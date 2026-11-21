Foto grupal en escenario de auditorio de Torre Glòries donde se celebró Feeling AI4Beauty 2026 de Stanpa. DISRUPTORES Stanpa.

Así es como Puig, L’Oréal y Beiersdorf utilizan inteligencia artificial para transformar la industria de la cosmética

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Grandes firmas cosméticas como Puig, Beiersdorf y L’Oréal están pasando de la fase de pruebas piloto a escalar la inteligencia artificial en toda su cadena de valor. El congreso Feeling AI4Beauty 2026 reunió en Barcelona a empresas del sector y tecnológicas para analizar casos reales de uso, desde mantenimiento predictivo en fábricas hasta análisis de mercado. Los directivos señalan que los principales retos de la IA no son tecnológicos, sino contar con bases de datos sólidas, medir el retorno de inversión y adaptar los equipos de trabajo. Durante el evento, expertos y científicos defendieron la necesidad de integrar las capacidades humanas y de las máquinas, proponiendo incluso un nuevo contrato social para su convivencia y gobernanza. Preguntas ¿Por qué Beiersdorf ha pasado “de hablar de IA a trabajar con la IA” en su planta de Tres Cantos? Porque en el último año han implementado proyectos concretos como mantenimiento predictivo y controles de calidad que requieren modelos operativos y datos fiables. La empresa exige bases de datos robustas y medición de resultados para escalar los pilotos. ¿Qué objetivos se marca Puig al desplegar inteligencia artificial entre sus 14.000 empleados? Puig quiere ofrecer herramientas de IA a la plantilla, aplicar IA generativa en marketing, finanzas y operaciones y desarrollar cinco proyectos transformacionales con soluciones propias. Además exige un business case para justificar la inversión. ¿Qué tipo de aplicaciones prácticas está usando L’Oréal según lo expuesto en Feeling AI4Beauty 2026? L’Oréal presenta iniciativas como L’Oréal GPT, soluciones basadas en Nvidia y aplicaciones para marcas como La Roche-Posay que integran IA en generación de contenidos y procesos operativos. ¿Qué obstáculos técnicos y organizativos impiden que la industria cosmética obtenga ya todo el valor de la IA? El principal obstáculo no es la tecnología sino conectar modelos con objetivos comerciales, disponer de datos de calidad, combinar distintos modelos y medir resultados; además hace falta formación y cambio organizativo. ¿Qué significa para los trabajadores del sector que la IA empiece a intervenir en decisiones de compra y recomendaciones? Significa que la relación con el consumidor puede cambiar porque agentes de IA apoyarán decisiones comerciales; las empresas deberán reconectar sus datos con objetivos comerciales y revisar procesos y roles para integrar agentes y personas.

La industria de la cosmética genera en España más de 50.200 empleos directos y supera los 10.124 millones de euros en exportaciones. Cerca de 450 empresas desarrollan su actividad, total o parcialmente, en nuestro territorio.

Una actividad industrial con un peso considerable en la economía y que, como ocurre en el resto de sectores, está incorporando la inteligencia artificial en todos los procesos de su cadena de valor.

Sus aplicaciones abarcan más que la generación de contenidos o la atención al cliente. El uso de datos para anticipar necesidades, mejorar los controles de calidad, optimizar la planificación industrial o acelerar el desarrollo de productos empieza a abrir nuevas posibilidades en una industria en la que la innovación y la tecnología forman parte de su ADN.

Esta fue una de las ideas compartidas durante el congreso Feeling AI4Beauty 2026, organizado por Stanpa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética.



Una segunda edición que reunió esta semana en Barcelona a estas dos partes del mundo de la belleza: representantes de empresas tecnológicas y compañías cosméticas. Un encuentro donde se analizó cómo trasladar el potencial de la inteligencia artificial al negocio con resultados tangibles.

Del piloto a la escala

Esta evolución se aprecia en la experiencia de la empresa detrás de firmas como Nivea, Eucerin o La Prairie. “Hemos dejado de hablar de IA para trabajar con la IA”, resumió Marta Colás, directora de la planta de fabricación de Beiersdorf en Tres Cantos (Madrid), al explicar el cambio experimentado durante el último año.

Doce meses en los que esta compañía ha dado el salto a la aplicación de estas herramientas a tareas concretas. En la fábrica, por ejemplo, para el mantenimiento predictivo y controles de calidad, y siempre bajo una premisa: “La inteligencia artificial no es un sustituto de nuestro conocimiento, sino que nos apoyamos en esta tecnología”, señaló Colás.

“La inteligencia artificial no es un sustituto de nuestro conocimiento" Marta Colás, directora de la planta de fabricación de Beiersdorf en Madrid.

También apuntó a dos condiciones para que estos proyectos funcionen: disponer de una base de datos fiable y robusta y medir los resultados. “Estamos mejor que hace un año, pero todavía no estamos donde queremos estar ni donde vamos a tener que estar”, reconoció.

