Bajo la tranquila superficie de los océanos de todo el mundo se esconde un problema invisible: toneladas de residuos se acumulan en el fondo marino y amenazan la estabilidad de los ecosistemas costeros. No obstante, la tecnología podría ofrecer una solución que minimice con creces su impacto. Investigadores de la Universidad Técnica de Múnich (TUM) han creado un sistema autónomo de limpieza submarina que combina barcos no tripulados, drones y robots buceadores capaces de localizar, identificar y extraer basura del mar con precisión milimétrica.

Al mismo tiempo, la economía global ha entrado en una fase de transformación tecnológica, organizativa y sostenible. Las tendencias más recientes muestran que la inteligencia artificial, el liderazgo digital y la inversión responsable no avanzan por vías paralelas, sino convergentes. Las compañías que logren integrar estos tres vectores redefinirán las reglas de la competitividad y las bases de una economía más resiliente y eficiente. De hecho, y como se explica en el último informe sobre casos de éxito publicado en Wake Up BOX, aquellas compañías que aprendan a alinear la IA con el talento y la sostenibilidad no solo crecerán más rápido, sino que construirán la confianza necesaria para liderar el futuro.

Robots que recuperan residuos submarinos

El corazón de este novedoso sistema de limpieza de fondos marinos, desarrollado por la Universidad Técnica de Múnich, es su potente robot subacuático. Una máquina equipada con cámaras, sonar y una pinza de cuatro dedos capaz de sujetar objetos de hasta 250 kilos sin dañarlos.

Con la ayuda de inteligencia artificial, este robot identifica y representa en 3D los desechos detectados en el lecho marino para decidir cómo recogerlos con seguridad. Al funcionar como un sistema coordinado entre robots aéreos, acuáticos y submarinos, este proyecto abre la puerta a una nueva generación de limpieza oceánica autónoma, capaz de operar de forma continua y precisa en las profundidades donde el ser humano apenas puede llegar.

Sin dejar de lado la IA, la compañía especializada en biotecnología Conceivable Life Sciences ha dado un paso hacia el futuro de la fertilización in vitro al involucrar a esta tecnología y a la robótica avanzada en sus laboratorios.

Dos disciplinas que se integran en su plataforma Aura, que automatiza cada etapa de la fertilización desde la manipulación de óvulos y esperma hasta la incubación con una precisión sin precedentes. Su objetivo es superar la dependencia del trabajo manual en estos procesos, que suele generar resultados variables y experiencias desiguales para los pacientes, y por ahora este método ya ha hecho posible el nacimiento de casi una veintena de bebés.

Cerámica más resistente con impresión 3D

Una alianza entre HRL Laboratories, centro de investigación respaldado por General Motors y Boeing, y la francesa Prodways promete revolucionar la impresión 3D de cerámica. Ambas compañías han logrado superar los límites tradicionales de esta tecnología al trabajar con cerámicas derivadas de polímeros (PDC), un enfoque que sustituye los polvos tradicionales por un polímero líquido moldeable y convertible en material ultrarresistente mediante pirólisis.

Gracias a ello, los investigadores lograron fabricar cerámicas de oxicarburo de silicio con una densidad y durabilidad excepcionales. Esta colaboración marca un avance clave hacia la producción de componentes cerámicos de grado aeroespacial capaces de soportar condiciones extremas.

A su vez, Hispatec, empresa nacida en Almería, ha presentado recientemente una propuesta que promete marcar un antes y un después en la digitalización del campo: su ecosistema Margaret, una familia de herramientas impulsadas por inteligencia artificial generativa y diseñadas específicamente para la agricultura.

Entre ellas figura un asistente capaz de entender el lenguaje natural de agricultores, técnicos y gestores para ofrecer datos, informes y recomendaciones desde plataformas tan accesibles como WhatsApp. Con ello, la compañía busca hacer que la IA sea realmente útil, cercana y transformadora para todo el sector agroalimentario.

2025, punto de inflexión para la economía global

Consultoras y organizaciones como McKinsey, Boston Consulting Group, Deloitte, Accenture o el World Economic Forum han publicado informes recientes de los que se desprende que este 2025 es un punto de inflexión para la economía global. Por primera vez, los agentes inteligentes y los modelos de IA autónoma generan valor tangible en el núcleo del negocio, con incrementos del 10% en la productividad, reducciones de costes de entre el 5% y el 8%, y nuevas fuentes de ingresos que multiplican por cinco los resultados de las empresas más avanzadas.

De este modo, y como se desprende del último informe sobre casos de éxito disponible en Wake Up BOX, la inteligencia artificial agéntica amplifica a las personas e impulsa un nuevo liderazgo híbrido en el que confianza, creatividad y visión estratégica se convierten en activos esenciales. En este contexto, los líderes que sobresalen en esta transición combinan aprendizaje continuo, empatía y esa colaboración humano-IA. Su foco no es la eficiencia aislada, sino la capacidad de movilizar culturas más ágiles y abiertas a la innovación.

Al mismo tiempo, el auge de la infraestructura inteligente y la sostenibilidad basada en datos está redefiniendo la inversión global: más de 106 billones de dólares en necesidades acumuladas hasta 2040, con tecnologías como los gemelos digitales o la energía descentralizada como catalizadores del cambio. En conjunto, estos tres bloques revelan un hilo común: las organizaciones que aprenden a alinear la inteligencia artificial con el talento y la sostenibilidad no solo crecen más rápido, sino que construyen la confianza necesaria para liderar el futuro.