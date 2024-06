El sector bancario, ante el reto de crear valor y reducir los riesgos en la era de la inteligencia artificial

Jorge Fernández-Cascán , VP & Head of Innovation, Partnerships & Digital Solutions, Global Cards Division at Banco Santander y Alejandro Banegas , VP & Head of Digital Partners en Mastercard España, este 6 de junio durante su conversación en South Summit 2024.

En el escaparate de innovación mundial que se ha convertido South Summit, no podía faltar una mirada al sector bancario en este nuevo estadio de madurez que atraviesa la transformación digital.

La segunda jornada del evento de innovación y tecnología que se celebra esta semana en Madrid, Mastercard ha organizado varias mesas redondas con expertos de primer nivel que permiten visualizar cómo la tecnológica está contribuyendo a cambiar el mundo de las finanzas gracias a sus fuertes alianzas con socios y colaboradores de referencia en su ámbito.

En plena ola de la inteligencia artificial, con soluciones digitales en el mercado que permiten hiperpersonalizar la experiencia de los clientes y con el aumento de los riesgos en materia de ciberseguridad en el punto de mira, es el momento de reflexionar hacia dónde se dirige el sector bancario en este momento tan crítico del ecosistema tecnológico.

¿Es la inteligencia artificial un desafío o una aliada? La respuesta no es sencilla y, como sucede en casi todo en la vida, la clave se sitúa en el término medio. Así se ha defendido en varios momentos de las diferentes mesas redondas organizadas por Mastercard en el marco del evento de emprendimiento y tecnología español este 6 de junio.

"En este momento, la inteligencia artificial nos presenta grandes retos y amenazas, pero también en ella tenemos una gran aliada para hacer frente a este contexto tan complejo y cambiante", ha explicado Alberto López, VP Cyber Intelligence Solutions Product Lead en Mastercard Europa.

Socios y proveedores, el eslabón más débil

El experto ha participado en una mesa sobre cómo mitigar los riesgos digitales y su diagnóstico es clarificador: "Vivimos en un sistema con una gran complejidad, donde se generan muchísimas interacciones que se convierten en oportunidades para los ciberdelincuentes".

"En Mastercard trabajamos muy estrechamente con startpus que nos aportan servicios de seguridad disruptivos porque queremos protegernos nosotros, pero también a nuestros clientes", ha añadido.

Y es que en un mundo hiperconectado, los últimos ataques que han sufrido empresas españolas de primer nivel como Santander, Telefónica o Iberdrola, han demostrado que los ciberdelincuentes ponen a los socios y proveedores de estas corporaciones en su punto de mira como punto de acceso más viable para penetrar en sus sistemas.

"Es crítico que el nivel de seguridad de tus socios y tus proveedores sea bueno para que tu organización esté protegida y también tus clientes", ha indicado Alberto López en la mesa celebrada a primera hora de la tarde de ayer.

Automatizar procesos: la clave

Pero ¿cómo conseguir este gran desafío en un mundo donde el dato se ha convertido en el nuevo petróleo? "Esto no se puede lograr sin automatización de procesos".

"Para estar protegido y que los ciberdelincuentes no se cuelen por las muchas 'ventanas' y 'puertas' que tiene tu casa, donde entran y salen personas todo el tiempo, necesitas ser proactivo y automatizar esa protección. No lo vas a controlar de manera manual", ha insistido López.

Alberto López , VP Cyber Intelligence Solutions Product Lead en Mastercard Europe; Abel Peña, CSO at Bit2Me y César Hernández, Web3 Senior Manager en Telefónica Digital Innovation.

Ahí es donde la inteligencia artificial que da alas a los ciberdelincuentes para profesionalizar sus ataques se convierte al mismo tiempo en una herramienta muy eficaz para precisamente ser resilientes y luchar contra esta nueva delincuencia de la era digital.

