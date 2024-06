Isabel Ferri (Premio SCIE): "Descubrí la informática en el instituto y me apasionó; mejora la vida de la gente"

Tiene 24 años y, bajo una mirada tímida, se esconde uno de los talentos de nuestro país que está llamado a aportar su granito de arena a un desarrollo más igualitario en materia de género de la inteligencia artificial.

La conocida como tecnología del momento está cambiando la forma en que la sociedad consume, se interrelaciona, cómo afronta su tiempo de ocio y, por supuesto, ha implementado una verdadera revolución en todos los sectores económicos.

Sin embargo, las soluciones que deberán en el futuro aterrizar todo ese ingente potencial tecnológico en el mercado y que acabarán finalmente impactando en la vida de las personas necesitan no prescindir de la mitad del talento o, lo que es lo mismo, urgen más profesionales femeninas al frente de este gran desafío de nuestro tiempo.

Isabel Ferri reconoce que cuando se presentó al premio nacional de la Sociedad Científica Informática de España SCIE-ZONTA-SNGULAR no pensó que acabaría siendo la elegida.

"Me presenté un poco por probar. Me apasiona la informática, he participado en talleres para divulgar a las jóvenes y las niñas qué supone esta profesión, pero se trata de un premio nacional, no pensé que iba a resultar la ganadora, la verdad", relata con gran humildad en entrevista con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

Su candidatura fue la seleccionada de entre más de 32 procedentes de toda España y el próximo 19 de junio Isabel Ferri recogerá su galardón en La Coruña.

El premio reconoce la aportación de mujeres que cursan estudios de doctorado en el ámbito informático para incentivar la carrera investigadora y la necesaria creación de referentes para las nuevas generaciones, así como reducir la brecha de género.

Isabel Ferri forma parte del grupo de investigación VertexLit, perteneciente al VRAIN (Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial), que está ubicado en Campus de Alcoy de la UPV.

Y es que captar talento de las mujeres hacia la investigación en el ámbito de la informática en España es una prioridad en nuestro país y ahí Isabel Ferri, pese a su juventud -24 años- ya tiene un camino recorrido.

La investigadora ya obtuvo el premio al mejor Trabajo Final de Máster en Inteligencia Artificial de la Generalitat Valenciana, otorgado por la fundación ValgrAI, y su futura tesis doctoral pone el acento en el poder de la tecnología para ayudar y mejorar la vida de las personas.

Bajo el título Interacción multimodal y realidad aumentada semántica mediante aprendizaje profundo en sistemas asistidos para personas dependientes, Isabel Ferri está investigando para trasladar todo el poder de la IA y tecnologías como la realidad aumentada a las personas que sufren algún grado de dependencia.

En concreto, su objetivo es mejorar la autonomía de personas con algún tipo de dependencia, ya sea por edad o por enfermedad, en las primeras etapas de pérdida cognitiva.

Y para alcanzar este objetivo se utilizan y adaptan arquitecturas de redes neuronales y técnicas de realidad aumentada para desarrollar un sistema que permita múltiples formas de interacción, como texto o voz.

El sistema asistirá a los usuarios en la realización de tareas cotidianas, mediante la información obtenida por la interacción del propio usuario y la información de su entorno, mostrando la información de salida complementada por realidad aumentada.

Preguntada por el bajo porcentaje de mujeres en el campo de la informática, Isabel Ferri destaca que "hay que divulgar más, acercarles desde etapas más tempranas qué es la informática y para qué sirve". Y pone como ejemplo su propia experiencia.

"Yo no pensé desde pequeña en ser informática. Fue precisamente en el instituto y, a raíz de elegir informática como optativa, descubrí que me apasionaba. Entonces me di cuenta de que no me costaba nada, y que era algo que me gustaba muchísimo. Pero si no hubiera sido por esa asignatura, quizás nunca la hubiera descubierto", reconoce.

"La tecnología cambia la vida de las personas"

Es, precisamente, esta falta de conocimiento de los usos y campos que se pueden abordar con la informática la que provoca, en parte, que muchas mujeres no apuesten más por esta área del conocimiento.

"Muchas mujeres descartan la informática y optan más por el área sanitaria porque quieren con su trabajo y su profesión cambiar la vida de las personas. Lo que no saben, y ahí tenemos que avanzar, es que la tecnología es el medio para mejorar la vida de la gente", defiende la investigadora.

Isabel Ferri reconoce que ella misma había pensado decantarse más por la biotecnología que por la informática y que en la decisión también tuvo un peso muy importante su madre.

"En mi familia nadie se ha dedicado a la informática y mi madre, que es maestra, ha sido siempre mi gran referente en la vida. De hecho, en mi elección de informática como asignatura optativa del instituto, tuvo mucho que ver ella, que me animó a hacerlo. De alguna manera, intuía que iba a ser una materia importante en el futuro", relata Isabel Ferri.

"Lo único que me di cuenta es que se me daba muy bien la lógica desde pequeña, los juegos de pensar y en la informática encontré una conexión natural con algo que me encantaba desde siempre. Después fue una profesora la que también me animó a hacer de ello mi profesión. Así que, podemos decir, que hasta Bachillerato no tuve claro elegir informática", añade.

Su propio caso personal la motiva para seguir trabajando en que cada día más niñas descubran las potencialidades de la informática y se vayan recortando las brechas de género que aún subsisten.

Un 10% de perfiles femeninos

La investigadora valenciana reconoce que nunca ha sufrido situaciones de discriminación por su condición de mujer, aunque al inicio de la carrera sintió preocupación al prever que no habría muchas chicas en clase.

"Es algo que nos ha pasado a todas. Mis compañeras de clase también se preguntaban cuántas chicas seríamos y no nos equivocamos, sobre un 10% de la clase. Pero rápidamente hicimos grupo y nos llevamos muy bien. Incluso ahora mantenemos el contacto. Y con el resto de la clase también, los chicos nos integraron perfectamente", asevera Ferri.

"Mi idea es acabar la tesis y desarrollar algo que realmente pueda ayudar a este tipo de personas a tener una rutina más fácil y más independiente"

Y ¿cómo se ve la investigadora de aquí a unos años cuando acabe su tesis doctoral? "En el doctorado estoy adaptando modelos de deep learning e inteligencia artificial y uniéndolos con realidad aumentada para hacer más fácil la vida en el hogar de personas dependientes. Mi idea es acabar la tesis y desarrollar algo que realmente pueda ayudar a este tipo de personas a tener una rutina más fácil y más independiente".

El futuro de Isabel Ferri es ambicioso y está la altura de su talento. La investigadora querría en un futuro continuar con la línea de la dependencia y aplicarla a temas concretos como la educación, para "seguir explorando posibilidades que mejoren la vida de la gente".

Sin duda, todo un ejemplo de la cantera de mujeres jóvenes del área STEAM de este país que viene pisando fuerte y que, aunque minoritaria -esperemos que no por mucho tiempo-, no está dispuesta a quedar al margen del apasionante proceso de transformación que están provocando tecnologías como la inteligencia artificial.