Nick Molnar (Afterpay-Square): "Llevamos las herramientas de empresas multimillonarias al pequeño negocio de la esquina"

Nick Molnar, coCEO y cofundador de Afterpay (Clearpay), y responsable desde hace 18 meses de los equipos de ventas, asociaciones y marketing de Square.

El mercado minorista nunca tuvo secretos para Nick Molnar, CEO de AfterPay (Clearpay en Reino Unido) y responsable de de los equipos de ventas, asociaciones y marketing de Square desde hace 18 meses. Nacido en una familia con fuertes raíces en la industria de la joyería, su visión sobre el futuro del negocio de la mano de las nuevas tecnologías siempre fue un paso por delante.

"En mi segundo año de universidad, vendí la mayor cantidad de joyas online desde mi habitación. Así fue como empecé, y luego, creciendo durante la crisis financiera de 2008, vi un cambio de las tarjetas de crédito a las tarjetas de débito", explica Molnar durante una entrevista concedida a un pool de periodistas internacionales durante la presentación de los nuevos productos de Square el pasado octubre en Nueva York.

Fue el principio de una prolífera carrera que le llevó a cofundar en 2014 Afterpay, un método de pago que permite 'comprar ahora y pagar después', y brinda a los compradores la opción de pagar a plazos sin intereses. En Reino Unido, la compañía es conocida como Clear Pay, mientras que en el resto de mercados funciona como Afterpay.

Los caminos de Nick Molnar y Jack Dorsey, CEO de Block, se cruzaron en 2022, cuando se materializó la compra de la compañía de pagos digitales australiana por parte de Block, empresa matriz donde Square copa uno de los negocios principales.

"Hace unos 18 meses, Jack me dijo, '¿considerarías tomar las riendas de los equipos de ventas, asociaciones y marketing de Square?", indica Molnar en el encuentro en el que participa esta redacción.

La respuesta fue obviamente afirmativa y los resultados ya son constatables en la compañía liderada por el también cofundador de Twitter.

"Square está en un punto de inflexión realmente interesante con tasas de crecimiento significativamente más altas en nuestros mercados internacionales que en el propi mercado de EEUU. Y eso que el mercado de EEUU tiene una tasa de crecimiento realmente positivo como negocio independiente. Así que es increíble ver que Square comienza a escalar de una manera excelente en el extranjero", indica Molnar.

"Estamos en un punto de inflexión realmente excelente a nivel internacional. Nuestro equipo de ventas a nivel mundial probablemente ha crecido alrededor del 60% interanual" Nick Molnar, CEO de Afterpay

La empresas de pagos digitales atraviesa pues, un momento dulce en el exterior. "Estamos en un punto de inflexión realmente excelente a nivel internacional. Nuestro equipo de ventas a nivel mundial probablemente ha crecido alrededor del 60% interanual", añade en esta línea.

El momento entraña, no obstante, dificultades derivadas de su capacidad para escalar rápidamente. "Creo que el mayor obstáculo, dada nuestra inversión y ambiciones, es asegurarnos de que mantengamos el nivel del equipo y mantengamos el nivel de cómo estamos lanzando y el ritmo de lanzamiento de nuevo software y nuevo hardware", reconoce el responsable.

El reto de escalar rápidamente

"Porque no es fácil conseguirlo cuando se manejan este tipo de volúmenes. Así que eso es lo que me quita el sueño, más que cualquier otro tema macro. Pero siento que tenemos un liderazgo increíble en nuestros equipos locales en el terreno. La cultura y la ambición en los equipos locales es un sentimiento increíble".

En este escenario, y en un momento en que tecnologías muy disruptivas y transformadoras como la inteligencia artificial están cambiando el mundo de los negocios, la principal prioridad de Square es dar respuesta a la gran pregunta: "¿Cómo llevamos las herramientas que tienen las empresas multimillonarias al vecindario local y a la pequeña empresa de la esquina?"

Y, según defiende Molnar, "solo un negocio como Square, dada su escala, tiene la capacidad de hacer eso". "Por eso hablamos mucho internamente sobre el empoderamiento económico, sobre devolver tiempo a los vendedores. Y en un mundo de IA, si puedes hacer eso con éxito, estás brindando tiempo para que las personas se concentren nuevamente en el factor humano", argumenta.

"Es un momento bastante poderoso para construir un negocio, pero en cuento a la IA, conlleva un cambio cultural y estamos al principio" Nick Molnar, CEO de Afterpay

"Creo que Jack en particular ha inculcado esa cultura en el negocio desde los comienzos hace 16 años. Así que siento que este momento de inflexión es una ventaja para las pequeñas empresas porque nivela el campo de juego, permite a las pequeñas empresas acceder a herramientas empresariales que no obtendrían a menos que tuvieran un socio como Square que aportara esa escala a la red de pymes".

No obstante, Nick Molnar recalca varias veces durante su encuentro con la prensa que en el desarrollo y aplicaciones de inteligencia artificial estamos todavía en los primeros capítulos.

Jack Dorsey, CEO de Block en la presentación de los nuevos productos de Square en Nueva York celebrada a principios de octubre.

"Es un momento bastante poderoso para construir un negocio, pero en cuento a la IA, conlleva un cambio cultural y estamos al principio", insiste.

Este momento apasionante de la tecnología "lo que hace es que el elemento humano del trabajo sea mucho más importante y nos devuelve a lo básico".

¿Y qué es lo básico? Jack Dorsey fue categórico durante su participación en el evento de presentación de los nuevos productos de Square: hay que centrarse devolver al pequeño restaurante y negocio tiempo, un capital muy valioso en la actualidad que sólo con soluciones tecnológicas como las desarrolladas por Square permite a estas compañías sobrevivir y ser rentables haciendo lo que mejor saben hacer: atender las necesidades de sus clientes.

"Existe una gran oportunidad para el crecimiento económico y la creación de empleo en industrias que antes no era posible. Y, como dije, todavía estamos en los comienzos. Tenemos que ver cómo se desarrolla", concluye Nick Molnar. A buen seguro, será un descubrimiento apasionante al que no perder la pista en los próximos años.