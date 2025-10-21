Sergio Fabregat (Expo AgriTech): "Queremos ser el epicentro de la innovación tecnológica en el campo"

Todo está preparado para que Málaga acoja del 28 al 30 de octubre la segunda edición de Expo AgriTech 2025, una cita que busca poner foco -con datos, demostraciones y casos reales- en cómo la tecnología ya está cambiando el día a día del campo.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL entrevista a pocos días del inicio del evento con Sergio Fabregat, director de Expo AgriTech, para conocer las novedades de la convocatoria que ya ha generado grandes expectativas en el ecosistema tras la primera edición del año pasado.

En un momento en que el el sector agrícola navega entre la incertidumbre y la generación de grandes oportunidades de la mano de la innovación y la tecnología, Expo AgriTech se consolida como una de las citas marcadas en rojo en el calendario sectorial.

DISRUPTORES.- ¿Cómo se presenta Expo AgriTech 2025? ¿Cuáles van a ser las novedades o líneas maestras de este año para dar continuidad a esta iniciativa?

Sergio Fabregat.- Expo AgriTech 2025 llega para consolidarse como la gran feria tecnológica para el mundo agrícola en Europa. Y lo hace con grandes novedades, empezando por la ampliación de un 30% de su espacio expositivo. En total, dispondremos de 12.000 metros cuadrados para presentar las innovaciones que están definiendo la nueva era del campo. Veremos maquinaria de vanguardia, tractores autoguiados, soluciones de IA, lo último en agricultura de precisión, así como casos de éxito y experiencias inmersivas de primer nivel que nos mostrarán la transformación que está viviendo el sector.

En este último aspecto, contaremos con la experiencia llamada Explotación 4.0, una instalación inédita que expondrá cómo las tecnologías mejoran la operativa en las fincas agrícolas. A ella se le unirán el Olivar 4.0 y el Invernadero Tech, donde se mostrará de primera mano las oportunidades de la digitalización en los cultivos de aceitunas y de interior.

Por otra parte, también tendremos, como novedad, varias prácticas reales organizadas por La Vega Innova. Una es el AgriHack Sprint, un hackathon que planteará desafíos relacionados con la gestión de cultivos subtropicales, que tendrán que resolverse con propuestas digitales e innovadoras. Otra es el taller DigiPoda, que enseñará a los asistentes cómo realizar la poda de almendros a través de realidad virtual.

Además, y para potenciar aún más el carácter experiencial del encuentro, hemos impulsado una ruta exclusiva por los centros agrícolas más avanzados de Andalucía, que incluye la visita a la Estación Experimental ‘La Mayora’, del CSIC, y al Centro IFAPA de Churriana (Málaga). Allí exploraremos proyectos destacados en regeneración de suelos, agricultura de precisión, sostenibilidad y digitalización del campo.

Pero esto no es todo. Por primera vez, albergaremos la celebración de los Premios Chaleco Agricultor, los “Estrella Michelín de la Agricultura”, de la mano de ASAJA. Con estos galardones se reconocerán a los tres mejores profesionales agrícolas de España, que están apostando por la innovación, la sostenibilidad y la tecnología en sus explotaciones.

Dron que monitoriza explotaciones presentado en la última edición de Expo AgriTech.

D.- ¿En qué punto se encuentra la integración de la tecnología en el sector agrícola y cómo puede Expo AgriTech 2025 convertirse en el foro de referencia de este ecosistema?

S. F.- La tecnología se está adentrando poco a poco en el sector agrícola, pero todavía tiene oportunidades de maduración y de impactar en el conjunto de la industria. Los beneficios que reporta son ingentes para las explotaciones, ya que fomentan la eficiencia y su productividad incidiendo directamente en el retorno.

Esto es precisamente lo que pretende mostrar y demostrar Expo AgriTech. Queremos ser el epicentro de la innovación tecnológica en el campo, dar a conocer las oportunidades de las tecnologías como la IA, el análisis de datos, la robótica, los sistemas de automatización y sensores para la monitorización, entre otras soluciones, con el propósito de llevar a los cultivos a otro nivel.