Por otra parte, la jornada también ha puesto el foco en los nuevos modos de pago, sobre todo aquellos más disruptivos. En esta línea, los monederos digitales -cripto wallets- se están erigiendo en uno de los de referencia.

"Tras el invierno cripto, ha comenzado el verano cripto. Hay un cambio en marcha, las instituciones tienen que entender qué es el bitcoin y su valor. Los avances en la regulación son una señal de que esto no va a parar", ha manifestado Abel Peña, CSO de Bit2Me en el primer panel organizado por Mastercard.

El potencial en el futuro de esta tecnología es muy alto, pero conviene avanzar con paso firme porque "estamos en una etapa temprana de la Web3, la madurez aún está por venir", ha indicado César Hernández, Web3 Senior Manager en Telefónica Digital Innovation.

El experto en Web3 ha relatado como la compañía previó la disrupción que llegaba gracias a esta tecnología y decidió crear de manera anticipada un equipo para posicionarse y poder contribuir a su desarrollo en el futuro.

Uno de los retos de los monederos digitales se sitúa en el wallet de identidad, codiciado objeto de deseo de los ciberdelincuentes. "En cripto necesito saber que me diste la dirección correcta para realizarte un envío, si no es así, desaparece ese valor, no existe", ha indicado Abel Peña de Bit2Me.

Por su parte, César Hernández ha insistido en que la integración de la inteligencia artificial en cripto "todavía conlleva grandes riesgos, todavía no veo los beneficios. Estamos en una etapa aún temprana".

De la mano de Santander, "socio natural de Mastercard" -ha puntualizado Alejandro Banegas, VP & Head of Digital Partners at Mastercard Spain-, se ha expuesto en South Summit cómo se están mejorando las experiencias de los clientes con diferentes apps como Click to Pay, un ejemplo de innovación puntera que está permitiendo "que con pocos clics el cliente pueda realizar pagos seguros de forma muy sencilla", ha explicado Jorge Fernández-Cascán, VP & Head of Innovation, Partnerships & Digital Solutions, Global Cards Division en Banco Santander.

La evolución tecnológica pegada al cliente

Y es que no son todo riesgos en esta era más madura de la transformación digital, sino que también existen grandes oportunidades de la mano de la tecnología en el sector bancario. En el segmento de los préstamos, la mesa redonda con representantes de ID Finance, WiZink y Sequra han coincidido en señalar que este tipo de servicios para el cliente deben combinar la máxima personalización con transparencia y una visión ética.

"La transparecía es lo principal y facilitarla con flexibilidad para el cliente", ha indicado Niels Berg, VP de Squra.

Susana Rubio, VP Digital Payments & Innovation en Mastercard Spain & Portugal; Noelia Morgade, COO en ID Finance, Carlos Pérez, Head of New Business at WiZink y Niels Berg , VP Sales at Sequra.

El futuro del leding financing está, según los expertos, en la mano del consumidor. "Lo que está por venir será como nos dejen que sea los clientes. El futuro es el consumidor", ha sentenciado Noelia Morgade, COO at ID Finance.

En ese nuevo tiempo que toca a la puerta, las conferencias celebradas bajo el paraguas de Mastercard también han puesto el acento en el embedded finance y los retos que afronta con el desarrollo de la tecnología, la regulación y la aparición constante de nuevos players como principales puntos de atención.

Montserrat Herrera, Marketing & Communications Director en Mastercard España y Portugal; Pierre-Louis Capitaine, Head of EU Expansion en Treezor; Miguel Magaz, Head of Acquiring and Open Banking offering Minsait Payments y Lee Britton, Director at Money Services Lab (MSL).

"El reto está en ir integrando todos los cambios continuos que se producen y cómo hacer compatible la tecnología con la regulación y la entrada de nuevos players", ha argumentado Miguel Magaz, Head of Acquiring and Open Banking offering en Minsait Payments.

El experto ha concluido con que existe una oportunidad en este contexto para que el mercado crezca y añadir valor a los productos, siempre con la mirada puesta en la regulación.