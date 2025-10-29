Así destaca recursos humanos como un departamento clave para innovación y negocio

De meros gestores operativos a socios estratégicos de negocio. Así ha mutado el rol y la percepción de los departamentos de recursos humanos en los últimos años a golpe de externalización de gestión de nóminas, tecnologías como la inteligencia artificial y el acercamiento a las áreas de innovación.

Y, es que, tal y como explica Marcela Uribe, directora general de ADP para el sur de Europa y África, la pandemia de covid de 2020 liberó un nuevo paradigma que ha cambiado la forma de trabajar. Por ejemplo, hay una galopante necesidad de talento en todas las empresas a la que hay que atender, pero la fuerza laboral se ha deslocalizado, pudiendo ejercer sus funciones en cualquier momento y lugar del mundo.

La directiva de esta compañía presente en más de 140 países y especializada en la dotación de servicios y soluciones para esta área cree, por tanto, que la aportación de valor ya pasa por una dedicación “más intensa” a la captación y retención de dicho talento, al desarrollo de la cultura organizativa o a impulsar el compromiso de los empleados.

Pero esto solo es posible si estos departamentos liberan tiempo y recursos que antes se dedicaba a tareas administrativas y repetitivas como el cálculo de impuestos o el pago de una nómina. De este modo, dice, “pasan a convertirse en un motor de valor para departamentos como finanzas, I+D, TI, y especialmente la dirección”.

En esta evolución, los RR.HH. han encontrado en la inteligencia artificial su mejor aliado. De hecho, un estudio propio de ADP asegura que, sólo en el ámbito de la gestión de nóminas, la adopción de esta tecnología es “el mayor impulsor para aumentar la eficiencia y la productividad”. Además, asegura que automatizar tareas rutinarias, y al mismo tiempo generar insights que antes no eran accesibles, potencia su rol estratégico. “Por ejemplo, mediante chatbots que responden consultas de trabajadores o a través del análisis predictivo para anticipar rotación o detectar necesidades de capacitación”.

Por otra parte, es consciente de que hay gente que todavía piensa que la IA le va a quitar su trabajo, aunque desde ADP trabajan en empujar una narrativa distinta: “La tecnología no elimina el factor humano, sino que hace que los profesionales se centren en lo que realmente aporta valor”. Un mensaje que ya ha calado, al menos, en el 13% de los empleados en España, que estima que la IA va afectar a su actividad de una manera positiva.

De hecho, añade Uribe, esta revolución no hace de los RR.HH un departamento puramente digital. Conceptos imperativos como liderazgo, cultura, gestión del cambio y conexión con el empleado siguen íntimamente ligados a las personas. “Simplemente, lo que cambia es que se gana tiempo y se mejora la precisión”.

Una oportunidad clave para los negocios

Capturar esta oportunidad y hacer una gestión eficiente de los RR.HH es uno de los factores diferenciales que puede marcar la diferencia competitiva de una empresa. Porque, asevera Uribe, “los empleados no son sólo un coste, sino un activo estratégico, y porque el compromiso, la cultura, el talento y el diseño de la experiencia de los usuarios influyen directamente en la productividad, la innovación y la retención”.

“Cuando este departamento asume un papel estratégico con tecnología, datos y procesos apropiados, puede anticipar cambios, desarrollar habilidades clave, alinear su plantilla con objetivos de negocio y crear un entorno donde las personas puedan alcanzar su máximo potencial”.

Marcela Uribe, directora general de ADP para el sur de Europa y África. ADP

En España, ADP trabaja en generar estos valores desde su sede en Barcelona, que se ha convertido a día de hoy en un centro estratégico a nivel global. En 2014, la compañía amplió su presencia en la Ciudad Condal y desde esta oficina opera varias funciones internacionales como tecnología, finanzas, legal, ventas y seguridad global para la región de EMEA.

Es más, la firma presume de tener en Cataluña una diversidad de talento compuesta por 900 empleados de más de 50 nacionalidades diferentes, con un 20% de sus ejecutivos trabajando desde allí ofreciendo a sus clientes una plataforma y servicios de externalización que mejore la eficiencia de los departamentos de RR.HH. y, además, garantice el cumplimiento para que “puedan enfocarse en su crecimiento”.

En este apartado, y en un contexto en el que hay numerosas y complejas legislaciones, ADP trata de ser muy minuciosa con todo texto local y estándares internacionales. “Por ejemplo, nos encargamos del cálculo automático de impuestos y cotizaciones, de la presentación de informes, de la adaptación a los cambios legislativos y de la preparación de documentos para una visibilidad global”, concluye Uribe.