Y lo queremos hacer con los mejores expertos que están aplicando estas iniciativas, y con líderes que transmitan en primera persona historias de éxito para inspirar a los agricultores, entidades, organizaciones y cómo no, a las nuevas generaciones, que se citarán en el evento.

"La tecnología se está adentrando poco a poco en el sector agrícola, pero todavía tiene oportunidades de maduración y de impactar en el conjunto de la industria"

En este contexto, aportaremos también nuestra vocación internacional con experiencias pioneras que se están implementando fuera de nuestras fronteras. Por ello, tendremos a Brasil como país invitado y a Argentina, que volverá con una delegación institucional y empresarial con el objetivo de exponer los avances que están desarrollando para modernizar el campo.

D.- ¿Qué papel juega la ciudad de Málaga en esta propuesta, una ciudad que es ya una referencia en el ámbito de los eventos tecnológicos a escala mundial?

S. F.- En materia agrícola, no cabe duda de que Andalucía ha demostrado un potencial incuestionable. La región ha consolidado su liderazgo en producción ecológica, con casi 1,5 millones de hectáreas cultivadas, en exportaciones agroalimentarias de España (batiendo el récord histórico con casi 9.250 millones de euros el primer semestre de 2025) y, además, se ha convertido en un actor clave en la producción mundial de aceite de oliva.

Por lo que hace a la capital de la Costa del Sol, sigue esta línea autonómica y mantiene una gran apuesta, tanto en materia de desarrollo agrario como en innovación de tecnología para el sector. En consecuencia, Málaga acoge centros de referencia internacional, como, por ejemplo, Finca La Mayora del CSIC, dedicada a la investigación agrícola subtropical y mediterránea, así como valiosas iniciativas de cultivo. A ello se le suma el posicionamiento de la ciudad como hub de innovación a escala internacional, congregando a grandes firmas tecnológicas, plataformas de investigación y talento, que están fomentando que esté en el foco global de la disrupción.

Por estos motivos, no hay mejor lugar donde celebrar Expo AgriTech, ya que es donde se junta el papel clave del campo en Andalucía con el progreso tecnológico que se encuentra en Málaga.

D.- ¿Qué tecnologías están marcando este nuevo tiempo en el sector agrícola? ¿Es la inteligencia artificial la más solicitada en este momento? ¿Qué otras son necesarias para lograr una revolución en este sector?

S. F.- Dentro del panorama tecnológico actual, sin duda, la gran protagonista está siendo la inteligencia artificial a raíz del impacto que está teniendo en todas las actividades, sin ser la agricultura una excepción. Al detalle, la IA en el ámbito agrícola está ayudando a realizar una gestión más eficiente de los cultivos, con herramientas que permiten predecir las cosechas o la calidad del fruto; pero también está mejorando la producción intensiva de los invernaderos, y está permitiendo anticipar escenarios que faciliten una mejor planificación, entre muchas otras posibilidades.

Pero no es la única herramienta tecnológica que promueve grandes avances. Su integración con el Big Data está acelerando la agricultura de precisión, la optimización de recursos y la toma de decisiones más informadas. Junto a estas aplicaciones, hay otros desarrollos de gran valor como los drones, los sensores de monitoreo en remoto, la maquinaria autoguiada o los espacios de datos, que están revolucionando las explotaciones perfeccionando el análisis en tiempo real, el control de plagas, la gestión de las malas hierbas o la eficiencia en la recolección.

Expo AgriTech 2025 abordará el rol de los ingenieros agrónomos ante el acuerdo UE-Mercosur, la agricultura de datos y el impacto medioambiental.

En definitiva, cada tecnología está ayudando al campo a superar sus problemáticas concretas, a la vez que la integración generalizada de soluciones nos está permitiendo dar pasos de gigante en la maximización de la rentabilidad, productividad y sostenibilidad del conjunto de la industria.

