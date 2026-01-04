Los top semanales del Índice de la Digitalización: un plástico que se disuelve en el agua y ayuda a purificarla

Un plástico que se disuelve en el agua y ayuda a purificarla es una de las innovaciones de esta semana en Wake Up Box.

Entre las innovaciones destacadas, figura una pinza robótica hecha con residuos de crustáceos y un anillo que permite grabar notas de audio sin usar el móvil. El último informe sobre tendencias digitales subraya la importancia de reorganizar las empresas alrededor de la tecnología para mantener la competitividad.

La mayoría de plásticos están diseñados para resistir la fuerza del agua, pero un equipo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México ha roto con esa premisa para diseñar uno que hace justo lo contrario: se disuelve en ella hasta que desaparece. Además, y mientras se desintegra, este material bautizado como ‘Puribag’ activa un proceso de purificación del agua a partir de la luz solar. Aunque dicho plástico se prueba ahora para usarse como bolsa, en lo que significaría una enorme mejora de la preservación del medioambiente, sus aplicaciones apuntan a ser mucho más amplias, como la captación de agua de lluvia para su reutilización.

Esta es solo una de las innovaciones que reúne esta semana Wake Up BOX, la herramienta de reskilling que aloja el índice de digitalización Inndux 500 y publica los análisis más completos de decenas informes internacionales, agrupados en el Consenso de Tendencias. En el top 10 de esta semana, y más allá de los plásticos que se disuelven y permiten que se reutilice el agua, es posible hallar también el primer autotransplante de tejido ovárico fuera de EEUU, una pinza robótica hecha de residuos de crustáceos o un anillo que registra notas de audio con solo pulsar un botón.

Al mismo tiempo, la transición entre el ya concluido ejercicio y el arranque de 2026 marca un punto de inflexión en la innovación de las organizaciones. La tecnología ya reconfigura la lógica misma de la creación de valor, el liderazgo o la competitividad. Es por este motivo que muchos estudios recientes coinciden en subrayar una idea central: la ventaja competitiva reside en reorganizar a las empresas en torno a la tecnología, en lugar de adoptarla sin más. Así se pone de relieve el último informe sobre tendencias digitales disponible en Wake Up BOX.

Un plástico que purifica el agua

El material, desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se encuentra todavía en fase experimental y es fruto de más de un año de investigación. Bautizado como ‘Puribag’, el plástico está diseñado para disolverse en contacto con el agua y activar, gracias a la luz solar, un proceso que contribuye a su purificación.

En una primera etapa se prueba su uso en forma de bolsa, capaz de soportar distintos pesos y temperaturas, con la vista puesta en otras aplicaciones como la captación de agua de lluvia o la reutilización doméstica de este líquido en contextos de escasez o sequía.

Mientras, en el ámbito de la salud, Argentina se ha convertido en el primer país del mundo tras EEUU en realizar un autotrasplante de tejido ovárico asistido por cirugía robótica, una técnica que pretende recuperar la fertilidad de las personas que han atravesado un tratamiento contra el cáncer.

De este modo, y mediante el uso de la robótica en las cirugías, el implante del tejido se realiza con mayor exactitud, lo que facilita así su reconexión con los vasos sanguíneos para que vuelva a funcionar.

Una pinza robótica… hecha de crustáceos

Mover, agarrar o impulsarse en el agua son gestos que los crustáceos dominan desde hace millones de años. Ahora, ingenieros de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) han decidido aprender directamente de ellos y reutilizar sus propios exoesqueletos.

A partir de colas de langostino procedentes de residuos alimentarios, el equipo ha creado un sistema robótico capaz de manipular objetos, funcionar como pinza o propulsar un pequeño robot nadador. Una forma poco convencional de llevar la bioinspiración un paso más allá.

Por su parte, un nuevo proyecto tecnológico trata de facilitar que recordemos una idea fugaz o una tarea pendiente sin sacar el móvil del bolsillo. Su nombre es ‘Index 01’, un pequeño anillo desarrollado por la empresa Pebble que funciona como una memoria externa.

El dispositivo incorpora un botón y un micrófono: basta con pulsarlo y decir en voz baja el recordatorio para que se envíe al teléfono y se convierta en una nota, alarma o aviso. El procesamiento se realiza en el propio móvil, sin conexión a internet, priorizando la privacidad y con una batería diseñada para durar años sin recarga.

El impacto de la tecnología en las empresas

El cierre de 2025 ha marcado un punto de inflexión para las organizaciones y hablar de innovación tecnológica de forma aislada resulta insuficiente. A lo largo del año 2026, un ejercicio que se presenta intenso para la innovación en las empresas, el verdadero reto pasará por comprender cómo los avances tecnológicos impactan en la estrategia, en la organización interna y, sobre todo, en las personas que deben convivir y trabajar con ellos. Así se desprende del último informe sobre tendencias digitales disponible en Wake Up BOX.

Uno de los ejes centrales de este documento es la irrupción de la llamada IA agéntica, un modelo que va más allá de la automatización tradicional. En lugar de limitarse a ejecutar tareas, estos sistemas son capaces de planificar, decidir y actuar junto a las personas, redefiniendo la productividad y la forma de trabajar. Al mismo tiempo, el crecimiento económico se concentra en un número cada vez menor de sectores y espacios competitivos de alta velocidad, donde escalar exige foco estratégico, inversión sostenida y una capacidad constante de adaptación y reinvención.

El informe estructura estas transformaciones en tres grandes bloques, como son la empresa agéntica y su impacto en el trabajo, la concentración del crecimiento en arenas altamente dinámicas y un contexto geoeconómico fragmentado que convierte la resiliencia en un activo estratégico. En conjunto, el mensaje es claro: el futuro será de aquellas organizaciones capaces de integrar tecnología, estrategia y talento en un modelo organizativo coherente, preparado para operar en un entorno donde la incertidumbre ya es estructural.