológicas y punto de encuentro para unicornios (startups valoradas en un millón de dólares), aspirantes a serlo y empresas emergentes de alto crecimiento, que durante este evento ya ha conectado a 59 unicornios.

Entre ellos, la alemana DeepL, cuyo fundador y CEO, Jaroslaw Kutylowski, estuvo entre los ponentes para explicar no solo cómo su negocio emplea modelos de lenguaje a gran escala (LLMs, por sus siglas en inglés), también para contar cómo siguen innovando para seguir creciendo, algo que para lo que, según sus palabras, también se “necesita inversión”.

Este año, Gitex Global ha contado con la mayor participación europea hasta la fecha con 38 países, 1.000 pymes y 450 startups. Para conmemorar este hito, el Consejo Europeo de Innovación ha contado con una zona de exposición en la que han debutado Austria, Portugal, Letonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Suiza.



España ha estado representada por tres startups: Multiverse Computing, AEInnoa y Quside, casi las únicas con presencia en este evento internacional, en el que se echaba en falta un expositor como el que tenían otros países para contar los logros patrios en el terreno digital, como es el caso de Bélgica, Francia o Alemania, donde acogen a las empresas bajo su paraguas.

Al margen de cuestiones logísticas, la pregunta es obvia: ¿por qué y para qué han acudido estas firmas a Dubái? En el caso de Multiverse Computing, su Chief Growth Officer, Iraia Ibazaga, explicó a DISRUPTORES que están aquí “para conocer el terreno y explorar cómo se mueve el ecosistema tecnológico en esta región, además de aprovechar para establecer contactos relevantes", pero no con intención de abrirse al mercado asiático. “Nuestra presencia aquí se alinea con nuestra actual ronda de inversión, en la que buscamos posibles alianzas y apoyo financiero”.

El caso de AEInnova es diferente. Esta empresa, spinoff de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), ya ha expandido su negocio en la región, donde tienen gran parte de sus clientes, debido a que muchos de ellos son empresas petrolíferas (fabrican sensores que utilizan el calor para generar energía).



Raúl Aragonés, cofundador de la compañía, contó a este medio la relevancia estratégica de su participación en la feria. “Llevamos cuatro años participando en eventos en la región, especialmente en la Feria del Petróleo en Abu Dabi, donde operamos una estación. Este tipo de eventos nos abre puertas en mercados clave como Omán, Bahréin, Catar y Arabia Saudí”.

Ambas mencionaron al Instituto de Comercio Exterior (ICEX) como el gran actor que echaron en falta antes esa acusada falta de empresas españolas. Ni siquiera estaban aquellas que tienen sede en la ciudad como Banco Sabadell, Cosentino o Urbaser.

Este año, GItex también ha puesto un fuerte énfasis en el papel de la ciberseguridad. De vuelta a la IA, en sus conferencias se abordó cómo esta tecnología están siendo implantada en los sistemas de seguridad de todo tipo de organizaciones. También se habló de la urgencia de proteger infraestructuras críticas, y de lo necesario que es, en este mundo cada vez más digital, garantizar que las soluciones sean accesible y eficaces en todos los sectores.

En este sentido, Michael Spranger, de Sony AI, y Chris Duffey, de Adobe, se subieron a uno de escenarios para debatir cómo la inteligencia artificial está transformando todo tipo de industria, también las creativas. Ambos llamaron la atención sobre algo que se palpaba en la mayoría de las ponencias; no hay que utilizar la tecnología porque sí, sino de “manera inteligente y humana”, adaptándose a las necesidades de cada sector.

En los pasillos del Dubai World Trade Centre, la conversación sobre blockchain y fintech también ha sido intensa con dos de las novedades de este año: Fintech Surge y Future Blockchain Summit, espacios donde los innovadores financieros discutieron cómo estas tecnologías pueden redefinir los sistemas económicos globales y sus consideraciones éticas.

Uno de los oradores más esperados fue Fabrizio del Maffeo, cofundador de Axelera AI, quien compartió su visión sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando el edge computing, la tecnología que lleva los datos hasta el lugar donde se generan y que promete transformar las estrategias digitales de las compañías e instituciones.

Abarcar todo lo que dan de sí cinco días en el epicentro tecnológico de Oriente es una tarea casi sobrehumana. Allí estaban todas las figuras de la economía digital: Google, Microsoft, Salesforce, Deloitte, IBM, Oracle, Schneider, Huawei, Dell Technologies, AMD, Intel, Nvidia… mezclándose con empresas de todos los tamaños y con ejecutivos (y algunas ejecutivas) de alrededor de 180 nacionalidades.

Como todo evento de este tipo que se precie, no han faltado robots, gafas de realidad virtual y simuladores de conducción. Caminar por sus pasillos abarrotados a veces parecía una misión imposible, digna del más tenaz y paciente de los asistentes. Pero nadie quería pararse, todos querían avanzar, impulsados por alcanzar las promesas de un futuro cada vez más digital. Que se cumplan en Dubái, todavía está por ver.





Dubái, el país que aspira a eliminar la burocracia

Dubái aspira a convertirse en una ciudad inteligente de referencia a escala global. En Gitex Global 2024, el organismo encargado de esta noble misión (Digital Dubai) presentó sus propuestas más innovadoras en este marco, con la inteligencia artificial en el epicentro.



Es el caso de herramientas que permiten identificar y gestionar el talento especializado de manera automatizada o aquellas que posibilitan resolver adjudicaciones públicas con la ayuda y recomendaciones de la IA. O de otras tecnologías más cercanos al ciudadano y las empresas, como una app que facilita la identificación de problemas en la vía pública o de un monitor que controla en tiempo real los precios de materias primas y predice su comportamiento futuro.

"Tenemos un enorme foco puesto en la digitalización de los servicios a los ciudadanos y en la mejora de las operaciones gubernamentales. Para ello, contamos con una visión coordinada desde todos los estamentos públicas para evolucionar desde nuestra plataforma de gobierno electrónico en 2002 a un país sin burocracia", explicó Salwa Aladidi, directiva de Digital Dubai. "Esto no va de hacer anuncios, sino de tener un impacto real en la economía y en la sociedad. Queremos que los ciudadanos vean la utilidad real de estos servicios".

Añadía Aladidi que esta apuesta por canales puramente digitales no supone abandonar a aquellas personas que no quieran o puedan digitalizarse al mismo ritmo. O, lo que es lo mismo, no buscan acrecentar la brecha tecnológica existente en todo el mundo. "No se trata de ser sólo digitales, sino digital-first", aclaró.