D.- Adelantemos, hasta donde se pueda, parte de la agenda del evento. Además de conferencias con referentes y líderes de primer nivel, ¿qué otras actividades paralelas habrá en Expo AgriTech 2025?

S. F.- El Congreso AgriTech 4.0, el mayor foro en Europa sobre innovación agrícola, contará con más de 400 ponentes que examinarán el estado del sector teniendo en cuenta sus desafíos y avances. Entre las cuestiones que se pondrán encima de la mesa se hallan el impacto de la IA, los datos y la robótica en las explotaciones, las tendencias de digitalización en las cooperativas – aprovechando que este es el Año Internacional de las Cooperativas decretado por la ONU –, el papel de la biotecnología para optimizar procesos o las iniciativas tecnológicas para el refuerzo de la eficiencia hídrica. Asimismo, se analizarán los asuntos de actualidad que están marcando el camino de la agricultura como el auge del concepto regenerativo, los recientes acuerdos comerciales internacionales, la nueva PAC, la importancia de la ciberseguridad, los riesgos de los fenómenos climáticos extremos o la falta de profesionales en el campo.

Todo ello se debatirá con voces expertas de conocidas firmas como Danone, Trops, Europe Agricult Product, Cooperativa La Palma, PepsiCo, Anecoop, Europistachios, Grupo Palacios, Kölla, Cerealto, Grupo Perichán, Deoleo o Grupo Alsur; junto con investigadores, académicos y líderes de la Junta de Andalucía, y otras comunidades autónomas.

"El Congreso AgriTech 4.0, el mayor foro en Europa sobre innovación agrícola, contará con más de 400 ponentes que examinarán el estado del sector"

Pero más allá de la zona congresual, la feria dispondrá de una agenda de actividades paralelas para fomentar la creación de sinergias. Entre las actividades destacadas se encuentran los AgriTech Innovation Awards 2025, que reconocen a las compañías que están siendo referentes en la digitalización del sector; o el AgriTech Startup Forum, competición donde las empresas emergentes más innovadoras dan a conocer su propuesta tecnológica para el ámbito agro delante de inversores.

D.- Y por último, ¿cree que la tecnología puede convertirse en un acicate para atraer a las nuevas generaciones hacia el sector agrícola y suplir la falta de relevo generacional actual? ¿Se dará espacio en el evento a estos nuevos jóvenes que son el futuro del sector?

S. F.- El relevo generacional es uno de los grandes retos que el mundo agrícola tiene por delante y la tecnología está siendo un revulsivo para impulsar la atracción de talento a la industria. Conscientes de su potencial, y del papel que cumplen los nuevos agricultores, en Expo AgriTech 2025 hemos querido dar una atención especial a las generaciones actuales de profesionales con un foro exclusivo. En sus sesiones, se presentarán iniciativas de formación, apoyos de crédito, modelos de comercialización digital y estrategias, que están ayudando a los jóvenes a llevar adelante sus negocios agrícolas.

Del mismo modo, de la mano de experiencias reales y de nombres relevantes como el del agricultor tecnológico, Marcos Esteve, exploraremos cómo ven el campo la Generación Z y la Alpha, a la vez que ahondaremos en los cambios que están introduciendo a la hora de gestionar, comunicar e innovar en sus explotaciones.

Además, en el propio foro recibiremos a agroinfluencers de la talla de Lander de Bevere, conocido como El Guardián de la Tierra, y que congrega a más de 450.000 seguidores, o Pilar Pascual, distinguida con el Premio Nacional de Gastronomía Talento Joven 2025, que tiene una base de más de 136.000 seguidores. Ellos nos explicarán la contribución de la ola actual de agricultores a la modernización del sector y a su difusión.

Asimismo, no nos hemos querido olvidar de la transición que está haciendo el campo hacia la igualdad de género. Por este motivo, tendremos ejemplos representativos de emprendimiento en el mundo rural que han sido ejecutados por mujeres y que han conseguido ser motivo de inspiración para otras profesionales.