La selección exhaustiva de iniciativas también figura entre las prioridades de Cosbar Group, matriz de la marca Montibello. Para ello, se ha creado un comité de innovación para ordenar las propuestas: “Hay que tener unos criterios claros para filtrar y decidir dónde pones el esfuerzo, porque ideas hay muchas, pero los recursos son limitados”, explicó Álex Corella, gestor de proyectos de Cosbar Group..

"Hay que tener unos criterios claros para filtrar y decidir dónde pones el esfuerzo" Álex Corella, gestor de proyectos de Cosbar Group.

Entre sus actuales proyectos menciona herramientas para gestionar entre 40 y 50 proyectos en paralelo, “con sus calendarios, recursos y equipos implicados”; y agentes para obtener información sobre productos y realizar análisis de mercado en menos tiempo. A todo ello se suma el acompañamiento de los equipos y la formación: “Sin personas, todo esto no va a ningún sitio”, advirtió.

Puig ha optado por estructurar su estrategia en tres niveles. Su director de tecnología, Tomás Carbonell, director global de Tecnología, Datos y Transformación de Puig, explicó que la compañía ha pasado de “una etapa de pilotos y exploración a definir dónde quiere aplicar la inteligencia artificial y con qué objetivos”.

En este sentido, adelantó que la empresa prevé poner herramientas de IA a disposición de sus 14.000 trabajadores, comenzar a aplicar la IA generativa a contenidos de marketing, procesos de finanzas y operaciones y, por último, aplicarla con un fin “transformacional”, para lo que han seleccionado cinco proyectos en los que considera que la tecnología puede reforzar sus ventajas competitivas y desarrollar soluciones propias.

La estrategia también contempla medir el retorno de las inversiones y el grado de adopción de las herramientas. “Si no hay business case, no hay inversión”, resumió el directivo al explicar los criterios que aplican a los proyectos.

“Si no hay business case, no hay inversión” Tomás Carbonell, CTO de Puig.

Del cierre del evento se encargó Kim Dirckx, directora digital de L’Oréal, quien expuso sobre el escenario la estrategia del grupo y las iniciativas que está desarrollando para integrar estas capacidades en distintos puntos de su actividad. Entre los ejemplos mencionados figuran L’Oréal GPT, el uso de soluciones de Nvidia y aplicaciones vinculadas a marcas como La Roche-Posay.

La tecnología que lo sostiene

Todas estas experiencias pusieron sobre la mesa que el obstáculo no es la tecnología, sino conectarla con objetivos concretos de negocio, contar con datos de calidad y preparar a las organizaciones para cambiar su forma de trabajar.

Esa fue también una de las ideas planteadas por Francisco Lozano Moore, responsable técnico de cuentas de AWS. El directivo insistió en que muchas compañías siguen acumulando pruebas de concepto sin ir más allá. Para avanzar, recomendó partir de un problema concreto y apoyarse en cuatro elementos: los datos, la combinación de distintos modelos, la seguridad desde el diseño y la medición de resultados. “No existe un único modelo válido para todos los usos, por lo que la elección debe responder a las necesidades de cada aplicación”, resumió.

"Las empresas necesitan conectar sus datos con objetivos comerciales" Mariano Hernández, director de Comercio Minorista y Bienes de Consumo de Salesforce.

Desde Salesforce, Mariano Hernández, director de Comercio Minorista y Bienes de Consumo de Salesforce, puso el foco en el cambio que introduce la IA agéntica en la relación con los consumidores. “Los agentes empiezan a intervenir en decisiones de compra y recomendaciones, también en el ámbito de la belleza. En este escenario, las empresas necesitan conectar sus datos con objetivos comerciales y revisar cómo se relacionan con sus clientes”.

Magda Teruel, arquitecta de soluciones y embajadora de Copilot de Microsoft, centró su intervención en la transformación del trabajo. “La inteligencia artificial permite asistir a los profesionales, delegar tareas, crear contenidos y automatizar procesos, pero su potencial depende de que las compañías se planteen qué actividades pueden dejar de hacer de la manera habitual”.

"Hay que encontrar la manera de integrar las capacidades humanas y las de las máquinas”. Raúl Miñón, responsable del equipo de Datos y Computación de Tecnalia

Por su parte, Raúl Miñón, responsable del equipo de Datos y Computación de Tecnalia, defendió la necesidad de aprovechar el conocimiento acumulado para avanzar en nuevas aplicaciones y recordó que la evolución tecnológica abre también un nuevo reto: “Encontrar la manera de integrar las capacidades humanas y las de las máquinas”.

Los casos presentados dibujan así una industria que empieza a pasar de la experimentación a la aplicación práctica. La inteligencia artificial ya está presente en la fábrica, en los procesos internos y en la relación con el consumidor. Pero, como apuntaron los propios portavoces de las diferentes empresas participantes en Feeling AI4Beauty 2026, su impacto no dependerá tanto del número de herramientas que incorporen como de la capacidad de las compañías para integrarlas, medir su utilidad y conseguir que las personas las hagan parte de su trabajo.