Se viene récord de inversión en digitalización: seis billones de dólares en 2026 al calor de la inteligencia artificial

Por primera vez en la historia, el gasto mundial en tecnología superará los seis billones de dólares (trillion anglosajones) en 2026. Se trata de una barrera psicológica que no se había ni siquiera rozado en los buenos años previos a la pandemia y que constata no sólo un crecimiento mayúsculo (9,8% más respecto al presente curso) sino una bonanza inusitada a hombros de la inteligencia artificial.

Así lo asegura la firma de análisis Gartner, que ha actualizado al alza sus pronósticos de inversión en estas lides para lo que resta de año y el próximo ejercicio. No en vano, esta misma casa había pisado el freno en sus anteriores previsiones al detectar un segundo trimestre de 2025 "pausado por la incertidumbre" [geopolítica, impositiva...] que contuvo las partidas presupuestarias y las decisiones de mayor calado.

Ahora el escenario que se plantea es completamente diferente.

“La incertidumbre que comenzó en el segundo trimestre empezó a disiparse en el tercero, y se anticipa un significativo ajuste presupuestario antes de final de año”, afirma John-David Lovelock, analista de Gartner.

Así, tras meses de titubeo se avecina un tráfago de inversiones que, esta vez, parece guiado por la urgencia de subirse al tren de la IA.

Software y centros de datos tiran del carro

Por segmentos de actividad, el análisis dibuja un mercado heterogéneo, con software, servicios TI y centros de datos como principales motores de expansión.

El gasto en software crecerá un 15,2% en 2026 hasta los 1,43 billones de dólares, impulsado por la integración masiva de capacidades de IA generativa. “Las características basadas en IA generativa se han vuelto omnipresentes en el software que las empresas ya poseen, y esas funciones cuestan más dinero”, advierte Lovelock.

Por su parte, la infraestructura de centros de datos experimentará una subida del 19%, hasta los 582.446 millones de dólares, reflejo de la carrera global por construir servidores optimizados para IA. Eso sí, desde Gartner no eluden que estas apuestas siguen enormemente limitadas por restricciones de suministro en componentes clave, como las GPU que requieren estos sistemas.

A su vez, el segmento de servicios TI crecerá un 8,7%, hasta los 1,87 billones, mientras que los servicios de comunicación, más maduros y estabilizados, apenas avanzarán un 4,5%.

El mercado de dispositivos, históricamente el patito feo de esta clasificación, también mantiene el tipo, con un alza del 6,8%, hasta 836.275 millones, tras un 2025 de fuerte crecimiento en móviles y ordenadores con capacidades de inteligencia artificial. Sin obviar la tracción obligada por la migración a Windows 11 tras el fin de soporte a versiones anteriores de este sistema operativo.

Consenso en la expansión

La panorámica que dibuja Gartner no es una voz aislada. Deloitte, en su Technology Industry Outlook 2025, también pronostica un crecimiento cercano al 9,3% en el gasto global de TI, impulsado por la inversión en IA y ciberseguridad.

Su diagnóstico es límpido: "La tecnología deja de ser un coste operativo para convertirse en el motor de crecimiento más tangible de las empresas".

Por su parte, Forrester Research, en su informe Predictions 2025, mantiene el optimismo generalizado, aunque introduce una nota de cautela. Avisa de que 2025 será un año de “reality check” para la IA generativa, en el que muchas compañías deberán demostrar retorno de inversión real y no limitarse a promesas o ditirambos sobre productividad futura.